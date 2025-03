Báo Hàn: Kim Soo Hyun khó trở lại đỉnh cao

Từ tài tử vạn người mê, Kim Soo Hyun "rớt đài" nhanh chóng vì nghi vấn hẹn hò Kim Sae Ron khi còn là trẻ vị thành niên. Tài tử bị công chúng quay lưng, hơn 20 thương hiệu cắt hợp đồng quảng cáo và đối diện nguy cơ đền bù số tiền khủng.

Tờ TV Daily đã phỏng vấn 1 số người trong ngành giải trí về tình hình của Kim Soo Hyun. Người trong ngành đã đưa ra nhận định về mức độ thiệt hại mà Kim Soo Hyun phải chịu, cũng như những vấn đề phát sinh trong tương lai và khả năng quay trở lại làng giải trí của anh.

Đại diện công ty quản lý A: "Tiền bồi thường vi phạm hợp đồng không lớn như công chúng dự đoán"

Người này cho biết thiệt hại tài chính của Kim Soo Hyun không lớn, mà vấn đề nằm ở thiệt hại hình ảnh. Trái với dự đoán của công chúng, số tiền bồi thường vi phạm hợp đồng phim ảnh và quảng cáo không đáng kể.

"Như chúng ta đã thấy trong vụ việc gần đây của Yoo Ah In, tôi tin rằng phim Knock Off của Kim Soo Hyun vẫn có khả năng được công chiếu cao. Dù Yoo Ah In bị kết án vì dùng chất cấm, The Match vẫn được phát hành, điều này cho thấy cái nhìn rạch ròi giữa vấn đề của diễn viên và tác phẩm. Ban đầu có thể có sự phản đối, nhưng tác phẩm rồi sẽ tự đi con đường của nó" - Đại diện từ công ty A cho biết. Nếu Knock Off vẫn được chiếu, Kim Soo Hyun sẽ không phải trả tiền bồi thường vi phạm hợp đồng: "Vấn đề của 1 diễn viên không thể khiến dự án tiêu tốn 60 tỷ won (1044 tỷ đồng) bị xếp xó. Vấn đề chỉ là cân nhắc thời điểm công chiếu mà thôi".

Nếu Knock Off được chiếu, Kim Soo Hyun sẽ không phải bồi thường

Với lĩnh vực quảng cáo cũng tương tự. Dù các nhãn hàng liên tục tuyên bố cắt đứt quan hệ, nhưng không có nghĩa là Kim Soo Hyun phải bồi thường: "Ngày nay, hợp đồng giữa nhà quảng cáo và các ngôi sao thường ghi rất rõ các điều khoản về tiền phạt. Ngay cả khi người mẫu gây tranh cãi xã hội, trừ khi có phán quyết rõ ràng từ cơ quan tư pháp, việc yêu cầu người mẫu bồi thường là rất khó".

Những ngôi sao lớn ký hợp đồng thường xem xét rất cẩn thận và kỹ lưỡng. Nếu Kim Soo Hyun không gặp vấn đề liên quan đến luật pháp, thì khả năng phải chịu bồi thường hàng tỷ won là rất thấp. Công ty quản lý của nam diễn viên có thể chỉ phải trả 1 khoản tiền phạt vừa sức.

Các nhãn hàng "cất poster" Kim Soo Hyun nhưng nhiều khả năng anh không phải bồi thường lớn

Đại diện nhà sản xuất B: "Kim Soo Hyun khó trở lại ngay cả khi tranh cãi được dập tắt"

Người này có chung nhận định với đại diện công ty A, rằng hiếm có trường hợp các nhà sản xuất phim yêu cầu bồi thường từ diễn viên chính gây tranh cãi. Nếu Knock Off được lên sóng, thì Kim Soo Hyun sẽ không phải trả tiền phạt.

Tuy nhiên, hình ảnh và tiềm năng tương lai của Kim Soo Hyun đã bị thiệt hại nặng nề. Điều này khiến các nhà quảng cáo, sản xuất phim ảnh e dè ký hợp đồng mới với anh trong tương lai. "Từ góc độ nhà sản xuất, việc chọn Kim Soo Hyun cho các dự án sau này không dễ dàng. Nếu đây là tranh cãi pháp lý thì ra 1 nhé, mọi chuyện có thể được giải quyết nhanh chóng. Nhưng ở tình hình hiện tại, với hình ảnh bị tổn hại nghiêm trọng, sẽ ít nhà sản xuất dám mạo hiểm chọn anh ấy".

Ông B cũng cho rằng việc quyết định sự tồn tại của 1 tác phẩm dựa trên tranh cãi của diễn viên là không công bằng. Ông nhân mạnh tranh cãi đời tư của diễn viên và tác phẩm nên được tách biệt, việc công chiếu phim là đúng đắn: "1 tác phẩm nghệ thuật tiêu tốn số vốn lớn, không chỉ thuộc về 1 diễn viên cụ thể. Đó là mồ hôi công sức của hàng trăm diễn viên và nhân viên khác".

Tuy Kim Soo Hyun không phải bồi thường, nhưng các nhà quảng cáo và sản xuất sẽ rất e ngại ký hợp đồng mới với anh

Đại diện công ty quản lý C: "Đừng quên bài học từ cố diễn viên Lee Sun Kyun và Kim Sae Ron"

Đại diện C cho rằng công chúng có thể truy cứu trách nhiệm của Kim Soo Hyun, nhưng không nên tạo ra bầu không khí chôn vùi nam diễn viên. Người này dẫn chứng sự ra đi của Lee Sun yun và Kim Sae Ron gần giống như bị xã hội gây nên, và đó là trách nhiệm chung của cộng đồng. Điều này không nên lặp lại với trường hợp của Kim Soo Hyun: "Xã hội đẩy 1 diễn viên đến bờ vực không phải là điều đáng mong muốn. Những thói quen sai lầm đang lặp lại. Kim Soo Hyun không trung thực từ đầu là sai, nhưng sự ra đi của Kim Sae Ron chẳng phải là điều tất cả chúng ta cần suy ngẫm sao? Tôi thấy tiếc vì bầu không khí đổ hết trách nhiệm lên 1 người".

Ông C cũng bày tỏ sự tiếc nuối về cách phản hồi không tốt của Gold Medalist: "Trong những trường hợp như này, cách xử lý ban đầu rất quan trọng. Việc nói với gia đình nạn nhân đang tức gận rằng 'hãy đến gặp chúng tôi' là 1 rủi ro lớn".

Đại diện C mong công chúng không dồn Kim Soo Hyun vào đường cùng như Kim Sae Ron, Lee Sun Kyun

Giải pháp nào cho Kim Soo Hyun?

Chốt lại, cả 3 đại diện A, B, C đều nhận định dù ngành quảng cáo liên tục xóa bỏ hình ảnh anh, các bài báo về tiền phạt cũng xuất hiện dày đặc, nhưng Kim Soo Hyun sẽ không chịu thiệt hại lớn về mặt tài chính. Hình ảnh tổn hại mới là điều cản trở Kim Soo Hyun làm lại sự nghiệp.

Vậy giải pháp nào để cứu lấy hình ảnh của Kim Soo Hyun? Cả 3 đại diện đều đồng tình rằng điều nam diễn viên cần nhất hiện nay là "sự trung thực". Anh cần công khai mối quan hệ với cố diễn viên Kim Sae Ron 1 cách rõ ràng, đích thân lên tiếng chứ không phải qua công ty quản lý, thừa nhận và cúi đầu xin lỗi gia đình nạn nhân.

Cách để Kim Soo Hyun khôi phục hình ảnh là thành tâm xin lỗi

Nguồn: TV Daily