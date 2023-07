Bảo Lâm Holdings và NIG Nutritionals ký kết mở rộng hợp tác sản xuất, phân phối các sản phẩm dinh dưỡng HiSmart New Zealand

Lễ ký kết hợp tác giữa Bảo Lâm Holdings và NIG Nutritionals Ltd có sự chứng kiến của bà Ginny Chapman - Phó Đại sứ New Zealand và ông Scott James - Tổng Lãnh sự New Zealand

Dưới sự chứng kiến của Phó Đại Sứ New Zealand tại Việt Nam bà Ginny Chapman và Tổng Lãnh sự New Zealand tại Việt Nam, ông Scott James, với mục tiêu phát triển sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao với thương hiệu Hismart Milk, chung tay cùng với các bậc cha mẹ nuôi dưỡng các con khỏe về thể lực, sáng về trí lực, phát triển toàn diện và tự nhiên. Sự hợp tác này chắc chắn sẽ giúp ba mẹ Việt có cơ hội tiếp cận và lựa chọn sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao cho con.

Tại sự kiện, ban lãnh đạo Bảo Lâm Holding, một doanh nghiệp hoạt động mạnh mẽ trong lĩnh vực thương mại với hệ thống kênh phân phối trải rộng toàn lãnh thổ Việt Nam, chia sẻ về lịch sử hình thành và phát triển luôn chú trọng các sản phẩm thuộc nhóm ngành hàng mẹ và bé, sản phẩm chăm sóc sức khỏe như sữa công thức, bỉm, thực phẩm chức năng giữ vị trí chiến lược trong các mặt hàng công ty phân phối, qua đó thể hiện rõ sứ mệnh mang đến sản phẩm dinh dưỡng Hismart, dòng sữa kết hợp độc đáo từ 40 dưỡng chất với 25 loại vitamin và khoáng chất giúp bé tăng chiều cao và trí não, không lo dậy thì sớm, nhằm phát triển hệ sinh thái các sản phẩm dinh dưỡng tự nhiên hỗ trợ toàn diện cho sức khỏe dành cho mọi gia đình của người Việt.

Cùng với đó, ban lãnh đạo của NIG Nutritionals Limited trực thuộc New Image Group - công ty cung cấp những sản phẩm có uy tín cho thị trường Việt Nam như sữa non Alpha Lipid, sữa công thức Baby Step, chia sẻ sứ mệnh và triết lý sâu sắc về bảo vệ sức khỏe đồng thời thể hiện sự tự hào về nguồn gốc văn hóa New Zealand và tinh thần tiên phong thể hiện qua phong cách làm việc của đội ngũ sáng chế hàng đầu và đội sản xuất giàu kinh nghiệm cùng việc ứng dụng công nghệ hiện đại bậc nhất trong quy trình sản xuất sữa. Tại New Zealand, New Image Group cũng là đơn vị đứng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu và sản xuất sữa, đặc biệt là sữa công thức chất lượng cao đảm bảo sức khỏe, an toàn cho khách hàng trong gần 40 năm.

Đại diện Bảo Lâm Holding và đại diện NIG Nutritionals Limited ký kết hợp tác sản xuất và phân phối dòng sản phẩm Hismart Newzealand - Vì sự phát triển của trẻ em Việt

Với cùng mục tiêu chung tay phát triển sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao, giúp cha mẹ Việt nuôi dưỡng các con khỏe toàn diện, lãnh đạo hai bên chia sẻ sự tự hào khi đạt thỏa thuận song phương, đồng thời chia sẻ niềm vui khi tìm được đối tác phù hợp, cùng phát huy các thế mạnh của nhau, với kinh nghiệm lâu năm, công nghệ tiên tiến và chất lượng xuất sắc của NIG Nutritionals Limited cùng thế mạnh về nguồn lực, kênh phân phối và thị trường của Bảo Lâm Holding sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc mang Sản phẩm dinh dưỡng HiSmart Newzealand tiếp cận với ba mẹ Việt, đặt nền móng cho sự hợp tác lâu dài, bền vững song phương.



Đại diện hai công ty và các nhà ngoại giao New Zealand chụp ảnh lưu niệm tại lễ ký kết hợp tác

Cũng trong sự kiện, Ngài Tổng Lãnh sự New Zealand ông Scott James sự bày tỏ sự vui mừng và sẵn sàng hỗ trợ, đồng hành cùng hai công ty và nhãn hàng Hismart Milk, cũng như tin tưởng, kỳ vọng trong thời gian tới, Bảo Lâm Holdings sẽ đạt được nhiều thành tựu, mang lại nhiều sản phẩm tốt lành từ New Zealand về Việt Nam.



Ngài Tổng Lãnh sự chia sẻ: "Chúng tôi mong muốn đẩy mạnh các hoạt động hợp tác về xúc tiến thương mại và hợp tác đầu tư đa lĩnh vực, hỗ trợ doanh nghiệp hai bên, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội thịnh vượng của hai đất nước. Đây sẽ là cầu nối cho mối quan hệ ngoại giao giữa New Zealand và Việt Nam bền vững hơn trong tương lai."

Trước đó, Kỳ họp lần thứ 8 JTEC đã được tổ chức tại trụ sở Bộ Công Thương, Hà Nội cùng với Hội nghị Bộ trưởng thương mại của các thành viên Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) tại Auckland, New Zealand, Việt Nam và New Zealand đều thống nhất rằng Việt Nam và New Zealand là hai nền kinh tế bổ trợ lẫn nhau, đồng thời hướng đến nỗ lực khai thác những tiềm năng mở rộng quy mô thương mại và thúc đẩy đầu thư cũng như hợp tác nhằm đưa những quan hệ đối tác chiến lược hai bên đi vào chiều sâu trong tương lai.

Tại sự kiện lần này, nhờ sự tin tưởng của Đại sứ quán New Zealand nói chung và Phó Đại Sứ New Zealand tại Việt Nam bà Ginny Chapman và Tổng Lãnh sự New Zealand tại Việt Nam, ông Scott James, nói riêng, buổi ký kết giữa Bảo Lâm Holdings và NIG Nutritionals đã thành công rực rỡ, đánh dấu cho sự phát triển hợp tác thương mại giữa hai nước, đồng thời góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-New Zealand phát triển mạnh mẽ, thực chất hơn nữa, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai bên.. Và đây cũng là dấu mốc quan trọng thể hiện rõ sứ mệnh mang đến Sản phẩm dinh dưỡng HiSmart chất lượng cao, giúp nâng cao tầm vóc Việt của Bảo Lâm Holdings đồng thời là tiền đề vững chắc, tạo nền móng cho những hợp tác chiến lược dài hạn, toàn diện hơn nhằm nâng cao sức khỏe và hỗ trợ toàn diện cho sự phát triển sức khỏe của mọi gia đình Việt.

Tập đoàn Bảo Lâm – Nhãn hàng Hismart

Địa chỉ: Tầng 12 tòa Hapulico Center Building, Số 01 Đường Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Hotline: 190005556

Email: info@blh.com.vn