Sau lần đầu tiên được xướng tên trong bộ sưu tập MICHELIN Keys tại Việt Nam năm 2025, việc tiếp tục duy trì 2 MICHELIN Keys trong năm thứ hai mang một ý nghĩa đặc biệt đối với Banyan Tree Lăng Cô. Dấu ấn này ghi nhận cho một trải nghiệm lưu trú xuất sắc và hành trình mà khu nghỉ dưỡng theo đuổi trong nhiều năm khi khu nghỉ dưỡng đã tạo nên một điểm đến có bản sắc riêng, nơi sự sang trọng được tìm thấy trong thiên nhiên, văn hóa, con người và những trải nghiệm kết nối du khách với vùng đất.

Dấu ấn MICHELIN Keys 2025–2026 tiếp tục khẳng định Banyan Tree Lăng Cô là điểm đến nghỉ dưỡng nơi thiên nhiên, văn hóa, wellbeing và những trải nghiệm giàu bản sắc cùng hội tụ.

Nằm giữa dãy Trường Sơn với hướng nhìn ra biển Đông và hệ đầm phá thanh bình của Lăng Cô, Banyan Tree Lăng Cô sở hữu 89 biệt thự hồ bơi riêng, trải dài từ sườn đồi, đầm phá đến bờ biển. Kiến trúc khu nghỉ dưỡng mang những đường nét gợi nhắc di sản nghệ thuật và văn hóa Huế, trong khi mỗi biệt thự mở ra những cảnh quantừ bình minh trên biển, sắc xanh của núi rừng đến nhịp sống tĩnh lặng trong từng căn biệt thự.

Trải nghiệm tại Banyan Tree Lăng Cô cũng là hành trình khám phá một vùng đất giàu di sản và chiều sâu lịch sử. Từ Lăng Cô, hành trình có thể tiếp tục đến Huế và những di sản của miền Trung, qua ẩm thực, nghệ thuật và những câu chuyện của cộng đồng địa phương. Chính sự kết nối giữa khu nghỉ dưỡng và vùng đất xung quanh đã tạo nên bản sắc riêng của Banyan Tree Lăng Cô với mỗi kỳ nghỉ là một cơ hội để du khách thư giãn và cảm nhận sâu sắc hơn thiên nhiên, văn hóa và con người nơi đây.

Không đơn thuần là địa điểm tổ chức một show diễn, Banyan Tree Lăng Cô trở thành bối cảnh để vẻ đẹp của vùng đất được kể bằng một ngôn ngữ mới – từ thời trang, âm nhạc đến hình ảnh làng chài và nhịp sống địa phương.

Từ một khu nghỉ dưỡng đến điểm hẹn của thời trang, nghệ thuật và văn hóa

Trong năm qua, Banyan Tree Lăng Cô tiếp tục mở rộng cách kể câu chuyện về điểm đến thông qua những trải nghiệm giao thoa giữa nghỉ dưỡng, thời trang, nghệ thuật và bản sắc địa phương.

Tháng 7/2026, bờ biển Lăng Cô lần đầu trở thành sàn diễn cho “Serenade of Summer – Mùa Hè Đẹp Nhất”, show diễn Resort 2026 của bộ đôi nhà thiết kế VUNGOC&SON. Lấy cảm hứng từ biển trời và vẻ đẹp của Lăng Cô, chương trình đưa thời trang hòa cùng âm nhạc, thiên nhiên và những dấu ấn đặc trưng của miền Trung, biến cảnh quan của khu nghỉ dưỡng thành một phần của câu chuyện sáng tạo.

Không đơn thuần là địa điểm tổ chức một show diễn, Banyan Tree Lăng Cô trở thành bối cảnh để vẻ đẹp của vùng đất được kể bằng một ngôn ngữ mới – từ thời trang, âm nhạc đến hình ảnh làng chài và nhịp sống địa phương. Qua đó, khu nghỉ dưỡng góp phần mở ra một góc nhìn mới về Lăng Cô: một điểm đến nghỉ dưỡng đồng thời có thể trở thành không gian cho thời trang, sáng tạo và những trải nghiệm đương đại.

2 MICHELIN Keys trong hai năm liên tiếp là một dấu mốc đáng tự hào, nhưng với Banyan Tree Lăng Cô, điều ý nghĩa hơn cả nằm ở những trải nghiệm được tạo nên mỗi ngày.

Một điểm đến cho những dấu mốc đáng nhớ

Với ba kilomet bờ biển, hệ thống biệt thự hồ bơi riêng cùng nhiều không gian ngoài trời giữa núi và biển, Banyan Tree Lăng Cô cũng ngày càng mở rộng vai trò như một điểm đến của những đám cưới đáng nhớ tại miền Trung Việt Nam.

Từ những lễ cưới riêng tư bên bờ biển hay tại Wedding Chapel đến những buổi tiệc giữa thiên nhiên, mỗi bữa tiệc được xây dựng dựa trên chính cảnh quan và tinh thần của điểm đến. Một đám cưới tại Lăng Cô vì thế không chỉ diễn ra tại một khu nghỉ dưỡng, mà có thể trở thành một hành trình nhiều ngày để cô dâu, chú rể và những người thân yêu cùng trải nghiệm ẩm thực, wellbeing, thiên nhiên và văn hóa Huế. Đây cũng là cách Banyan Tree Lăng Cô tiếp tục phát triển từ một nơi để nghỉ dưỡng thành một điểm đến cho những cột mốc quan trọng của cuộc đời.

2 MICHELIN Keys trong hai năm liên tiếp là một dấu mốc đáng tự hào, nhưng với Banyan Tree Lăng Cô, điều ý nghĩa hơn cả nằm ở những trải nghiệm được tạo nên mỗi ngày.

Việc tiếp tục được MICHELIN Guide trao 2 MICHELIN Keys trong năm thứ hai liên tiếp là một niềm tự hào lớn đối với toàn thể đội ngũ Banyan Tree Lăng Cô

“Việc tiếp tục được MICHELIN Guide trao 2 MICHELIN Keys trong năm thứ hai liên tiếp là một niềm tự hào lớn đối với toàn thể đội ngũ Banyan Tree Lăng Cô. Sự ghi nhận này dành cho những con người đã cùng nhau tạo nên trải nghiệm nơi đây mỗi ngày. Chúng tôi mong muốn tiếp tục đưa du khách đến gần hơn với thiên nhiên, văn hóa và con người của Lăng Cô và Huế, đồng thời tạo nên những hành trình thật sự có ý nghĩa và đáng nhớ", ông Franck Rodriguez – Tổng Quản lý Vùng tại Việt Nam chia sẻ.