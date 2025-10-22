Bạo lực - Nỗi đau dai dẳng: Bi kịch nối tiếp bi kịch

Bạo lực học đường, bạo lực gia đình đối với học sinh ngày càng nghiêm trọng; mức độ sát thương vượt ngoài sức tưởng tượng của phụ huynh. Các chuyên gia tâm lí cảnh báo vòng lặp lại của chuỗi phản ứng tâm lí bị bạo lực trở thành người bạo lực.

Liên tiếp các vụ bạo lực học đường

Trên mạng xã hội vừa lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một học sinh Trường THPT Minh Phú (Sóc Sơn, Hà Nội) bị nhóm thanh thiếu niên quây lại, liên tục quát mắng, bắt xin lỗi, bắt quỳ và bắt gọi là “bố”... Thậm chí, một thanh niên trong nhóm trên đã ép nam sinh phải liếm biển số xe máy.

Khi nam sinh này không thực hiện, thanh niên kia đã dùng chân đá vào mặt, khiến nam sinh buộc phải thực hiện việc liếm biển số xe máy, nhưng vẫn tiếp tục bị đánh. Trong văn bản báo cáo với Sở GD&ĐT Hà Nội, Trường THPT Minh Phú cho biết, ngay sau khi nắm bắt sự việc, nhà trường đã gửi thông tin đến Công an xã Sóc Sơn đề nghị xác minh, làm rõ vụ việc.

Bé H.T.N.L đang được bác sĩ thay băng vết thương do bị cha dượng bạo hành. Ảnh: HOÀI NAM

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định sự việc xảy ra ở đoạn đường vắng thuộc khu tái định cư Dược Hạ (xã Sóc Sơn) vào ngày 15/10. Nạn nhân bị bắt nạt là em N.Đ.H (học sinh lớp 10 Trường THPT Minh Phú). Nhóm 6 người còn lại trong clip có tuổi từ 15 đến 18, đều cư trú tại xã Sóc Sơn, trong đó có 2 người là học sinh lớp 10 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Sóc Sơn, còn lại là lao động tự do.

Sáng 20/10, Công an tỉnh Hà Tĩnh ra lệnh tạm giữ Nguyễn Văn Nam (SN 1994, trú xã Cổ Đạm) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Nam là cha dượng của bé H.T.N.L (10 tuổi).

Cũng theo báo cáo, ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban giám hiệu nhà trường, giáo viên chủ nhiệm và đại diện phụ huynh học sinh đã đến gia đình học sinh N.Đ.H hỏi thăm và động viên. Hiện vụ việc đang được Công an xã Sóc Sơn tiếp tục điều tra, xử lí. Em H. đã đi học trở lại và đang được nhà trường bố trí tổ tư vấn hỗ trợ tâm lí để em sớm ổn định sức khỏe tinh thần.

Trước đó, xuất phát từ mâu thuẫn trong giờ thể dục, một nam sinh lớp 12 tại Trường THPT Đặng Thai Mai, Thanh Hóa đã bị bạn cùng trường dùng dao bấm đâm tử vong.

Cũng trong tháng 10, mạng xã hội đăng tải clip cảnh học sinh Trường THCS Chợ Vàm, An Giang xô xát, đánh nhau tại phòng học lớp 8A5. Vụ việc xảy ra cuối tháng 9. Một nữ sinh của trường bị 2 nam sinh đánh đập. Một học sinh khác chứng kiến thay vì ngăn cản lại dùng điện thoại quay lại cảnh bạn học đánh nhau; một học sinh khác dùng điện thoại cá nhân cho bạn mượn điện thoại để quay, đồng thời có hành vi cổ vũ.

Liên quan đến các vụ bạo lực học đường, sau khi nhận được thông tin, cơ quan quản lí (như Phòng văn xã của phường/xã, Sở GD&ĐT) đều có văn bản chỉ đạo. Ví dụ, vụ việc tại Trường THPT Minh Phú (Sóc Sơn), Sở GD&ĐT Hà Nội có văn bản bản gửi UBND xã Sóc Sơn, UBND xã Kim Anh, Trường THPT Minh Phú, Trung tâm GDNN-GDTX Sóc Sơn yêu cầu phối hợp xử lí sự việc. Sở đề nghị UBND xã Sóc Sơn và UBND xã Kim Anh chỉ đạo các đơn vị liên quan xác minh, xử lí nghiêm những hành vi bạo lực học đường (nếu có).

Những vết thương chằng chịt

Sự việc bé gái H.T.N.L. (10 tuổi, trú xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh) bị cha dượng Nguyễn Văn Nam (SN 1994) đánh đập dã man hiện đang khiến dư luận bàng hoàng, phẫn nộ. Điều đáng nói, đây không phải là lần đầu em bị người đàn ông này hành hung. Sau hai ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa TP Vinh (Nghệ An), trên cơ thể cô bé vẫn còn chằng chịt những vết thương cũ, mới chồng lên nhau.

Kể lại trận đòn vừa hứng chịu từ người cha dượng, giọng nói của L. ngập ngừng, đôi lúc nghẹn lại. Em chia sẻ, khoảng 22h ngày 18/10, khi cha dượng đi uống rượu về, ông hỏi em về việc “bà nội có sang nhà chơi không”. L. đáp rằng “con không biết vì không ở nhà”, ngay sau đó người đàn ông này liền dùng thước gỗ đánh liên tiếp vào người vì nghĩ em nói dối.

Cô bé lớp 5 cũng chia sẻ, dù bị cha dượng đánh vào đầu chảy máu, tay và chân cũng bị đánh, nhưng không dám la hét vì sợ. Bởi thời điểm đó trong nhà trọ chỉ có hai cha con, mẹ về quê ngoại tại Sơn La. Cháu L. cũng cho biết, sau khi bị đánh, cha dượng đi ngủ. Đến sáng hôm sau, khi đi làm, người cha khoá cửa, lúc này L. mới mở cửa sổ gọi hàng xóm đến để đưa đi cấp cứu.

“Bố khoá cửa nên em không ra ngoài được. May khi đó mọi người nghe cháu kêu nên đưa lên trạm y tế xã. Sau đó, cô giáo chủ nhiệm đã chở em ra bệnh viện điều trị”, em L. nghẹn ngào kể lại. Theo lời kể của nạn nhân, đây không phải là lần đầu em bị cha dượng đánh đập. Mà trước đó nhiều lần, L. chịu trận đòn từ cha dượng.

“Bố uống rượu vào là hay đánh con. Không uống thì đánh ít, còn uống vào thì đánh nhiều. Năm ngoái, bố từng dùng dây điện đánh khiến con bị thương và bị công an gọi lên làm việc”, em L. kể lại.

Bà Nguyễn Thị Hồng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cổ Đạm, cũng cho biết, sau khi nhận tin cô học sinh lớp 5 bị cha dượng đánh, đại diện nhà trường đã hỗ trợ đưa cháu L. đi cấp cứu. Nữ hiệu trưởng chia sẻ, khoảng giữa năm 2024, giáo viên chủ nhiệm của bé L. từng phát hiện em có nhiều vết thương trên cơ thể.

Nhà trường lần đó báo cáo sự việc với chính quyền địa phương, đồng thời ghi lại hình ảnh các vết thương do bị cha dượng đánh bằng roi. “Năm 2024, chính quyền và công an địa phương từng mời người cha dượng lên làm việc, xử lí hành chính và yêu cầu viết cam kết không tái phạm. Từ đó đến nay, gia đình tạm yên ổn, không phát sinh vấn đề gì”, cô Hồng nói.

Theo cô hiệu trưởng, bé L. là học sinh chăm ngoan, lễ phép, có hoàn cảnh rất đáng thương. Em là con riêng của chị B.T.B. (SN 1996, quê Sơn La). Sau khi chị này đi bước nữa với Nguyễn Văn Nam, họ có thêm hai người con. Cả hai vợ chồng đều làm công nhân, kinh tế khó khăn, chưa có nhà riêng, ở trong căn nhà trọ tại thôn Phú Hoà, xã Cổ Đạm.