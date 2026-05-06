Chắc hẳn ai cũng từng ít nhất một lần nếm thử bánh Oreo từ những năm còn bé với slogan “xoay bánh - nếm kem - chấm sữa” huyền thoại, cho đến tận bây giờ khi Oreo vẫn là món ăn vặt quen thuộc trong siêu thị, quán cà phê hay cả topping trên ly trà sữa. Cái tên Oreo vì thế cũng trở nên quá đỗi quen tai, gần như ai cũng có thể đọc ngay lập tức mà không cần suy nghĩ.

Thế nhưng, chính vì quá quen mà nhiều người lại không hề nhận ra rằng mình đã đọc sai tên thương hiệu này trong suốt một thời gian dài. Cách đọc phổ biến nhất tại Việt Nam là “ô rê ô”, nghe có vẻ hợp lý, dễ nhớ và cũng khá dễ đọc. Tuy nhiên, theo cách phát âm chuẩn trong tiếng Anh, Oreo thực chất được đọc là “OR-ee-oh”, gần giống “ô ri ô” chứ không phải “ô rê ô” như nhiều người vẫn quen miệng gọi.

Cụ thể, Oreo gồm ba âm tiết rõ ràng. Âm đầu “OR” được phát âm giống từ “or” trong tiếng Anh, với âm “o” kéo dài và tròn. Âm thứ hai “ee” nghe như âm “i” kéo dài, tương tự trong các từ như “bee” hay “happy”. Cuối cùng là “oh”, phát âm giống chữ “ô” nhưng kéo dài hơn một chút về phía sau, tạo thành âm /oʊ/. Khi ghép lại, từ này sẽ được đọc thành “OR-ee-oh”, với trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên.

Tùy theo vùng miền và giọng nói, cách phát âm có thể có chút khác biệt. Trong tiếng Anh Mỹ, người ta thường đọc rõ và nhấn mạnh âm đầu tiên, nghe rất rõ là /ˈɔːrioʊ/. Trong khi đó, tiếng Anh Anh có cách đọc khá tương tự nhưng âm cuối có thể nhẹ hơn một chút, thành /ˈɔːriəʊ/. Ở Úc hay New Zealand, một số người lại có xu hướng phát âm âm đầu ngắn hơn, nghe gần giống “oh-ree-oh”. Dù vậy, điểm chung là âm “ri” ở giữa luôn rõ ràng, chứ không phải “rê” như cách nhiều người Việt thường đọc.

Nếu muốn kiểm chứng, bạn hoàn toàn có thể nghe trực tiếp cách phát âm trên các từ điển uy tín như Cambridge Dictionary hoặc các video hướng dẫn phát âm chuẩn. Chỉ cần nghe một lần, bạn sẽ dễ dàng nhận ra sự khác biệt giữa “ô rê ô” và “ô ri ô” - chi tiết nhỏ nhưng lại khá thú vị.

(Cách phát âm đúng của "Oreo". Video: Julien Miquel)

Về ý nghĩa, nguồn gốc tên gọi Oreo đến nay vẫn chưa được xác nhận chính thức và là chủ đề gây tranh cãi, với các giả thuyết chính bao gồm từ tiếng Hy Lạp, oreo nghĩa là “đẹp” hoặc “núi” (theo hình dáng ban đầu), từ tiếng Pháp or nghĩa là “vàng” (màu bao bì đầu tiên), hoặc đơn giản là sự kết hợp chữ “re” (từ cream) vào giữa hai chữ "O" của “chocolate”.

Oreo là thương hiệu bánh quy kẹp nổi tiếng thế giới, được ra mắt lần đầu năm 1912 tại Mỹ và hiện thuộc sở hữu của Mondelēz International. Bánh gồm hai lớp vỏ quy socola màu nâu đen đặc trưng, kẹp giữa là nhân kem ngọt (thường là vị vani). Đây là thương hiệu bánh quy bán chạy nhất toàn cầu từ năm 2014. Oreo thường được sử dụng như một món ăn vặt trực tiếp hoặc kết hợp trong các món ăn khác như kem, bánh ngọt, trà sữa.

Oreo chính thức gia nhập thị trường Việt Nam vào năm 2008, được phân phối bởi tập đoàn Mondelez International (trước đây là Kraft Foods). Thương hiệu này đã nhanh chóng trở nên phổ biến, trở thành một trong những loại bánh quy được yêu thích nhất, đặc biệt sau khi Mondelez mua lại và đẩy mạnh sản xuất tại Việt Nam cùng với Kinh Đô.