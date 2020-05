Báo Mỹ-Latinh: Ngược chiều sóng gió, bất chấp COVID-19, xuất khẩu của VN vẫn tiếp tục tăng trưởng

Theo số liệu vừa được Tổng cục Thống kê Việt Nam công bố hôm 4/5, trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 4/2020, xuất khẩu của Việt Nam vẫn tăng trưởng 4,7% trước bối cảnh thương mại quốc tế sụt giảm do đại dịch COVID-19, báo Mỹ-Latinh Prensa Latina đã đăng tải thông tin tích cực này trong bài viết có tiêu đề "Vietnam: Against wind, tide and coronavirus, exports grow" (tạm dịch: 'Việt Nam: Ngược chiều sóng gió, bất chấp COVID-19, xuất khẩu của VN vẫn tiếp tục tăng trưởng').

Theo đó, trong 4 tháng đầu năm nay, doanh thu từ xuất khẩu của Việt Nam đạt 82,9 tỉ USD, trong đó có 15 nhóm sản phẩm có doanh số hơn 1 tỉ USD chiếm đến 4/5 tổng doanh số trong giai đoạn này.

Nhóm sản phẩm có doanh số dẫn đầu (16,2 tỉ USD) là điện thoại di động và linh kiện, phụ kiện điện thoại, theo sau là ngành hàng thiết bị điện tử, máy tính và linh kiện điện tử (12,4 tỉ USD); dệt may (8,9 tỉ USD); thiết bị và máy móc (6,9 tỉ USD); giày dép và đồ da (5,5 tỉ USD).

Theo báo Prensa Latina, đại dịch COVID-19 và những bất cập đi kèm - bao gồm việc các doanh nghiệp, nhà máy phải tạm đóng cửa, hạn chế xuất khẩu một số mặt hàng để đảm bảo an ninh lương thực trong nước, hạn chế giao thông, những khó khăn mà hệ thống y tế phải đối mặt... không phải là những trở ngại duy nhất mà ngành xuất khẩu của Việt Nam phải vượt qua trong 4 tháng đầu năm nay để đạt được những con số nêu trên.

Việt Nam vẫn tiếp tục phải đối mặt với bệnh dịch tả lợn châu Phi, tình hình hạn hán, xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long (một trong những "vựa lúa" chính của Việt Nam), và nhiều trở ngại khác do điều kiện khí hậu, thiên tai gây ra.

Tuy nhiên, trước sự tấn công của đại dịch COVID-19, chính phủ Việt Nam vẫn đặt ưu tiên hàng đầu là ngăn chặn đại dịch và bảo vệ sức khỏe của người dân, ngay cả khi nền kinh tế của Việt Nam phải chấp nhận một số thiệt hại tạm thời, báo Prensa Latina kết luận.