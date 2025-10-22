Bão số 12 Fengshen cách Đà Nẵng 240 km, gây mưa rất to từ đêm nay, cục bộ tới hơn 800 mm
Bão số 12 Fengshen suy yếu trước khi đổ bộ nhưng gây mưa rát to cho nhiều tỉnh thành miền Trung từ đêm 22-10.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, vào hồi 12 giờ ngày 22-10, vị trí tâm bão số 12 Fengshen ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 110,3 độ Kinh Đông, cách TP Đà Nẵng khoảng 240 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 10 (89-102 km/giờ), giật cấp 12. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 10 km/giờ.
Sáng ngày 22-10, Cục Khí tượng thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường dự báo bão số 12 Fengshen sẽ tiếp tục suy yếu xuống cấp 9.
Dự báo trong chiều ngày 22-10, bão di chuyển vào khu vực biển TP Huế-Quảng Ngãi cường độ tiếp tục suy yếu xuống cấp 8.
Đêm ngày 22 và sáng ngày 23-10, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, di chuyển vào đất liền các tỉnh TP Huế - Quảng Ngãi, sáng và trưa ngày 23-10 bão di chuyển sang khu vực Nam Lào, suy yếu thành vùng áp thấp.
Do tác động của không khí lạnh nên cường độ bão số 12 không quá mạnh (cực đại cấp 10), không thể tăng cường độ như các cơn bão số 10 (Bualoi), 11 (Matmo). Vào đến khu vực đặc khu Hoàng Sa bị chặn bởi khối không khí lạnh nên đổi hướng và di chuyển chậm lại.
Mặc dù cường độ bão không quá lớn nhưng dự báo vẫn gây mưa lớn trên đất liền vì hoàn lưu bão mang lượng ẩm rất lớn từ Biển Đông vào đất liền kết hợp gió Đông Bắc mạnh trên Biển Đông và Vịnh Bắc Bộ và nhiễu động gió Đông.
Hội tụ gió, ẩm của 3 hệ thống nói trên càng mạnh hơn do hiệu ứng chắn gió của dãy Trường Sơn ở khu vực Trung Bộ khiến mưa tăng cường, kéo dài nhiều ngày, ngay cả sau khi bão tan.
Do kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9; Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, đảo Cù Lao Chàm và đặc khu Lý Sơn) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3 - 5 m, biển động mạnh.
Ven biển các tỉnh từ Quảng Trị tới Đà Nẵng có nước dâng do bão cao từ 0,4-0,8 m. Nguy cơ cao ngập úng tại vùng trũng thấp, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển do sóng lớn kết hợp với triều cường và nước dâng do gió.
Từ chiều ngày 22-10 trên đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9. Gió mạnh nhất khoảng đêm nay đến sáng ngày 23-10.
Các chuyên gia khí tượng khuyến nghị đề phòng nguy cơ xuất hiện dông, lốc kèm gió giật mạnh trong vùng ảnh hưởng hoàn lưu bão, cả trước và trong khi bão đổ bộ.
Về mưa lớn, đợt 1 từ đêm 22 đến 24-10: Do ảnh hưởng tổ hợp của hoàn lưu bão số 12, không khí lạnh, gió đông, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng lượng mưa từ 400-600 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 800 mm, mưa cường độ lớn >200 mm/3 giờ; Khu vực Hà Tĩnh, Quảng Ngãi lượng mưa từ 100-250 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm.
Chi tiết tác động, nguy cơ của bão số 12 Fengshen
Các chuyên gia khí tượng thủy văn lưu ý đợt mưa này lưu ý nguy cơ ngập khu đô thị, khu công nghiệp do mưa cường độ lớn và nước biển dâng nên thoát nước chậm.
Đợt mưa thứ 2 từ 25 đến 27-10: Mưa do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp gió Đông. Trong đó, Quảng Trị, Huế có lượng mưa từ 200-300 mm, cục bộ trên 500 mm; Hà Tĩnh, TP Đà Nẵng, Quảng Ngãi: 100-200 mm. Cục bộ trên 300 mm.
Sau ngày 27-10, mưa có có khả năng tiếp tục kéo dài ở khu vực Trung Bộ. Từ đêm ngày 22 đến 28-10, trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ. Đỉnh lũ trên các nhiều sông như Sông Kiến Giang, tại trạm Lệ Thủy; sông Thạch Hãn tại trạm Thạch Hãn, sông Bồ tại trạm Phú Ốc, sông Hương tại Kim Long… trên báo động 3.
Dự báo chi tiết các khu vực có nguy cơ ngập lụt
Theo thống kê, toàn khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khoảng 130–135 xã, phường được cảnh báo nguy cơ ngập lụt nghiêm trọng.
Trong đó, tỉnh Quảng Trị có 40 xã, phường như: Ái Tử, Ba Lòng, P. Ba Đồn, Bắc Trạch, Bến Hải, P. Bắc Gianh, Cam Hồng, Cam Lộ, Cửa Việt, P. Đồng Hới, Đồng Lê, P. Đồng Sơn, P. Đồng Thuận, P. Đông Hà, Gio Linh, Hải Lăng, Hiếu Giang, Kim Ngân, Lệ Ninh, Lệ Thủy, Mỹ Thủy, Nam Ba Đồn, Nam Gianh, P. Nam Đông Hà, Ninh Châu, Quảng Ninh, Quảng Trạch, Sen Ngư, Tân Gianh, Tân Mỹ, Triệu Bình, Triệu Cơ, Triệu Phong, Trường Ninh, Trường Phú, Trung Thuần, Tuyên Bình, Tuyên Hóa, Tuyên Phú, Vĩnh Định.
TP Huế gần 30 xã/phường gồm: Phong Dinh, Phong Phú, Phong Quảng, Phong Thái, Đan Điền, Quảng Điền, Hóa Châu, Dương Nỗ, Thuận An, Hương Trà, Hương An, Kim Trà, Mỹ Thượng, Phú Hồ, Kim Long, Thuận Hóa, Phú Xuân, Thủy Xuân, Hương Thủy, Vỹ Dạ, An Cựu, Thanh Thủy, Phú Vinh, Phú Vang, Vinh Lộc, Phú Bài, Lộc An, Hưng Lộc, quốc lộ 1 đoạn qua địa phận các xã Phú Lộc, Lộc An, Hưng Lộc có nhiều điểm ngập sâu và kéo dài vài trăm mét (do mưa đổ về từ dãy Bạch Mã chảy tràn qua đường).
TP Đà Nẵng (27 xã/phường): Xã Nam Phước, Xã Xuân Phú, Xã Duy Nghĩa, Xã Thăng An, P. Điện Bàn, P. Hội An Tây, P. Hội An Đông, P. An Thắng, Xã Điện Bàn Tây, Xã Điện Bàn Bắc, Xã Hòa Tiến, Xã Đại Lộc, Xã Vu Gia, Xã Thu Bồn; P. Ngũ Hành Sơn, P. Cẩm Lệ, P. Hòa Cường, Hòa Tiến, Nông Sơn, Quế Phước, Đông Giang, Chiên Đàn, P. Quảng Phú, Tam Xuân, P. Hương Trà, P. Tam Kỳ, P. Bàn Thạch
Tỉnh Quảng Ngãi hơn 35 xã, phường như: Xã Thiện Tín, xã Nghĩa Hành, xã Vệ Giang, xã Long Phụng, xã Đình Cương, Phường Đức Phổ, Trà Câu, xã Bình Sơn, xã Bình Minh, xã Bình chương, xã Bình Dương, xã Nghĩa Giang, xã Trường Giang, xã Tịnh Khê, xã Mỏ Cày, xã Long Phụng, xã Mộ Đức, xã Đình Cương, xã Nghĩa Hành, xã Sơn Linh, Sơn Hạ, xã Trường Sơn, xã Sơn Tây Hạ, xã Tư Nghĩa, xã Nghĩa Giang, xã Vệ Giang, xã Trà Giang, phường Cẩm Thành, phường Nghĩa Lộ, phường Trương Quang Trọng, phường An Phú, phường Đông Sơn, xã Tịnh Khê, Nghĩa Phú, Ấn Tây.