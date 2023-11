Báo động khủng hoảng nhân đạo ở Gaza: "Không nơi nào và không ai được an toàn"

Các nhân viên nhân đạo của Liên hợp quốc làm việc tại Dải Gaza đang phải đối mặt với thảm họa nhân đạo sắp xảy ra, với hơn 100 nhân viên đã bị thiệt mạng.

Ông Adnan Abu Hasna, người phát ngôn của Cơ quan Liên hợp quốc về người tị nạn Palestine cho biết, 70% cơ sở hạ tầng của Liên hợp quốc đã bị ảnh hưởng bởi pháo kích. Ông Hasna thông tin, trong vòng chưa đầy 48 giờ nữa, các hoạt động của cơ quan tị nạn Palestine thuộc Liên hợp quốc tại Gaza sẽ phải ngừng hoạt động do thiếu nhiên liệu.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, trung bình cứ 10 phút lại có một trẻ em thiệt mạng do xung đột Israel - Hamas tại Dải Gaza, đồng thời cảnh báo "không nơi nào và không ai được an toàn". Phát biểu ý kiến tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ông Ghebreyesus thông báo, 20 bệnh viện ở Dải Gaza đã ngừng hoạt động hoàn toàn. Các hành lang bệnh viện chật cứng người bị thương nặng, nhà xác bị quá tải, các cuộc phẫu thuật không có thuốc gây mê. Hàng chục nghìn người phải di dời đang trú ẩn tại các bệnh viện.

Người dân Palestine ở miền Trung sơ tán tránh xung đột về phía Nam Dải Gaza, ngày 8/11/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)

WHO xác minh có hơn 250 cuộc tấn công nhằm vào cơ sở y tế tại Gaza và Bờ Tây, trong khi có 25 cuộc tấn công tương tự ở Israel kể từ ngày 7/10 đến nay. Ông Ghebreyesus cảnh báo, Al-shifa, bệnh viện lớn nhất ở Dải Gaza, có nguy cơ bị tấn công. Bệnh viện Al-shifa hiện là nơi trú ẩn của nhiều gia đình người Palestine ở Dải Gaza. Israel cho rằng đây là nơi đặt trụ sở của lực lượng Hồi giáo Hamas kiểm soát Gaza và đã kêu gọi người dân ở vùng lãnh thổ này sơ tán về phía Nam.

Trong khi đó, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo Liên hợp quốc cảnh báo, tình hình lương thực ở khu vực phía Bắc Dải Gaza đang xấu đi khi các đối tác không thể hỗ trợ trong gần 10 ngày qua. Hiện không có cửa hàng bánh mì nào còn mở cửa vì thiếu nhiên liệu, nước và bột mì. Một số mặt hàng thực phẩm thiết yếu như gạo, dầu ăn, gần như cạn kiệt trên thị trường. Các mặt hàng khác như bột mì, những sản phẩm từ sữa, trứng và nước uống cũng không có tại các cửa hàng trên khắp Gaza trong hai ngày qua.

Cơ quan y tế tại Dải Gaza cho biết, kể từ khi cuộc xung đột Hamas - Israel bùng phát cách đây hơn một tháng, số người Palestine thiệt mạng đã tăng lên 11.000 người. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Israel thông báo, số người thiệt mạng bên phía Israel do xung đột là 1.200 người.