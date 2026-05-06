Bảo bối nào của Doraemon giống ChatGPT nhất?

Từ nhiều thập kỷ trước, chú mèo máy Doraemon đã mang đến một “kho báu” bảo bối khiến người xem không khỏi trầm trồ: từ cánh cửa thần kỳ, chong chóng tre cho đến những thiết bị có thể giải quyết mọi vấn đề chỉ trong tích tắc. Doraemon là nhân vật trong bộ truyện tranh do tác giả người Nhật Bản Fujiko F. Fujio sáng tác, ra đời từ năm 1969 và nhanh chóng trở thành một biểu tượng văn hóa đại chúng, gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ độc giả trên toàn thế giới.

Ở thời điểm hiện tại, khi trí tuệ nhân tạo như ChatGPT ngày càng phổ biến, nhiều người bắt đầu nhận ra rằng không ít ý tưởng trong Doraemon dường như đã trở thành hiện thực dù chưa hoàn toàn. Trong số đó, có một câu hỏi thú vị được đặt ra là nếu phải chọn một bảo bối giống ChatGPT nhất, đó sẽ là gì?

ChatGPT là gì và vì sao lại đặc biệt?

Để so sánh, trước hết cần hiểu bản chất của ChatGPT. Đây là một hệ thống AI có khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên, giúp con người tra cứu thông tin, giải thích vấn đề, viết nội dung, thậm chí trò chuyện như một người thật.

Điểm đặc biệt của ChatGPT không nằm ở việc “biết tuốt”, mà ở khả năng phản hồi nhanh, linh hoạt và mang tính hội thoại. Người dùng không cần hiểu kỹ thuật phức tạp, chỉ cần đặt câu hỏi và gần như luôn nhận được câu trả lời.

Chính đặc điểm này khiến ChatGPT trở nên gần gũi hơn với một “trợ lý cá nhân” hơn là một công cụ tra cứu thông thường.

Bảo bối giống ChatGPT nhất: Từ điển bách khoa toàn thư tương lai

Trong thế giới Doraemon, bảo bối được cho là gần với ChatGPT nhất chính là Từ điển bách khoa toàn thư tương lai - một thiết bị cho phép người dùng tìm kiếm thông tin và nhận câu trả lời gần như ngay lập tức.

Khác với việc phải tự mình suy nghĩ hay tra cứu theo cách truyền thống, chỉ cần đặt câu hỏi, thiết bị này sẽ đưa ra thông tin cần thiết. Điều này rất giống với cách ChatGPT hoạt động khi người dùng hỏi, hệ thống trả lời và quá trình đó diễn ra gần như tức thì.

Điểm tương đồng lớn nhất nằm ở trải nghiệm khi cả hai đều đóng vai trò như một “bộ não mở rộng”, giúp con người tiếp cận tri thức nhanh hơn mà không cần qua nhiều bước trung gian.

Dù có nhiều điểm giống nhau, các bảo bối của Doraemon vẫn vượt xa công nghệ hiện tại ở nhiều khía cạnh.

Trước hết, các thiết bị trong Doraemon thường cho ra câu trả lời gần như chính xác tuyệt đối và mang tính toàn tri, trong khi ChatGPT vẫn phụ thuộc vào dữ liệu huấn luyện và có thể mắc sai sót.

Thứ hai, bảo bối trong Doraemon thường có tính “tự chủ” cao hơn, không chỉ trả lời mà còn có thể hành động, can thiệp trực tiếp vào thế giới thực. Trong khi đó, ChatGPT hiện chủ yếu dừng lại ở việc cung cấp thông tin và hỗ trợ tư duy.

Nói cách khác, nếu ChatGPT là một trợ lý thông minh, thì bảo bối của Doraemon giống như một “phiên bản nâng cấp” gần với trí tuệ toàn năng.

Dù còn khoảng cách, không thể phủ nhận rằng công nghệ hiện đại đang tiến rất gần đến những gì từng chỉ tồn tại trong truyện tranh. Từ trợ lý ảo, dịch ngôn ngữ, cho đến AI sáng tạo nội dung, tất cả đều mang hơi hướng của những bảo bối trong Doraemon.

Điều này cho thấy một điều thú vị khi trí tưởng tượng không chỉ là giải trí, mà còn có thể trở thành nguồn cảm hứng cho sự phát triển công nghệ trong tương lai.