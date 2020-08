Bão Hagupit xé toạc ban công "chung cư cao cấp" ở TQ, cuốn bay người từ tầng 11 rơi xuống tử vong

Sau khi bão Hagupit đổ bộ miền Đông Trung Quốc hôm thứ 3 (4/8) vừa qua, những hình ảnh về một căn hộ chung cư bị "xé toạc" toàn bộ phần ban công, cửa kính và vách tường ở phía ngoài đã tiếp tục gây bão trên mạng xã hội của nước này, theo Taiwan News.

"Sự cố" nói trên đã khiến ít nhất một người thiệt mạng.

Cụ thể, vào khoảng 3h30 sáng ngày 4/8, bão Hagupit đã đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang và sau đó tiếp tục di chuyển về phía thành phố Ôn Châu, nơi được biết đến là thành phố của những gia đình thuộc thành phần "nhà giàu mới nổi".

Những trận mưa lớn do cơn bão này đã gây ra tình trạng ngập, lụt nghiêm trọng tại nhiều khu vực. Hơn 830.000 hộ gia đình ở Ôn Châu đã bị mất điện và phải chịu thiệt hại nghiêm trọng, Taiwan News trích dẫn thông tin của đài truyền hình Cáp Nhĩ Tân.

Với sức gió mạnh tới cấp 12, bão Hagupit đã vô tình làm lộ ra một "dự án bã đậu" - cụm từ được sử dụng để chỉ những công trình chất lượng kém, sử dụng các vật liệu xây dựng không đạt chuẩn - tồn tại rất nhiều ở Trung Quốc.

Ảnh: Weibo

Những hình ảnh được cộng đồng mạng Weibo chia sẻ đã cho thấy phần vách tường, cửa kính ở phía ngoài nhiều căn hộ thuộc tòa chung cư 18 tầng tại thành phố Ngọc Hoàn, Thái Châu bị gió bão Hagupit xé "ngọt như dao cắt", theo Taiwan News.

Gió bão không chỉ cuốn bay cửa sổ, lan can và tường bao ngoài căn hộ, mà thậm chí còn thổi bay một chiếc máy giặt. Một số hình ảnh khác cho thấy phòng khách của người dân đã trở nên "trần trụi" sau khi bức tường bị gió bão xé toạc như xé bìa các-tông.

Ảnh: Weibo

Một sự việc thương tâm cũng đã được ghi nhận khi bão Hagupit đổ bộ vào thành phố Ôn Châu. Cụ thể, vào khoảng 3 giờ sáng ngày 4/8, một người phụ nữ 62 tuổi sống trên tầng 11 đã cố gắng đóng cửa sổ trong cơn bão, nhưng luồng gió quá mạnh đã thổi bay cánh cửa sổ, cuốn theo cả người phụ nữ này xuống đất và khiến bà tử vong.

Khi những hình ảnh nói trên được chia sẻ trên mạng xã hội Weibo, các cư dân mạng Trung Quốc đã chê trách công trình gặp sự cố này có chất lượng quá kém, do trước đó tòa chung cư này từng được quảng cáo là "khu phức hợp nhà ở cao cấp".

Được biết, vào đầu năm 2011, khi một số người dân chuyển đến sống tại tòa chung cư này, họ đã phát hiện tòa nhà bị nghiêng hẳn sang một bên, và đã phải khẩn cấp di tản để chủ sở hữu tòa nhà tiến hành sửa chữa.

Phản hồi về trường hợp người phụ nữ 62 tuổi mất mạng do gió bão Hagupit, bộ phận phụ trách quan hệ công chúng của thành phố Ngọc Hoàn đã giải thích như sau:

"Sức gió [trong trận bão lần này] thực sự mạnh hơn rất nhiều so với những năm trước, và có thể điều này đã gây ra 'thiệt hại' cho các căn hộ chung cư. Việc người dân bị ngã do gió cuốn bay và thiệt mạng là do nạn nhân đã bất cẩn khi đóng cửa sổ".

Trong khi đó, đề cập tới vấn đề chất lượng của các căn hộ chung cư, cơ quan trên cho biết người dân "nên thảo luận với những phòng, ban liên quan".