Báo nước ngoài mô tả về trải nghiệm tuyệt vời trên tàu hỏa sang trọng tại Việt Nam

Tim Pile là nhân vật trải nghiệm trực tiếp và là cộng tác viên kỳ cựu của trang SCMP đã viết hơn 300 bài báo về du lịch cho trang này. Ông bày tỏ đã đi qua hơn 100 nước, chứng kiến cảnh phải kéo vali xuống sân ga và chen chúc vào những khoang tàu đông đúc với cảm giác tuyệt vọng để tìm được một chỗ trống. Tuy nhiên, trải nghiệm trên chuyến tàu The Vietage by Anantara sang trọng đã mang lại một cảm nhận hoàn toàn khác.

Trải nghiệm ấn tượng và khó quên

Khởi hành lúc 2h chiều trên chuyến tàu của The Vietage by Anantara từ Nha Trang tới Quy Nhơn, Tim lần đầu tiên được thưởng thức rượu sâm panh, cocktail, trứng cá muối và đồ ăn nhẹ trên tàu. "Trải nghiệm trên chuyến tàu The Vietage by Anantara lúc 2 giờ chiều từ Nha Trang đến Quy Nhơn đã mang đến cho tôi ấn tượng khó quên về du lịch tàu hỏa ở miền Trung Việt Nam", Tim viết về trải nghiệm trên tàu The Vietage by Anantara.

Tàu The Vietage (Ảnh: The Vietagetrain)

Tàu The Vietage được phát triển bởi thương hiệu Anantara, ra mắt vào năm 2020. Chuyến tàu mang đến những hành trình du lịch sang trọng đáng nhớ. Hai toa tàu riêng biệt chạy hành trình hàng ngày ngược chiều nhau, một toa khởi hành vào buổi sáng từ Đà Nẵng đến Quy Nhơn rồi đến Nha Trang và toa thứ hai rời Nha Trang vào buổi chiều đến Quy Nhơn và hướng về Đà Nẵng.

Ngay khi lên tàu, nhân viên sẽ dẫn hành khách trải nghiệm các khoang tàu, mỗi khoang sẽ có hai chỗ ngồi, có cửa sổ để ngắm nhìn thế giới xung quanh trong suốt hành trình. Sau khi khách ổn định chỗ ngồi, nhân viên sẽ phục vụ sâm panh.

Theo Tim, tàu di chuyển với tốc độ trung bình 50km/h (31mph), rất phù hợp cho việc ngắm cảnh qua từng chặng đường. Du khách có thể chiêm ngưỡng cảnh quan vùng ven biển, các vùng vịnh và bãi biển ngoạn mục. Tác giả đã chuyển từ buồng riêng sang khu vực quầy bar. Ở đây, nhân viên chuẩn bị đồ ăn và đồ uống đa dạng, hành khách có thể lựa chọn đồ uống có cồn hoặc nước ngọt.

Khi nhìn ra ngoài cửa sổ tàu, khung cảnh lướt qua mắt Tim như những thước phim. Tim viết, ông ấn tượng đặc biệt với khung cảnh ở Việt Nam, hình ảnh người nông dân đội nón lá dẫn trâu đi quanh cánh đồng lúa hay sếu lội kiếm ăn trong ao sen.

(Ảnh: The Vietagetrain)

Tác giả cũng rất quan tâm tới lượng khí thải và môi trường. Tim cho hay, quá trình di chuyển bằng tàu hỏa thay vì ô tô sẽ giúp giảm đi khoảng 80% lượng khí thải, hạn chế hiện tượng nóng lên toàn cầu. Vì thế, du lịch tàu hỏa cũng là một lựa chọn vì hành tinh xanh.

Ẩm thực hấp dẫn

Ngoài khu vực quán bar phục vụ đồ uống, tàu The Vietage by Anantara còn phục vụ hành khách trà chiều, có cả tôm hùm và trứng cá muối, sau đó là bánh mì kẹp và bánh nướng với kem tráng miệng và mứt, "Quả là một bữa tiệc hấp dẫn và sang trọng", Tim thốt lên.

Trà chiều trên tàu (Ảnh: The Vietagetrain)

Theo đầu bếp Vinh Tran, 80% nguyên liệu phục vụ trên tàu The Vietage đều có nguồn gốc từ địa phương, bao gồm tôm hùm, trứng cá muối, phô mai và mứt. Việt Nam được biết đến là nước trồng cà phê lớn thứ hai và là nước sản xuất trà thứ năm thế giới, vì vậy, cà phê và các loại trà hảo hạng luôn có sẵn để phục vụ hành khách. Hành trình ẩm thực của du khách tiếp tục với bánh charcuterie, bánh tart chanh và bánh pho mát dâu tây trước khi đến ga Diêu Trì, Quy Nhơn.

Tim tới khu nghỉ dưỡng Anantara Quy Nhon Villas bên bờ biển khi màn đêm buông xuống. Phòng Tim đặt có hồ bơi riêng và có thể ngắm nhìn hoàng hôn mỗi ngày.

Sáng ngày tiếp theo, Tim tới một khu chợ địa phương, trải nghiệm việc chọn lựa và mua nguyên liệu cho bữa trưa cùng đầu bếp Vinh Tran. Sau đó đến thăm di tích Tháp Đôi từ thế kỷ 12 trong một không gian rộng lớn với diện tích lên đến 6.000m2. Tháp Đôi là 1 trong 8 cụm tháp Chăm còn lại trên đất Bình Định ngày nay, một trong những di tích kiến trúc văn hóa Chăm mang màu sắc tôn giáo đặc sắc. Tháp Đôi Quy Nhơn cũng nằm trong số những di tích được bảo tồn tốt nhất ở Việt Nam và là điểm đến thú vị với nhiều tòa tháp và đền thờ, mang đến cho du khách cái nhìn về kho tàng di sản kiến trúc và văn hóa của nền văn minh Champa cổ đại.