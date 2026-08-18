Thông tin này được Thầy thuốc Ưu tú, TS.BS Vũ Thị Thanh - Giám đốc Bệnh viện Mắt Quốc tế Ánh Sáng, nguyên Giám đốc Bệnh viện Mắt Hà Nội, đã đưa ra những báo cáo đáng lo ngại về tình trạng thị lực của trẻ em hiện nay. “Tỉ lệ tật khúc xạ hiện nay ngày càng gia tăng. Chúng tôi đã thăm khám rất nhiều trường hợp và nhận thấy rằng tỷ lệ tật khúc xạ trong độ tuổi học sinh cấp hai ở các trường chuyên có thể lên tới 80%. Đây là một điều đáng lo ngại cũng như là một lời cảnh báo cho các bậc phụ huynh”, TS.BS Vũ Thị Thanh cho biết.

Thầy thuốc Ưu tú, TS.BS Vũ Thị Thanh - Giám đốc Bệnh viện Mắt Quốc tế Ánh Sáng, nguyên Giám đốc Bệnh viện Mắt Hà Nội

Sự gia tăng đột biến này có mối liên hệ mật thiết với thói quen sinh hoạt trong thời đại công nghệ số. Theo TS.BS Vũ Thị Thanh, việc trẻ em tiếp xúc với máy tính và các thiết bị điện tử trong một thời gian dài, liên tục mà thiếu đi sự nghỉ ngơi hợp lý sẽ làm gia tăng nhanh chóng sự tiến triển của tật khúc xạ.

Sai lầm phổ biến: Coi nhẹ "tảng băng chìm" của cận thị

Sai lầm lớn nhất của nhiều bậc phụ huynh hiện nay là chỉ xem cận thị như một bất tiện nhỏ, giải quyết đơn giản bằng cách đưa con đi cắt một chiếc kính. TS.BS Vũ Thị Thanh lên tiếng cảnh báo về tư duy này: "Hiện tại, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xếp cận thị không chỉ đơn giản là 'tật khúc xạ' nữa, mà coi đó là một bệnh lý mạn tính. Bệnh cần phải được theo dõi, khám và điều trị theo hướng bệnh lý mạn tính".

Thực tế, hệ lụy của cận thị nặng khi bước vào tuổi trưởng thành là vô cùng nguy hiểm. Những bệnh nhân này đối mặt với nguy cơ cao mắc các biến chứng đe dọa trực tiếp tới thị lực như: Rách võng mạc, bong võng mạc, đục thủy tinh thể, hoặc Glocom (cườm nước). Nếu phụ huynh không thay đổi nhận thức, chỉ can thiệp ở phần "ngọn" thay vì chú trọng kiểm soát tiến triển cận thị từ sớm, trẻ em sẽ chịu thiệt thòi rất lớn về chất lượng cuộc sống khi lớn lên.

Bước ngoặt từ cái bắt tay chiến lược Việt Nam - Singapore

Để giải quyết bài toán cận thị học đường nói riêng và nâng cao chất lượng nhãn khoa nói chung, việc thay đổi nhận thức là chưa đủ; hệ thống y tế cần những bước tiến dài về công nghệ và năng lực chuyên môn. Ngày 15/8 vừa qua, lễ ký kết hợp tác đầu tư chiến lược giữa Hệ thống Mắt Quốc tế Ánh Sáng và Quỹ đầu tư y tế NSQ Capital (Singapore) đã chính thức đánh dấu một cột mốc quan trọng trong nỗ lực này.

Khởi nguồn từ tâm huyết của Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc Nhân dân Tôn Thị Kim Thanh vào năm 2009, Mắt Quốc tế Ánh Sáng luôn kiên định với triết lý "Chăm sóc mắt trọn đời". Việc hợp tác với NSQ Capital không chỉ là sự gia tăng về tiềm lực tài chính mà còn là sự nâng cấp toàn diện về quy trình vận hành và công nghệ khám chữa bệnh.

Giáo sư - Tiến sĩ - Thầy Thuốc Nhân dân Tôn Thị Kim Thanh - Giám đốc chuyên môn Hệ thống Mắt Quốc tế Ánh Sáng, Chủ tịch Hội Nhãn khoa Việt Nam



Với sự hậu thuẫn từ NSQ Capital, Hệ thống Mắt Quốc tế Ánh Sáng đặt mục tiêu mũi nhọn vào việc kiểm soát cận thị theo hướng điều trị bệnh lý mạn tính. Sự kết hợp này cho phép bệnh viện tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào các hệ thống thiết bị hàng đầu thế giới. Mục đích không chỉ để điều trị cho những người đã bị cận thị nặng, mà cốt lõi là tầm soát, can thiệp sớm nhằm làm giảm nguy cơ mắc bệnh cho trẻ em và hạn chế tiến triển độ cận ở những trẻ đã mắc.

Đáng chú ý, sự hợp tác này còn mở ra cơ hội bình đẳng trong việc tiếp cận y tế chất lượng cao. Các công nghệ nhãn khoa tiêu chuẩn quốc tế sẽ không chỉ tập trung ở Hà Nội hay TP.HCM, mà sẽ được mở rộng đến người bệnh tại các tỉnh thành khác như Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Cần Thơ, Ninh Bình…

Nói về ý nghĩa của hoạt động hợp tác cùng NSQ, TS.BS Vũ Thị Thanh cho hay, quan hệ hợp tác này không chỉ nằm ở việc mở rộng quy mô, mà còn hướng tới xây dựng một tổ chức y tế có năng lực chuyên môn, quản trị và vận hành vững mạnh, duy trì chất lượng lâm sàng và lấy người bệnh làm trung tâm trong quá trình phát triển dài hạn.

Buổi lễ ký kết không chỉ mở ra một chương mới cho Hệ thống Mắt Quốc tế Ánh Sáng mà còn thắp lên niềm hy vọng cho hàng triệu người bệnh. Trong cuộc chiến bảo vệ đôi mắt thế hệ trẻ khỏi "đại dịch" cận thị, sự cộng hưởng giữa nhận thức đúng đắn từ gia đình và những giải pháp y khoa tiên tiến, chuẩn quốc tế chính là chìa khóa vững chắc nhất.