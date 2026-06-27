Bảo Anh có tình mới kém 11 tuổi?

Sau khi kết hợp chung trong dự án âm nhạc, dường như mối quan hệ giữa Bảo Anh và HYO trở nên thân thiết hơn. Đơn cử như mới đây, giọng ca Như Lời Đồn đăng tải bộ ảnh mới chụp cùng đàn em. Loạt khoảnh khắc có chemistry ngọt ngào, thân mật của cả hai nhanh chóng thu hút sự chú ý, thậm chí làm dấy lên nghi vấn về tình cảm.

Trong bộ ảnh, Bảo Anh diện váy trắng kết hợp khăn voan cô dâu và mũ lưỡi trai, còn HYO lịch lãm với suit đen. Cả hai không ngại thực hiện hàng loạt tư thế sát rạt như ôm eo, tựa đầu vào vai, ôm từ phía sau hay áp sát gương mặt. Ánh mắt, biểu cảm và tương tác tự nhiên của cặp đôi khiến nhiều người nhận xét chẳng khác nào một bộ ảnh cưới.

Bộ ảnh gây sốt của Bảo Anh và HYO

Loạt cử chỉ tình tứ của cả hai khiến netizen phải bàn tán

Phía dưới bài đăng, không ít cư dân mạng liên tục "đẩy thuyền", cho rằng Bảo Anh và đàn em kém 11 tuổi quá đẹp đôi. Thậm chí, một số bình luận còn đặt nghi vấn liệu đây có phải "hint" cho chuyện tình cảm ngoài đời sau màn kết hợp trong MV mới.

Điều khiến netizen chú ý hơn cả là chỉ ít phút sau khi đăng tải, bộ ảnh bất ngờ "bốc hơi" khỏi trang cá nhân của Bảo Anh. Đến thời điểm hiện tại, nữ ca sĩ vẫn chưa lên tiếng giải thích lý do xoá bài. Động thái này càng khiến cư dân mạng bàn tán.

Từ khi hợp tác chung, dường như mối quan hệ của cả hai trở nên thân thiết hơn

Từ trang phục cho đến cử chỉ thân mật giữa Bảo Anh và HYO, không quá khó hiểu khi dân tình đặt nghi vấn về mối quan hệ giữa cả hai

Gây chú ý hơn, không quá lâu sau khi đăng tải, Bảo Anh cho "bốc hơi" bộ ảnh này

Cách đây ít ngày, Bảo Anh và HYO cũng trở thành tâm điểm chú ý khi cùng xuất hiện tại buổi họp báo ra mắt chương trình Tinh Hà Say Hi. Nam ca sĩ sinh năm 2003 gây ấn tượng với vẻ ngoài bảnh bao, lịch lãm và đặc biệt có màn đồng hành cùng đàn chị ngay từ khi xuất hiện. Cả hai được bắt gặp đi chung xe đến sự kiện, khi xuống xe HYO còn ga lăng đưa tay dìu Bảo Anh.

Sau đó, cả hai sánh bước vào khu vực thảm đỏ, thoải mái tạo dáng chụp ảnh và liên tục trò chuyện. Trong suốt sự kiện, Bảo Anh và HYO cũng có nhiều khoảnh khắc tương tác vui vẻ, tự nhiên, càng khiến cư dân mạng chú ý đến mối quan hệ thân thiết giữa hai nghệ sĩ sau màn kết hợp trong sản phẩm âm nhạc mới.

Bảo Anh và HYO đi cùng một xe đến họp báo Tinh Hà Say Hi

Bảo Anh còn háo hức chia sẻ lại poster công bố HYO tham gia Tinh Hà Say Hi

Dẫu vậy, bên cạnh những đồn đoán về chuyện tình cảm, không ít cư dân mạng lại cho rằng mối quan hệ giữa Bảo Anh và HYO nhiều khả năng chỉ dừng ở mức chị em đồng nghiệp thân thiết. Những cử chỉ như dìu đàn em khi xuống xe, đồng hành trên thảm đỏ hay thoải mái tương tác trước ống kính cũng được cho là thể hiện sự quan tâm, hỗ trợ của một đàn chị dành cho đàn em mới vào nghề.

Hơn nữa, việc cả hai vừa kết hợp trong sản phẩm mới cũng khiến nhiều người cho rằng loạt khoảnh khắc thân mật chỉ là một phần của màn quảng bá dự án âm nhạc, thay vì ngầm xác nhận chuyện tình cảm như những đồn đoán đang lan truyền trên mạng xã hội.





Bảo Anh và HYO thân thiết ở ngoài đời

HYO sinh năm 2003 từng theo học chuyên ngành Thanh nhạc tại Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, đồng thời theo đuổi ngành Âm nhạc ứng dụng tại Đại học Thăng Long. Hiện tại, HYO trực thuộc DreamS Entertainment - đơn vị quản lý nhiều nghệ sĩ trẻ như JSOL, Sơn.K và Hoàng Duyên.

Bên cạnh lợi thế về ngoại hình và thần thái sân khấu, HYO còn gây ấn tượng nhờ chất giọng trầm, khả năng trình diễn cùng kỹ năng chơi nhiều loại nhạc cụ như piano, guitar và trống. Việc góp mặt trong chương trình Tinh Hà Say Hi được xem là cột mốc quan trọng, đánh dấu bước khởi động trước khi nam nghệ sĩ chính thức bước vào hành trình hoạt động chuyên nghiệp.

HYO sinh năm 2003, gây chú ý khi tham gia chương trình Tinh Hà Say Hi

Ảnh, Clip: TikTok, FBNV