Theo chia sẻ trong video, ngày 25/1, một cô gái họ Mã cùng người bạn thân đi tàu đến thành phố Khai Phong (Trung Quốc) du lịch. Do chưa kịp ăn trưa trước khi lên tàu, cả hai đã xuống ga vào khoảng 4 giờ chiều trong tình trạng đói bụng. Để tiết kiệm thời gian, họ ghé một siêu thị đồ tươi sống gần đó và mua 2 cốc mì ăn liền với giá 6 NDT/cốc (22.000 đồng).

Điều bất ngờ xảy ra khi cô Mã mở cốc mì để pha nước sôi. Bên trong gói mì xuất hiện một thỏi vàng nặng 1 gam, trên đó có in rõ tên thương hiệu. “Tôi thực sự choáng váng. Lúc đầu còn nghĩ mình nhìn nhầm”, cô Mã kể lại.

Cô Mã không ngờ video ghi lại khoảnh khắc phát hiện thỏi vàng nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, đạt hơn 74.000 lượt thích và gần 40.000 lượt chia sẻ chỉ sau thời gian ngắn.

Chia sẻ với truyền thông địa phương, cô Mã cho biết dự định sẽ bán thỏi vàng khi giá tăng và chia đôi số tiền cho người bạn thân đã đi cùng chuyến du lịch.

Liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của thương hiệu mì ăn liền, phóng viên được xác nhận rằng đây là một phần trong chương trình khuyến mãi mang tên “Ăn một tô mì, nhận 'xô' vàng đầu tiên của năm”, chính thức triển khai từ 20/12/2025 và kéo dài đến 31/3/2026.

Thỏi vàng cô Mã tìm thấy trong gói mì

Theo phía thương hiệu, giải nhất gồm tổng cộng 2.026 thỏi vàng 1 gam được thiết kế riêng, được đưa trực tiếp vào dây chuyền sản xuất. Do khó xác định chính xác tổng số sản phẩm được tung ra thị trường, xác suất trúng thưởng không thể tính toán cụ thể, nhằm đảm bảo tính ngẫu nhiên và bất ngờ cho người tiêu dùng.

Sau khi thông tin lan truyền, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều cư dân mạng chia sẻ cách “săn vàng” bằng cân điện tử hoặc máy dò kim loại để kiểm tra mì ăn liền trước khi mua. Tuy nhiên, bộ phận chăm sóc khách hàng của thương hiệu không khuyến khích hành vi này vì cho rằng bản chất của chương trình là “một món quà ngẫu nhiên mang lại niềm vui bất ngờ”. Vậy nên việc quá tập trung vào giải thưởng có thể làm mất đi ý nghĩa ban đầu.

Cô Mã cũng không phải là trường hợp duy nhất trúng vàng. Cùng ngày 28/1, một người phụ nữ Trương đến từ tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) cho biết cô đã trúng một thỏi vàng 1 gam khi mua một gói quà ăn vặt cay giá khoảng 30 NDT tại siêu thị gần nhà. “Tôi mua về nhưng không định ăn ngay. Đến nửa đêm đói bụng mở ra thì phát hiện trúng thưởng. Tôi cứ tưởng là giả”, cô Trương chia sẻ.

Những người trúng thưởng chia sẻ khoảnh khắc phát hiện thỏi vàng

Theo một chuyên gia trong ngành công nghiệp thực phẩm, chiến dịch đưa vàng thật vào sản phẩm tiêu dùng nhanh (FMCG) là một hình thức tiếp thị hiếm thấy nhưng hiệu quả cao. Trước đây, các chương trình như thẻ trúng thưởng dưới nắp chai hay đồ chơi tặng kèm đồ ăn vặt đều dựa trên xác suất thấp để kích thích mua sắm. Lần này, vàng với giá trị và sức hút đặc biệt đã khuếch đại hiệu ứng truyền thông, khiến chiến dịch nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận.

Dù vậy, các chuyên gia cũng khuyến cáo người tiêu dùng nên giữ tâm lý tỉnh táo, coi đây là một phần thưởng bất ngờ khi mua sắm thông thường, thay vì theo đuổi như một hình thức “đầu tư”. Nếu may mắn trúng thưởng, người tiêu dùng cần giữ lại bao bì sản phẩm và hóa đơn mua hàng, đồng thời thực hiện đổi thưởng theo đúng hướng dẫn chính thức.