Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) vừa phát đi cảnh báo về tình trạng lan truyền các thông tin sai lệch trên mạng xã hội liên quan đến hóa đơn tiền điện. Theo EVNHCMC, nhiều bài đăng về việc tiền điện tăng bất thường đã bị cắt ghép, chỉnh sửa hoặc sử dụng công nghệ AI để tạo ra các thông tin không có thật, gây hoang mang dư luận.

Cẩn trọng với thông tin giả mạo

EVNHCMC cho biết, các tài khoản đăng tải những thông tin này thường là tài khoản ảo, thiếu uy tín. Họ thường lợi dụng tâm lý lo lắng của người dân để "câu view" và tăng tương tác. Những nội dung này thường kêu gọi ký tên hoặc chia sẻ các kiến nghị về tiền điện mà không có bất kỳ số liệu cụ thể hay căn cứ xác thực nào.

EVNHCMC khuyến cáo khách hàng cần kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ , tránh gây hoang mang dư luận và nguy cơ bị lộ thông tin cá nhân, tạo điều kiện cho hành vi lừa đảo.

Minh bạch hóa thông tin bằng công nghệ

Với mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ và minh bạch hóa thông tin, EVNHCMC cho biết đã triển khai hệ thống đo đếm điện từ xa và phát triển ứng dụng chăm sóc khách hàng trên thiết bị di động.

Ứng dụng này cung cấp các tính năng hữu ích, giúp khách hàng:

Theo dõi sản lượng điện tiêu thụ hàng ngày. Kiểm tra chi tiết hóa đơn và chi phí. Giám sát chất lượng cung cấp điện. Kịp thời phát hiện các bất thường trong quá trình sử dụng điện.

Tất cả dữ liệu được hiển thị rõ ràng, giúp khách hàng chủ động quản lý và sử dụng điện hiệu quả.

Người dân có thể theo dõi sản lượng điện qua ứng dụng.

Kênh liên hệ chính thức

Khi có bất kỳ thắc mắc nào về sản lượng điện hoặc hóa đơn, khách hàng nên liên hệ trực tiếp với Trung tâm Chăm sóc khách hàng EVNHCMC qua các kênh chính thức của EVN được kiểm tra, xác minh và hỗ trợ kịp thời:

EVNHCMC khẳng định việc kiểm tra thông tin qua các kênh chính thống sẽ giúp người dân có được sự hỗ trợ chính xác và kịp thời, đồng thời tránh những rủi ro từ các thông tin sai lệch trên mạng xã hội.

Cẩn trọng khi chia sẻ hóa đơn tiền điện lên mạng

Những ngày gần đây, nhiều hộ dân phản ánh hóa đơn tiền điện tăng đột biến, có trường hợp phải trả thêm cả triệu đồng so với tháng trước dù khẳng định mức sử dụng không thay đổi. Trên mạng xã hội, hàng loạt bài viết chia sẻ việc hóa đơn tiền điện tháng 8 tăng vọt .

Trưa 5/9, trên fanpage Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) tiếp tục phát đi cảnh báo hiện tượng lan truyền thông tin sai sự thật về hoá đơn tiền điện trên mạng xã hội.

Nội dung cảnh báo phát đi nêu rõ: "Thời gian gần đây, nhiều thông tin chưa được kiểm chứng liên quan đến hóa đơn tiền điện tháng 8/2025 lan truyền trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến uy tín ngành điện".

Công an xã Quảng Chính đã mời công dân C.T.H lên làm việc vì đăng tải sai sự thật trên Facebook về tiền điện.

Ngày 4/9/2025, Công an xã Quảng Chính (Thanh Hóa) đã mời công dân C.T.H lên làm việc do đăng tải thông tin sai sự thật trên Facebook cá nhân, cho rằng hóa đơn tiền điện tháng 8 tăng bất thường và nghi ngờ việc ghi chỉ số công tơ. Bài viết nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ, nhiều trang còn xuyên tạc, thêm thắt nội dung.

Qua xác minh, hộ dân này mua điện từ Công ty Cổ phần Quản lý Kinh doanh Điện Thanh Hóa, một đơn vị bán điện nông thôn không thuộc hệ thống quản lý trực tiếp của ngành điện. Công dân C.T.H sau đó đã thừa nhận sai sót, đính chính thông tin và cam kết không tái phạm.

Trường hợp các khách hàng mua điện qua các đơn vị, tổ chức ngoài EVN, trong tương lai, nếu EVNNPC được tiếp nhận và quản lý vận hành bán điện trong khu vực này, Tổng công ty cũng như các Công ty Điện lực thành viên sẵn sàng nguồn lực để tổ chức kinh doanh bán điện và phục vụ khách hàng với chất lượng và dịch vụ tốt nhất.