Bảo bối nào của Doraemon là “ác mộng” của các shipper?

Trong thế giới của Doraemon, những món bảo bối không chỉ khiến trẻ em mê mẩn mà còn khiến người lớn phải trầm trồ vì độ “đi trước thời đại”. Từ dịch chuyển tức thời, điều khiển thời gian cho đến tự động hóa mọi công việc, nhiều bảo bối nếu xuất hiện ngoài đời thực có thể làm thay đổi hoàn toàn cách con người sinh hoạt và làm việc.

Đặc biệt, với một ngành phụ thuộc nhiều vào di chuyển và thời gian như giao hàng, không ít món bảo bối có thể trở thành “ác mộng” thực sự đối với các shipper.

Cánh cửa thần kỳ – “kẻ thay thế” trực tiếp mọi đơn hàng

Nếu phải chọn một bảo bối gây “thất nghiệp hàng loạt”, thì Cánh cửa thần kỳ chắc chắn đứng đầu danh sách. Chỉ cần mở cửa và nghĩ đến địa điểm cần đến, người dùng có thể lập tức xuất hiện tại nơi đó trong tích tắc.





Điều này đồng nghĩa với việc khái niệm giao hàng gần như biến mất. Không cần chờ đợi, không cần vận chuyển, người mua hoàn toàn có thể tự mình đến cửa hàng, lấy hàng rồi quay về ngay lập tức. Nếu công nghệ này tồn tại, toàn bộ hệ thống logistics, từ kho vận đến shipper sẽ bị thay đổi triệt để. Với các shipper, đây không chỉ là “ác mộng”, mà gần như là dấu chấm hết cho công việc truyền thống.

Chong chóng tre giao hàng siêu tốc, không lo tắc đường

Một ứng cử viên khác là Chong chóng tre – bảo bối cho phép con người bay lơ lửng trên không trung. Trong bối cảnh đô thị đông đúc, nơi tắc đường là “đặc sản”, việc có thể bay thẳng từ điểm A đến điểm B rõ ràng là lợi thế cực lớn.

Nếu được áp dụng vào giao hàng, chong chóng tre sẽ giúp rút ngắn thời gian vận chuyển xuống mức tối thiểu. Tuy nhiên, khác với cánh cửa thần kỳ, bảo bối này không “xoá sổ” shipper mà chỉ nâng cấp họ thành những “shipper bay”. Dù vậy, nó cũng đặt ra một tiêu chuẩn hoàn toàn mới, nơi tốc độ giao hàng gần như tức thời, khiến những phương thức vận chuyển truyền thống trở nên lỗi thời.





Robot làm việc nhà

Robot làm việc nhà là một bảo bối ít được nhắc đến trong bối cảnh giao hàng, nhưng lại có tác động gián tiếp rất lớn. Khi mọi công việc từ nấu ăn, dọn dẹp đến mua sắm đều có thể được robot xử lý, nhu cầu đặt đồ ăn hay mua sắm online có thể giảm mạnh.

Điều này khiến số lượng đơn hàng – “nguồn sống” của shipper bị thu hẹp đáng kể. Không còn cảnh giờ cao điểm với hàng chục đơn cần giao, nghề shipper có thể trở nên nhàn hơn, nhưng cũng đồng nghĩa với thu nhập giảm đi rõ rệt.

Khăn trải bàn ẩm thực: “Đối thủ” trực tiếp của nghề giao đồ ăn

Trong danh sách bảo bối đáng gờm, không thể bỏ qua khăn trải bàn ẩm thực – thiết bị có thể tạo ra món ăn chỉ trong vài giây. Khi người dùng có thể “in” ra bất kỳ món ăn nào ngay tại nhà, nhu cầu đặt đồ ăn qua ứng dụng gần như không còn.

Đây là kịch bản đặc biệt đáng lo với các shipper chuyên giao đồ ăn, một trong những nhóm chiếm tỉ lệ lớn hiện nay. Không còn đơn hàng, không còn quãng đường cần di chuyển, công việc quen thuộc hàng ngày có thể biến mất chỉ vì một chiếc máy nhỏ gọn.

Dù nghe có vẻ đáng sợ, nhưng những bảo bối của Doraemon vẫn chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Tuy nhiên, nếu nhìn rộng hơn, chúng phản ánh một xu hướng có thật khi công nghệ đang dần thay đổi cách con người vận hành xã hội, trong đó có ngành giao hàng.

Từ xe tự lái, drone giao hàng đến các hệ thống logistics thông minh, nhiều phiên bản đời thực của các bảo bối này đang dần xuất hiện. Điều đó không hẳn là dấu chấm hết cho nghề shipper, mà có thể là sự chuyển mình sang những vai trò mới, ít phụ thuộc vào sức người hơn, nhưng đòi hỏi kỹ năng và khả năng thích nghi cao hơn.





Nhìn từ thế giới của Doraemon, những “ác mộng” của shipper thực chất lại là lời gợi mở về tương lai của công nghệ và lao động. Khi mọi thứ trở nên nhanh hơn, tiện lợi hơn, con người cũng buộc phải thay đổi để không bị bỏ lại phía sau.

Có thể một ngày nào đó, sẽ không còn những chuyến xe giao hàng len lỏi giữa phố phường. Nhưng biết đâu, khi ấy, những “shipper” lại đang bay trên bầu trời hoặc thậm chí, chỉ cần một cú chạm, mọi thứ đã đến tận tay.