Bạo loạn tại nhà tù ở Thái Lan do bùng phát dịch Covid-19

An ninh đã được thắt chặt và tình tình căng thẳng tại nhà tù ở tỉnh Krabi đã được ổn định sau cảnh sát trấn áp cuộc bạo động của các tù nhân kéo dài hơn 20 giờ. Khoảng 100 cảnh sát có vũ trang đã tiến hành trấn áp và bắt giữ 31 người tình nghi là cầm đầu sau khi các tù nhân tiến hành đốt trại giam và một số khu vực khác nhằm vượt ngục. Giới chức Thái Lan cho biết, các tù nhân đã tìm cách vượt ngục do trại giam đang bùng phát dịch Covid-19. Đã có tổng cộng 14 tù nhân bị thương và được đưa tới bệnh viện do bị bắn đạn cao su.

Các tù nhân đã đốt trại giam nhằm vượt ngục. (Ảnh: Krabi Phithak Pracha Foundation)

Khoảng 300 tù nhân đã tham gia cuộc bạo động kéo dài gần 1 ngày tại nhà tù của tỉnh Krabi bắt đầu từ 16/12. Họ đã phá hủy các vật dụng trong phòng giam, và tấn công quản giáo đồng thời yêu cầu khoảng 300 tù nhân bị nhiễm Covid-19 tại khu vực này phải được điều trị trong bệnh viện.

Các quan chức cho biết, khi cảnh sát chống bạo động có mặt, một số tù nhân đã cố gắng vượt ngục dẫn tới bị bắn đạn cao su. Nhà tù tại tỉnh Krabi giam giữ hơn 2100 tù nhân và 300 trong số đó đã được xác nhận là dương tính với Covid-19. Sau khi trấn áp cuộc bạo động, những tù nhân được xác định âm tính đã được chuyển tới một cơ sở giam giữ khác trong khi những người dương tính đã được đưa tới bệnh viện điều trị.

Thủ tướng Thái Lan Pra-dút Chan-ô-cha đã chỉ đạo các cơ quan chức năng xác định nguyên nhân của cuộc bạo loạn và ngăn chặn sự tái diễn. Trong khi đó, giới chức cảnh sát Thái Lan khẳng định sẽ tiến hành điều tra và kết tội những tù nhân đã phá hủy tài sản của nhà tù và gây ra cuộc bạo loạn./.