Bảo Anh trở lại với ballad chữa lành, kể về một cuộc chia tay đẹp

Ngày 25/6, Bảo Anh chính thức ra mắt ca khúc mới "Níu Kéo Mãi Không Phải Cách", kết hợp cùng HYO, tân binh sinh năm 2003 của DreamS Entertainment, với phần sáng tác và sản xuất do team Fillinus và producer Reeze đảm nhận.

Thời điểm phát hành gây chú ý khi "Tìm Em" feat. Hngle của Bảo Anh vẫn đang giữ vị trí top 1 trending. Đây không phải lần đầu nữ ca sĩ ra sản phẩm giữa lúc hit cũ chưa hạ nhiệt, và fan đùa vui rằng cô có "vía" đặc biệt với pop ballad.

Khác với công thức ballad êm đềm, da diết quen thuộc, "Níu Kéo Mãi Không Phải Cách" được phối với tiết tấu rõ ràng hơn, giữ chiều sâu cảm xúc nhưng vẫn tạo cảm giác bắt tai. Ca khúc kể về hành trình của một cặp đôi từ lúc bên nhau đến khi chia tay trong êm đềm, không bi lụy, không ồn ào, hình ảnh bốn mùa xuân hạ thu đông được lồng ghép như ẩn dụ cho vòng tuần hoàn của các mối quan hệ.

"Bài hát này là một nỗi buồn rất đẹp, để lại một kết thúc trọn vẹn, không tranh cãi, không ồn ào. Kết thúc để có được một bắt đầu mới cho hai người," Bảo Anh chia sẻ.

MV được quay tại đảo Jeju, tái hiện chuỗi ký ức của đôi nhân vật chính qua cảnh biển hoàng hôn, con đường rợp bóng cọ và khu vườn ngập nắng. Không đi vào bi kịch hay nước mắt, MV giữ nguyên tinh thần của ca khúc: một cuộc chia tay nhẹ nhàng, tiếc nuối nhưng không dằn vặt.

Về người đồng hành trong sản phẩm lần này, Bảo Anh cho biết cô đã gặp HYO từ khi nam ca sĩ còn là thực tập sinh. "Tôi muốn hỗ trợ một nghệ sĩ trẻ như Hyo vì nhìn thấy tài năng, sự nỗ lực và tình yêu dành cho âm nhạc của bạn. Tôi đã làm nghề hơn mười năm, vẫn còn năng lượng sáng tạo và vẫn nhận được tình yêu thương từ khán giả, thì các bạn cũng hoàn toàn có thể," nữ ca sĩ nói.

HYO hiện là một trong những tân binh được chú ý của Vpop nhờ bộ kỹ năng toàn diện gồm hát, rap, nhảy và sáng tác. Nam nghệ sĩ đang góp mặt trong "Tinh Hà Say Hi", phiên bản mở rộng của "Anh Trai Say Hi", và được kỳ vọng sẽ tạo nhiều bất ngờ trong chương trình.