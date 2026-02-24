Ảnh minh họa: True Creatives

Nhiều người cho rằng chỉ cần cho vào tủ lạnh là an toàn, nhưng thực tế nếu bảo quản không đúng cách hoặc để quá thời gian khuyến nghị, thực phẩm vẫn có thể nhiễm khuẩn, gây ngộ độc.

Dưới đây là thời gian bảo quản tham khảo trong điều kiện tủ lạnh 0-4°C, đặc biệt cần tuân thủ nghiêm ngặt khi thời tiết ẩm:

Thịt, cá tươi sống

Thịt heo, bò, gà tươi: 1–2 ngày (ngăn mát)

Cá, hải sản tươi: 1 ngày

Thịt, cá đã nấu chín: 2–3 ngày

Lưu ý: Nếu chưa sử dụng ngay trong 24 giờ, nên cấp đông để hạn chế vi khuẩn phát triển.

Trứng và thực phẩm chế biến sẵn

Trứng tươi còn vỏ: 3-4 tuần

Trứng đã luộc: 1 tuần

Giò chả, xúc xích mở bao bì: 3-5 ngày

Đồ ăn thừa: Không quá 24-48 giờ

Lưu ý: Không để thực phẩm chín chung với thực phẩm sống để tránh lây nhiễm chéo.

Rau củ quả

Rau lá xanh: 3-5 ngày

Cà rốt, bí, củ cải: 1-2 tuần

Trái cây mọng nước (dâu, nho): 2-3 ngày

Táo, lê: 2-4 tuần

Lưu ý: Không rửa rau trước khi cho vào tủ nếu chưa dùng ngay, vì nước đọng làm tăng nguy cơ úng, mốc.

Sữa và sản phẩm từ sữa

Sữa tươi đã mở nắp: 3-5 ngày

Sữa chua: Theo hạn sử dụng, thường 5-7 ngày sau khi mua

Phô mai mềm: 1 tuần sau mở gói

Vì sao độ ẩm cao khiến thực phẩm nhanh hỏng hơn?

- Không khí ẩm tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm mốc sinh sôi nhanh.

- Tủ lạnh mở ra, đóng vào nhiều làm tăng ngưng tụ nước bên trong.

- Thực phẩm dễ “đổ mồ hôi”, đặc biệt khi bảo quản không kín.



Cách bảo quản an toàn trong mùa nồm

- Giữ nhiệt độ tủ lạnh ở mức 0-4°C, ngăn đông -18°C.

- Không nhồi nhét quá nhiều thực phẩm để khí lạnh lưu thông tốt.

- Bọc kín hoặc đựng trong hộp kín trước khi cho vào tủ.

- Lau khô thực phẩm trước khi bảo quản.

- Vệ sinh tủ lạnh 1-2 tuần/lần để tránh tích tụ nấm mốc.

- Khi thấy thực phẩm có mùi lạ, nhớt, đổi màu - nên bỏ ngay.

Mùa nồm ẩm là thời điểm nguy cơ ngộ độc thực phẩm tăng cao. Bảo quản đúng cách và tuân thủ thời gian lưu trữ không chỉ giúp giữ độ tươi ngon mà còn bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình. Đừng để sự chủ quan biến bữa ăn thành mối nguy tiềm ẩn.