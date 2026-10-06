Mô hình ở cữ 4.0 "sang xịn" lần đầu có mặt tại TPHCM

Ở cữ - chuyện cả nhà, nhưng mẹ vẫn thường một mình

Với nhiều phụ nữ Việt, tháng ở cữ gắn với những lời dặn quen thuộc của bà, của mẹ: kiêng tắm gội, đóng kín cửa, ăn mặn, nằm nhiều. Phần lớn xuất phát từ mong muốn tốt là giữ ấm và để người mẹ được nghỉ ngơi. Tuy vậy, không ít tập quán đã được giới y khoa khuyến cáo nên điều chỉnh, ví dụ kiêng vệ sinh kéo dài hay ăn uống quá kiêng khem.

Bên cạnh chuyện cơ thể còn một vấn đề ít được nói tới là tâm lý. Những tuần đầu sau sinh, người mẹ vừa thiếu ngủ, vừa học cách chăm con, vừa trải qua những biến đổi nội tiết. Ở các gia đình trẻ sống xa ông bà, chồng lại bận đi làm, người mẹ dễ rơi vào cảm giác chống chọi một mình.

Đây cũng là lý do mô hình trung tâm chăm sóc sau sinh, vốn đã phổ biến ở Hàn Quốc, Đài Loan hay Trung Quốc, bắt đầu xuất hiện nhiều hơn ở các đô thị lớn của Việt Nam.

Giữ cái ấm của ngày xưa, thay phần rủi ro bằng y khoa

Ngày 5/10, trung tâm chăm sóc sau sinh Casa de Mother ra mắt tại khu căn hộ dịch vụ Sedona Suites (tòa Saigon Centre, 67 Lê Lợi, TP.HCM). Đơn vị định vị mô hình bằng khẩu hiệu "Ở cữ xưa và nay". Theo cách giải thích của họ, trung tâm giữ lại những điều tích cực của tháng ở cữ truyền thống như nghỉ ngơi đầy đủ, ăn uống ấm nóng, có người bên cạnh nâng đỡ. Những tập quán dân gian tiềm ẩn rủi ro thì được thay bằng phương pháp chăm sóc dựa trên y khoa.

Diễn viên Khả Ngân, á hậu Vũ Thúy Quỳnh và Beauty Blogger Misoa chọn Casa de Mother là nơi ở cữ sau sinh

Người sáng lập kiêm giám đốc điều hành, bà Viên Thị Ngọc Hồng, cho biết ý tưởng đến từ chính trải nghiệm sau sinh của bà. Theo bà, những tuần đầu làm mẹ vừa kỳ diệu vừa nhiều xáo trộn, và người mẹ cần một nơi để phục hồi cả thể chất lẫn tinh thần.

Theo giới thiệu của trung tâm, đội ngũ điều dưỡng, nữ hộ sinh và chuyên viên chăm bé trực 24/7. Họ phối hợp với bác sĩ sản khoa, bác sĩ nhi khoa và chuyên gia tâm lý. Mỗi ngày mẹ có 5 bữa ăn do bác sĩ dinh dưỡng xây dựng và được điều chỉnh theo thể trạng từng người. Các gói cao cấp có thêm quản gia riêng.

Bà Hoàng Thị Thanh Hồng - Giám đốc điều dưỡng Casa de Mother

Ban lãnh đạo Casa de Mother cắt băng khánh thành trung tâm ở cữ và ra mắt Casa app - Ứng dụng theo dõi sức khỏe mẹ và bé

Bố đi làm vẫn biết con bú mấy cữ

Điểm khác biệt mà trung tâm nhấn mạnh là ứng dụng Casa App. Điều dưỡng ghi trực tiếp các chỉ số của mẹ, cùng thông tin cữ bú, giấc ngủ, cân nặng của bé lên ứng dụng. Người nhà, đặc biệt là các ông bố phải đi làm, có thể theo dõi qua điện thoại. App có 4 ngôn ngữ (Việt, Anh, Trung, Hàn), cho phép đặt lịch spa, chọn thực đơn và liên hệ đội ngũ chuyên môn.

Với những gia đình mà bố không thể ở bên vợ con suốt tháng đầu, tính năng này giải quyết một nỗi lo rất thực tế. Dù vậy, cha mẹ cũng nên hỏi kỹ dữ liệu sức khỏe của mẹ và bé được lưu trữ, bảo mật ra sao trước khi sử dụng.

Diễn viên Việt Hoa - Anh Đào cùng ông xã trải nghiệm trung tâm ở cữ Casa de Mother, lựa chọn nơi nghỉ dưỡng sau khi sinh con.

Trước khi chọn trung tâm ở cữ, mẹ nên hỏi gì?

Dịch vụ ở cữ trọn gói đang được nhiều gia đình thành phố quan tâm, trong đó có cả những gương mặt quen thuộc như diễn viên Khả Ngân hay Á hậu Vũ Thúy Quỳnh, những người cho biết sẽ ở cữ tại đây. Tuy nhiên, đây vẫn là một khoản chi không nhỏ. Mẹ bầu nên tìm hiểu kỹ trước khi quyết định:

Cơ sở có giấy phép hoạt động liên quan đến y tế không, bác sĩ là nhân sự cơ hữu hay hợp tác theo lượt? Khi mẹ hoặc bé có dấu hiệu bất thường, quy trình chuyển viện ra sao, bệnh viện gần nhất cách bao xa? Tỷ lệ điều dưỡng trên số mẹ, số bé mỗi ca là bao nhiêu? Chi phí trọn gói gồm những gì, phát sinh những gì? Có hỗ trợ cụ thể nào cho sức khỏe tinh thần, ví dụ sàng lọc trầm cảm sau sinh?

Một tháng ở cữ tốt, dù ở nhà hay ở trung tâm, cuối cùng vẫn cần ba điều: mẹ được nghỉ, mẹ được ăn đúng và mẹ không phải một mình.