Báo động gia tăng vấn đề sức khoẻ phụ khoa của phụ nữ Việt

Viêm nhiễm "vùng kín" ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của chị em.

Chướng ngại tâm lý khi viêm nhiễm phụ khoa



Chị L.M.H (33 tuổi) quyết định đi khám phụ khoa vì lo sợ mình bị viêm vùng kín và chị cảm thấy đau rát khi quan hệ với chồng. Điều này gây bất an, khiến chị giảm hứng thú và trốn tránh chuyện chăn gối.

May mắn chị H. tìm đến bác sĩ ngay và được nhận hướng dẫn điều trị đúng cách và khỏi viêm nhiễm trong 1 tháng. Nhưng không phải ai cũng gạt bỏ được chướng ngại tâm lý như chị H. Có nhiều phụ nữ luôn ngại ngùng, xấu hổ và rất e sợ việc đi thăm khám phụ khoa khiến các vấn đề vùng kín càng trầm trọng hơn.

Theo thống kê của Bộ Y tế, có đến 90% phụ nữ Việt gặp phải vấn đề sức khoẻ vùng kín. Đáng nói, số ca mắc bệnh phụ khoa mỗi năm tăng 15%-27%. Trong số các triệu chứng phụ khoa phổ biến, viêm âm đạo được ghi nhận với tỉ lệ mắc phải và tỉ lệ tái phát cao.

Theo các bác sĩ, có nhiều nguyên nhân dẫn đến viêm vùng kín như nhiễm trùng do vi khuẩn, mất cân bằng hóc môn và sử dụng thuốc kháng sinh. Ngoài ra, các lý do khác là căng thẳng trong cuộc sống, thay đổi hệ vi sinh trong chu kỳ kinh nguyệt, sinh hoạt tình dục, tuổi tác, vệ sinh vùng kín chưa tốt, thường xuyên thụt rửa hoặc mặc quần bó sát và đồ lót bằng chất liệu tổng hợp...

Do vậy khi có bất kỳ triệu chứng như ngứa rát vùng kín, đi tiểu buốt, khí hư bất thường hoặc có mùi, chị em nên tìm đến cơ sở y tế để được thăm khám sớm và điều trị đúng cách, cũng như hạn chế nguy cơ tái phát. Có rất nhiều phụ nữ liên tục tái phát chỉ sau vài tháng do không chịu đi khám hoặc do điều trị sai cách.

Cách phòng ngừa và tăng cường sức khỏe phụ khoa an toàn

Nhận thấy ngày càng có nhiều nghiên cứu ghi nhận hiệu quả khi sử dụng lợi khuẩn trong chăm sóc sức khỏe phụ khoa, ngày 5/3 vừa qua, Bệnh viện Tâm Anh TP.HCM phối hợp cùng thương hiệu men vi sinh Optibac (đến từ Vương quốc Anh) đã tổ chức hội thảo khoa học "Tăng cường sức khỏe phụ khoa và duy trì lối sống khỏe mạnh". Tại hội thảo, các bác sĩ đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc dùng lợi khuẩn đặc hiệu để duy trì sự cân bằng hệ vi sinh nhằm cải thiện sức khỏe tổng thể của phụ nữ.

Bác sĩ Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Giám đốc Trung tâm sản phụ khoa Bệnh viện Tâm Anh khuyên chị em không nên e ngại việc viêm nhiễm phụ khoa mà cần đi thăm khám ngay, tiếp nhận điều trị sớm theo đúng chỉ định, và tránh tái nhiễm. Bác sĩ nhấn mạnh rằng tỉ lệ phụ nữ bị tái nhiễm khuẩn âm đạo chỉ sau 3 - 6 tháng điều trị là 25% - 60%.

Bổ sung lợi khuẩn bằng Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (TPBVSK) Optibac For Women để tăng cường lợi khuẩn.

TPBVSK Optibac For Women hỗ trợ chăm sóc sức khỏe phụ nữ



Để tăng cường và bảo vệ sức khỏe vùng kín, một trong các giải pháp tự nhiên và an toàn chính là bổ sung lợi khuẩn bằng TPBVSK Optibac For Women, được điều chế chuyên biệt cho hệ vi sinh vật âm đạo, với các chủng lợi khuẩn đặc hiệu đã được chứng minh là xét nghiệm còn sống khi tiếp cận đường âm đạo mà không đi qua đường ruột, để hỗ trợ hệ vi sinh vật âm đạo khỏe mạnh.

TPBVSK Optibac For Women chứa các lợi khuẩn đặc hiệu là Lactobacillus rhamnosus GR-1®, Lactobacillus reuteri RC-14®, Lactobacillus paracasei F-19®. Mỗi viên uống cung cấp 2,5 tỷ lợi khuẩn có tác dụng tăng lợi khuẩn Lactobacillus trong âm đạo, khôi phục độ pH lành mạnh, và giúp bổ sung lợi khuẩn cho nữ giới.

Qua bài chia sẻ trên, các chị em đã có thêm nhiều kiến thức bổ ích về bệnh phụ khoa và cách chủ động phòng tránh căn bệnh này.

Optibac là thương hiệu men vi sinh được tin tưởng và khuyên dùng nhiều tại Vương quốc Anh. Các men vi sinh Optibac Probiotics được nghiên cứu lâm sàng và chứng minh hiệu quả trong chăm sóc, phòng ngừa và hỗ trợ điều trị, được chứng nhận tốt cho sức khỏe, an toàn với các thành phần tự nhiên.

