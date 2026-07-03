Một áp thấp nhiệt đới ở phía đông đảo Guam đã mạnh lên thành bão nhiệt đới Bavi vào sáng sớm thứ Năm (2/7).

Tính đến 8 giờ sáng, tâm bão nằm cách Đài Loan (Trung Quốc) 4,266 km về phía đông nam, di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 19 km một giờ, dữ liệu từ CWA cho thấy.

Các chuyên gia dự báo bão tại Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp dự đoán bão Bavi sẽ mạnh lên thành siêu bão cấp 5 theo thang đo của Mỹ vào Chủ Nhật, ngày 5 tháng 7, do cơn bão này có khả năng bắt đầu bước vào giai đoạn mạnh lên nhanh chóng trong 24 giờ tới.

Theo các dự báo, cơn bão sẽ đạt sức gió tối đa ít nhất 260 km một giờ trong khoảng thời gian dự báo 5 ngày khi đi qua quần đảo Mariana.

Cơn bão đang sở hữu sức gió duy trì mạnh nhất lên tới 64,8 km một giờ ở vùng gần tâm bão, với gió giật đạt 90 km một giờ, theo thông tin từ CWA. Mối đe dọa tiềm tàng của nó đối với Đài Loan hiện vẫn chưa thể xác định được do khoảng cách còn rất xa, theo Cơ quan Thời tiết Trung ương Đài Loan (Trung Quốc).

Cơn bão - có thể trở thành một siêu bão - có khả năng đổ bộ trực tiếp vào đảo Guam, Rota, Tinian hoặc Saipan trước Chủ Nhật.

Chuyên gia dự báo thời tiết của CWA, ông Liu Yu-chi, cho biết tác động tiềm tàng của bão Bavi đối với Đài Loan vẫn chưa chắc chắn vì khoảng cách hiện tại còn quá xa.

Cơn bão hiện đang chịu sự dẫn dắt của hệ thống cao áp Thái Bình Dương, khiến nó ban đầu di chuyển về phía tây, ông Liu nói. Ông dự báo cơn bão dự kiến sẽ đi qua gần đảo Guam trong khoảng từ thứ Hai đến thứ Ba tuần sau trước khi hướng về phía quần đảo Ryukyu, nơi nó có khả năng sẽ bắt đầu chuyển hướng đi lên phía bắc.

Tuy nhiên, góc quay lên phía bắc chính xác của cơn bão và quỹ đạo di chuyển của nó vẫn mang tính bất định cao, ông Liu cho biết và nói thêm rằng tác động tiềm tàng đối với Đài Loan sẽ phụ thuộc vào vị trí của bão trong nửa cuối tuần tới.

Trong khi đó, một áp thấp nhiệt đới khác ở gần Biển Đông dự kiến sẽ mạnh lên thành bão nhiệt đới vào thứ Năm hoặc thứ Sáu, mặc dù nó sẽ yếu hơn bão Bavi.

Hệ thống đó được dự báo sẽ hướng về phía các tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây của Trung Quốc.