Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13h ngày 2/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 112,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc đặc khu Hoàng Sa.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới đạt cấp 7 (50 đến 61 km/h), giật cấp 9. Hệ thống đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10 đến 15 km/h và có khả năng mạnh lên thành bão.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão chuyển hướng Bắc Tây Bắc, di chuyển với tốc độ 10 đến 15 km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và bão, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6 đến 7, sau tăng lên cấp 8 đến 9, sóng biển cao 2 đến 4 m, vùng gần tâm bão cao 3 đến 5 m, biển động rất mạnh.

Từ đêm 3/7, vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6 đến 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 9 đến 10. Sóng biển cao 2 đến 4 m, biển động mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Về mưa, từ đêm 3/7 đến hết ngày 5/7, khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm, riêng khu vực Đông Bắc Bộ từ 150 đến 250 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cấp độ rủi ro thiên tai do bão ở mức cấp 3. Trong đó, ngày 3/7, khu vực chịu ảnh hưởng gồm phía Tây Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa). Sang ngày 4/7, vùng ảnh hưởng mở rộng ra phía Tây Bắc Biển Đông và khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ.