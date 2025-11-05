Ngày 4/11, giới chức Philippines xác nhận ít nhất 46 người đã thiệt mạng sau khi bão Kalmaegi (tên địa phương: Tino) quét qua khu vực miền Trung nước này, gây mưa lớn, lũ lụt nghiêm trọng và làm rơi một máy bay trực thăng quân sự trong lúc làm nhiệm vụ cứu trợ nhân đạo.

Theo thông tin từ quân đội, chiếc trực thăng Huey gặp nạn khi đang thực hiện nhiệm vụ cứu trợ thảm họa tại tỉnh Agusan del Sur, đảo Mindanao. Sáu thi thể thành viên phi hành đoàn đã được tìm thấy, trong khi công tác điều tra nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được tiến hành.

Ảnh: AFP

Khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất là đảo Cebu, nơi giới chức địa phương cho biết có ít nhất 39 người thiệt mạng do bị nước lũ cuốn trôi hoặc bị thương tích từ các mảnh vỡ. Một người khác được báo cáo tử vong trên đảo Bohol lân cận.

Philippines, quốc gia hứng chịu trung bình 20 cơn bão nhiệt đới mỗi năm, vẫn đang gồng mình khắc phục hậu quả từ chuỗi thiên tai gần đây, bao gồm động đất và mưa bão liên tiếp. Trước đó, siêu bão Ragasa vào tháng 9 đã tàn phá khu vực Luzon, buộc trường học và cơ quan chính phủ phải đóng cửa.

Người dân thu dọn dừa dạt vào bờ biển sau cơn bão Kalmaegi (Ảnh: AFP)

Mặc dù Kalmaegi đã suy yếu kể từ khi đổ bộ vào rạng sáng 4/11, nhưng gió vẫn duy trì ở mức 120 km/h, giật tới 165 km/h, gây ngập sâu và sạt lở đất tại nhiều khu vực ở vùng Visayas, hướng về Palawan và Biển Đông.

Giới chức cho biết hàng chục nghìn người đã được sơ tán tại các vùng bị ảnh hưởng, bao gồm cả khu vực miền Nam Luzon và miền Bắc Mindanao. Bão đã nhấn chìm hàng loạt nhà dân, khiến giao thông tê liệt và hàng trăm chuyến bay bị hủy.

Tại Cebu, ngập lụt đã rút dần vào cuối ngày 4/11, song nhiều khu vực vẫn mất điện và gián đoạn thông tin liên lạc.

“Công tác tìm kiếm, cứu nạn vẫn đang được triển khai. Một số người vẫn mất tích và chưa được xác nhận tung tích,” bà Ainjeliz Orong - đại diện thông tin của tỉnh Cebu - cho biết.

“Nước cứ dâng mãi”

Những đoạn video được xác thực trên mạng xã hội cho thấy ô tô, đường phố và khu dân cư chìm trong nước, nhiều xe bị dòng lũ cuốn đi. Sau khi nước rút, hàng loạt ô tô bị dồn đống, lật ngửa, tạo nên khung cảnh tan hoang ở Cebu City.

“Chúng tôi rất lo sợ vì mưa không dứt, nước cứ dâng lên mãi,” anh John Patajo, một người dân địa phương, kể lại. “Khi nước tràn vào tầng một, chúng tôi lên tầng hai, nhưng nước vẫn tiếp tục dâng nên cuối cùng phải leo lên mái nhà.”

Lực lượng cứu hộ di chuyển người dân khỏi khu vục nguy hiểm (Ảnh: AFP)

Nhiều ngôi nhà ở vùng ven thành phố chìm gần hết, chỉ còn thấy phần mái và tầng trên.

Cơ quan khí tượng quốc gia PAGASA trước đó đã cảnh báo nguy cơ sóng dâng cao tới hơn 3 mét, đe dọa các khu vực ven biển và vùng trũng thấp ở miền Trung Philippines.

Việt Nam chuẩn bị ứng phó

Cùng ngày, chính phủ Việt Nam cho biết đang khẩn trương chuẩn bị ứng phó với kịch bản xấu nhất khi bão Kalmaegi tiếp tục di chuyển về phía Tây. Dự báo, bão sẽ đổ bộ vào khu vực miền Trung Việt Nam vào đêm thứ Năm (6/11).

Trước đó, các tỉnh miền Trung Việt Nam đã phải gánh chịu trận lũ nghiêm trọng khiến ít nhất 40 người thiệt mạng và 6 người mất tích chỉ trong một tuần qua.

“Đây là một cơn bão rất mạnh và tiếp tục có xu hướng gia tăng cường độ,” chính phủ Việt Nam cảnh báo.

Hiện, hơn 300 chuyến bay bị hủy, hàng loạt tàu thuyền được yêu cầu quay về bờ an toàn khi Kalmaegi vẫn tiếp tục tiến qua Biển Đông.

Theo: Reuters