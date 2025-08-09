Thị trường bánh Trung thu 2025: Di sản lên ngôi, chưa có năm nào đặc biệt như năm nay

Trước Trung thu 3 tháng, hàng loạt các ông lớn đã rục rịch ra mắt sản phẩm cho mùa trăng năm nay. Có bên gấp gáp, vừa quảng cáo sản phẩm, vừa đăng tuyển sale thời vụ cùng một lúc. Ngay cả những cái tên, mọi năm vốn nổi tiếng là "đủng đỉnh" thì đến năm nay cũng không nằm ngoài cuộc chơi. Trong khi ở các kì Trung thu trước, vào thời điểm trước 3 tháng sẽ thường chỉ có các dòng bánh nhà làm hay lác đác một số thương hiệu gia truyền, chứ các khách sạn lớn thì gần như chưa xuất hiện.

Có thể nói, chưa năm nào thị trường bánh Trung thu đặc biệt như năm nay.

1. Bánh nhà làm: Im ắng lạ thường

Mọi năm, các bếp bánh online luôn là những “ngọn lửa” đầu tiên thổi bùng không khí Trung thu. Những bài đăng rộn ràng, những công thức sáng tạo, những chiếc bánh độc lạ thường xuất hiện từ rất sớm. Nhưng năm nay, mọi thứ lại khác. Chỉ lác đác vài bài đăng quảng cáo, chủ yếu xoay quanh các khóa học làm bánh hoặc bán nguyên liệu, chứ chưa thấy bóng dáng những chiếc bánh mới lạ.

Có thể một phần lý do đến từ việc quy định ngày càng chặt chẽ về an toàn thực phẩm. Để bán bánh hợp pháp, các cơ sở “nhà làm” phải đáp ứng hàng loạt yêu cầu: hóa đơn nguyên liệu rõ ràng, giấy kiểm nghiệm, giấy khám sức khỏe, tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm…

Bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, cho biết với những sản phẩm "nhà làm" nhưng muốn kinh doanh, chủ cơ sở buộc phải thực hiện thủ tục tự công bố tại cơ quan chức năng địa phương, cam kết về nguồn gốc nguyên liệu, sức khỏe người lao động, quy trình vệ sinh và chất lượng thành phẩm.

"Sở An toàn thực phẩm và các đoàn kiểm tra liên ngành địa phương sẽ thực hiện hậu kiểm, thanh tra các cơ sở theo hồ sơ tự công bố, đồng thời phát hiện và xử lý những trường hợp sản xuất, kinh doanh không đúng quy định” (theo báo Người Lao Động).

Vì thế, nhiều người làm bánh tại nhà đang thận trọng, chỉ làm cho người quen hoặc thử nghiệm trước khi chính thức bung hàng.

2. Khách sạn 5 sao: Rộn ràng từ rất sớm

Trong khi bánh nhà làm còn e dè, các khách sạn 5 sao đã “chơi lớn”, mở màn mùa Trung thu từ cuối tháng 6. Sheraton Hanoi, Indigo Saigon, JW Marriott dẫn đầu, tiếp nối bởi Sofitel Legend Metropole Hanoi, New World Saigon, InterContinental Hanoi Landmark72… Một số nơi còn tổ chức những buổi ra mắt hoành tráng, biến hộp bánh Trung thu thành một tác phẩm nghệ thuật thực thụ.

Nếu như trước đây, Metropole Hanoi luôn độc chiếm phong cách “kể chuyện” qua từng hộp bánh, thì năm nay, xu hướng này đã lan tỏa khắp thị trường. Các thương hiệu đua nhau thổi hồn văn hóa, lịch sử và ký ức vào sản phẩm. Hãy điểm qua vài bộ sưu tập nổi bật:

- Metropole Cinema: Hà Nội Qua Những Thước Phim (Sofitel Legend Metropole Hanoi): Một hành trình điện ảnh về Hà Nội.

- Thu Sắc Kinh Kỳ (Sheraton Hanoi): Tái hiện Hà Nội thu xưa qua nghệ thuật bao bì.

- Minh Nguyệt Thanh Ca (Capella Hà Nội): Lấy cảm hứng từ nghệ thuật ca trù, mang đến sự tinh tế và sâu lắng.

- Gợi mở ký ức Hà Nội (JW Marriott Hanoi): Điểm chạm ký ức gợi nhắc vẻ đẹp Kinh kỳ qua từng mùa trăng

- Nguyệt sắc phồn châu (Le Méridien Saigon): Khung cảnh Sài Gòn rực rỡ dưới trăng,

- Cà-Moon (Indigo Saigon The City): Chiếc cặp lồng kể về Sài Gòn xưa.

Đại diện cho thị trường Hà Nội năm nay, vẫn phải kể đến Metropole - luôn tỉ mỉ và khác biệt. Họ khéo léo lồng ghép những chi tiết lịch sử của khách sạn vào với những di sản chung của thành phố, và năm nay họ đã mang đến cho giới mộ điệu một hành trình điện ảnh mang đậm dấu ấn Hà Nội. Hà Nội hiện lên thật hào hoa, vừa đậm chất thơ, vừa đong đầy ký ức, với nét duyên thầm và thanh lịch rất riêng. Những khung hình ấy không chỉ lưu giữ dấu ấn thời gian mà còn gợi lên tình cảm sâu đậm dành cho Hà Nội, khiến ta càng thêm trân trọng bản sắc văn hóa cùng những con người bình dị đã làm nên hồn cốt Thủ đô.

Bánh của Metropole Hanoi luôn rất sang trong từng chi tiết

Còn ở khu vực phía Nam, một tân binh đã xuất hiện nhưng vô cùng ấn tượng. Đó là Indigo Saigon The City. Hộp bánh Trung thu có thiết kế độc đáo, từ nguồn cảm hứng thi vị của chiếc cà-mên. Từ màu đỏ son và ánh vàng ấm áp, đến họa tiết xe đạp, bưu điện thành phố, cầu Ba Son… từng chi tiết đều kể lại câu chuyện của Sài Gòn xưa – nơi mỗi viên gạch bông trong hộp bánh gợi nhắc bữa cơm nhà, và từng chiếc bánh là một vị của yêu thương.

Chiếc cà-mên của Indigo Saigon The City vô cùng lạ mắt

Về hương vị, năm nay người tiêu dùng dường như quay về với sự truyền thống, gần gũi. Các loại nhân mặn ngọt lẫn lộn hay nguyên liệu “lạ” như hải sản, nhân cao cấp ít xuất hiện hơn. Giá cả tăng nhẹ do biến động thị trường, nhưng không đáng kể. Người mua vẫn có thể dễ dàng tìm được sự lựa chọn phù hợp. Đáng chú ý là khoảng cách giá giữa bánh 4 sao và 5 sao năm nay lại không quá lớn.

Thị trường bánh Trung thu hạng sang năm nay đã không chỉ dừng ở “ngon và đẹp”. Mỗi hộp bánh là một câu chuyện – về mùa thu, về ký ức, về bản sắc dân tộc. Người tiêu dùng sẵn sàng chi vài triệu đồng cho những sản phẩm mang giá trị văn hóa, bởi đó không chỉ là món quà, mà còn là một trải nghiệm “thưởng thức có chiều sâu”. Dù chỉ chiếm 2-3% thị trường, phân khúc cao cấp này vẫn giữ sức hút mạnh mẽ nhờ khách hàng doanh nghiệp và giới trung lưu – thượng lưu.

3. Bánh Lạnh: Cơn sóng ngầm đang sẵn sàng bùng nổ

Dòng bánh lạnh – như entremet của Artemis, La Fuong, Soie by Fours, Pema, hay Ivoire – thường là “ngôi sao” xuất hiện muộn. Hiện tại, không khí Trung thu ở phân khúc này vẫn còn khá trầm. Nhưng đừng vội nghĩ họ đang “ngủ quên”. Theo như tìm hiểu, các thương hiệu đã gần hoàn thiện bộ sưu tập mới, với nhiều tâm huyết và đầu tư lớn.

Dự đoán về xu hướng bánh lạnh năm nay, Artemis chia sẻ: “đó sẽ là những chiếc bánh “thưởng thức bằng cảm xúc” – khi khách hàng không chỉ tìm kiếm hương vị, mà còn mong muốn được chạm đến những giá trị sâu sắc và chân thành qua từng chi tiết thiết kế, câu chuyện và trải nghiệm. Chính bởi lý do đó, Artemis Pastry mong rằng từng chiếc bánh entremet không chỉ là một hành trình đầy hấp dẫn của vị giác, mà còn mở ra miền ký ức ấm áp – nơi có ánh trăng xưa, tiếng cười trẻ thơ và tình thân đong đầy. Mùa Trung thu năm ngoái, toàn bộ bộ sưu tập entremet của Artemis đã được bán hết trước ngày Rằm. Năm nay, dù bối cảnh kinh tế có đôi chút ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng, nhưng chúng tôi vẫn rất lạc quan”.

Kết: Một mùa Trăng rằm đầy hứng khởi

Từ sự rộn ràng của các khách sạn 5 sao đến quyết tâm tăng sản lượng của các công ty lớn, hay nhìn vào dòng người tấp nập tại các tiệm bánh người Hoa trước cả 3 tháng, có thể thấy thị trường bánh Trung thu 2025 đang hứa hẹn một mùa đoàn viên đầy cảm xúc.

Tuy vậy, các bên vẫn đang thận trọng về sự bùng nổ doanh thu, dự đoán về mùa bánh năm nay, đại diện của Metropole Hanoi chia sẻ: “Mùa bánh năm nay cũng khá là khó đoán định trước, do thị trường có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, ví dụ như diễn biến thời tiết xấu, mưa bão... ảnh hưởng đến kế hoạch mua sắm, tặng quà của khách hàng. Thời gian từ nay tới Trung thu cũng tương đối dài, cũng sẽ có giai đoạn cao điểm và thấp điểm với mặt hàng đặc thù như bánh Trung thu”.

Năm 2024 đã đánh dấu cột mốc bánh Trung thu bùng nổ trên thương mại điện tử, liệu 2025 sẽ là cột mốc của điều gì đây? Hãy cùng chờ đón xem!