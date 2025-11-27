Dự báo mới nhất của cơ quan khí tượng cho thấy bão số 15 - bão Koto đang có xu hướng đi chậm lại. Cường độ bão ít có khả năng mạnh thêm, từ khoảng ngày mai, bão bắt đầu suy yếu dần do tương tác với không khí lạnh.

Cụ thể, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4h ngày 27/11, tâm bão số 15 ở khoảng 13,0 độ vĩ Bắc; 114,5 độ kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 190 km về phía bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 12 (118-133 km/h), giật cấp 15, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h.

Trong 24 giờ tới, bão Koto dự báo đi chậm lại, chuyển hướng Tây Tây Nam với vận tốc 5-10 km/h, vẫn hoạt động trên vùng biển phía tây khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 190 km về phía tây bắc, cường độ giữ ở cấp 12, giật cấp 15.

Từ ngày 29/11, bão có xu hướng đổi hướng dần sang Tây Tây Bắc rồi Tây Bắc với tốc độ khoảng 5 km/h, vẫn trên vùng biển phía tây khu vực giữa Biển Đông. Cường độ khi đó giảm còn khoảng cấp 11, giật cấp 14, vùng nguy hiểm duy trì trong khoảng 11-15 độ vĩ Bắc, 110,5-115 độ kinh Đông, tiếp tục ở cấp rủi ro thiên tai cấp 3 cho vùng biển phía tây giữa Biển Đông, bao gồm phía tây bắc đặc khu Trường Sa.

Hướng di chuyển của bão số 15 - Ảnh: Trung tâm dự báo KTTV

Đến rạng sáng 30/11, bão được dự báo di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với vận tốc 3-5 km/h, cường độ giảm còn cấp 10, giật cấp 13, vẫn trên vùng biển phía tây khu vực giữa Biển Đông. Trong khoảng 72-120 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển rất chậm theo hướng Bắc Tây Bắc, sau đó đổi sang Tây Tây Bắc với tốc độ 3-5 km/h và cường độ suy yếu dần.

Khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 7-9; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12, giật cấp 15, sóng biển cao 4-6 m, riêng gần tâm bão 7-9 m, biển động dữ dội.

Dự báo bão số 15 khả năng cao chuyển hướng, men theo ven biển Nam Trung Bộ

Nhận định về cơn bão Koto, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, vào tối 26/11, cho biết thời điểm ban đầu khi không khí lạnh tăng cường xuống trong bối cảnh nhiệt độ mặt biển thấp hơn, sự chênh lệch khí áp giữa khối không khí lạnh áp cao và tâm bão áp thấp sẽ làm gió mạnh lên.

Nhờ đó, bão Koto vẫn có thể duy trì cường độ lớn khi vừa tiếp cận vùng không khí lạnh. Tuy nhiên, khi không khí lạnh xâm nhập sâu vào hoàn lưu, bão sẽ suy yếu, đây là lý do từ chiều và đêm 29/11, bão bắt đầu giảm sức mạnh.

Theo ông Lâm, hiện diễn biến bão Koto được nhận định theo hai kịch bản. Trong đó, kịch bản có xác suất cao nhất (khoảng 75-80%) là bão dịch chuyển lên hướng Bắc Tây Bắc, men theo ven biển Nam Trung Bộ.

Ông Hoàng Phúc Lâm phân tích về cơn bão số 15 - Ảnh: Cục Khí tượng Thuỷ văn

Với kịch bản này, khả năng bão ảnh hưởng tới đất liền rất ít, gió có thể mạnh cấp 4-5, mưa không lớn, có thể xuất hiện mưa vừa dưới 50mm/ngày, một số nơi ở ven biển mưa 50-100mm/ngày.

Kịch bản thứ hai, có xác suất thấp hơn (khoảng 20-25%), được đánh giá xấu hơn cho thời tiết Nam Trung Bộ. Ở phương án này, bão không đổi hướng đi lên phía bắc mà đi thẳng vào khu vực Gia Lai đến Khánh Hòa.

Với kịch bản này, bão số 15 sẽ gây gió mạnh trên cấp 6 ở trong đất liền, gây mưa to có thể đạt 100-250mm ở vùng ven biển từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng trong khoảng ngày 29/11 đến 1/12. Đây là phương án có khả năng thấp hơn nhưng vẫn cần theo dõi chặt chẽ.

Do ảnh hưởng của bão, trong 24h tới, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10. Biển động mạnh. Sóng biển cao 5,0-7,0m.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Lâm Đồng, phía Tây của Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng biển cao 4,0-6,0m.

Khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 7-9; vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 15. Biển động dữ dội. Sóng biển cao 4,0-6,0m; vùng gần tâm bão 7,0-9,0m.

Vùng biển từ Tp Hồ Chí Minh đến Cà Mau có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Sóng biển cao 2,0 - 4,0m.