BHXH TP Cần Thơ công bố 3 đầu số điện thoại lừa đảo

Thời gian gần đây, lợi dụng việc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đang triển khai đồng nhất mã số BHXH với số định danh cá nhân/căn cước công dân, các đối tượng lừa đảo đã giả mạo cán bộ BHXH yêu cầu người dân cung cấp hoặc cập nhật thông tin qua các đường link không rõ nguồn gốc nhằm chiếm đoạt tài sản.

BHXH TP Cần Thơ mới đây phát đi thông báo khẳng định: từ ngày 1/8/2025, hệ thống BHXH Việt Nam sẽ tự động triển khai việc đồng nhất thông tin mà không yêu cầu người tham gia BHXH, BHYT phải khai báo hay làm thủ tục gì thêm. BHXH TP Cần Thơ và các đơn vị trực thuộc không chủ trương gọi điện, nhắn tin, hay gửi link/mã QR để yêu cầu người dân cung cấp thông tin.

Để tránh bị lừa đảo, BHXH TP Cần Thơ khuyến nghị người dân:

Mọi giao dịch với cơ quan BHXH chỉ thực hiện qua các kênh chính thức: Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) và Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam (https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn).

Quá trình thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến BHXH nếu gặp bất cứ khó khăn nào, người dân có thể liên hệ đến tổng đài của BHXH Việt Nam 1900.9068 hoặc BHXH TP Cần Thơ để được hỗ trợ.

Khi phát hiện hành vi mạo danh, lừa đảo, cần báo ngay cho Công an hoặc liên hệ BHXH TP Cần Thơ qua số 0292.3891112 để được xử lý kịp thời.

BHXH TP.HCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo

BHXH TP.HCM gần đây cho biết đã tiếp nhận phản ánh về việc một đối tượng tự xưng là Long gọi điện cho nhiều người dân, giới thiệu đang công tác tại BHXH phường, thông báo người dân đã cập nhật VNeID mức độ 2 rồi yêu cầu kết bạn Zalo, cung cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) và thông tin cá nhân để tích hợp thẻ BHYT vào VNeID. Đây là chiêu trò lừa đảo nhằm chiếm đoạt thông tin của người tham gia bảo hiểm.

Những thủ đoạn lừa đảo thường gặp bao gồm:

Giả danh viên chức BHXH gọi điện, nhắn tin qua điện thoại hoặc mạng xã hội (Zalo, Facebook…) thông báo người dân có sổ BHXH chưa nhận, thẻ BHYT hết hạn hoặc được hoàn trả quyền lợi rồi yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng;

Giả mạo tin nhắn thương hiệu (brandname) có chữ “BHXH” kèm đường link dẫn đến website, ứng dụng giả mạo để đánh cắp mật khẩu;

Mạo danh cán bộ kiểm tra, thanh tra liên hệ với doanh nghiệp, yêu cầu chuyển tiền để tránh bị xử phạt hoặc hỗ trợ giải quyết hồ sơ nhanh chóng.

Trước tình hình này, BHXH TP.HCM khẳng định:

Trong trường hợp gặp khó khăn khi thực hiện thủ tục hoặc nhận được thông tin nghi vấn, cần liên hệ ngay Tổng đài BHXH Việt Nam 1900.9068, đường dây nóng BHXH TP.HCM (028) 39979039 - 0703 hoặc cơ quan BHXH gần nhất để được hỗ trợ. Nếu phát hiện hành vi lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để kịp thời xử lý.

Để đảm bảo an toàn, BHXH TP.HCM đề nghị người dân chỉ liên hệ các kênh thông tin chính thống. Cụ thể:

Cổng thông tin điện tử tại địa chỉ https://tphcm.baohiemxahoi.gov.vn;

Zalo OA “Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh” tại https://zalo.me/bhxhtphochiminh;

Fanpage “Bảo hiểm xã hội TP.Hồ Chí Minh” tại https://www.facebook.com/hcmbhxh;

Kênh Youtube “Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh” tại https://www.youtube.com/@baohiemxahoitphochiminh.