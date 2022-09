Bánh tráng Sachi - Chiều lòng những thực khách khó tính

Món bánh tráng truyền thống khiến những ai đi xa quê hương đều phải nhớ về.

Hương vị thơm ngon - độc - lạ hút hồn



Món ăn truyền thống đặc sản nổi tiếng lâu đời của đất võ Bình Định nay được thương hiệu Sachi Foods biến tấu một cách sáng tạo để cho ra đời những chiếc bánh tráng đa dạng và phong phú với hương vị khác nhau như: bánh tráng gạo mè, bánh nước cốt dừa, rong biển, ruốc biển,...

Nguyên liệu làm nên những chiếc bánh tráng Sachi hoàn toàn từ các loại nông sản tự nhiên như: bột mì, bột gạo mới, dừa, rong biển,... không chứa phụ gia và chất bảo quản độc hại, đảm bảo hương bị tự nhiên nhất cho sản phẩm.

Bánh tráng với nhiều hương vị mới lạ liên tục được cập nhật đáp ứng nhu cầu khẩu vị phong phú của người dùng.

Từng chiếc bánh dậy vị béo của dừa hòa quyện với mè, khi nướng lên lại giòn tan thơm ngon, tạo nên hương vị dân dã vô cùng hấp dẫn mà khó ai có thể quên khi đã có cơ hội được thưởng thức.

Chất lượng tuyệt hảo

Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm là sứ mệnh lâu dài mà Công ty TNHH Sachi Nguyễn (Sachi Foods) theo đuổi. Từng chiếc bánh tráng Sachi đều được sản xuất và kiểm định dưới các tiêu chí khắt khe từ khâu lựa chọn nguyên liệu, sơ chế, chế biến, đóng gói và bảo quản trước khi trao tới tận tay người tiêu dùng.

Đồng thời, đây cũng là một đơn vị hăng hái tiên phong trong việc liên kết trực tiếp với người nông dân xây dựng một vùng nguyên liệu sạch tự nhiên chỉ để cung cấp cho hoạt động sản xuất sản phẩm của thương hiệu. Làm được điều này, bánh tráng Sachi đã có thể đảm bảo được sự an toàn, chất lượng của sản phẩm từ đầu đến cuối. Chính vì vậy, đây không chỉ là một sản phẩm mang hương vị thơm ngon tự nhiên khó cưỡng mà còn đảm bảo an toàn để bạn có thể an tâm sử dụng.

Thành phần 100% từ các nguyên liệu và gia vị tự nhiên.

Bánh tráng Sachi được sản xuất trên dây chuyền hiện đại khép kín, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, vừa giữ được hương vị giòn ngon truyền thống, vừa tiện lợi, đảm bảo vệ sinh và bảo quản tốt khi hút chân không. Chính vì vậy, thực khách phương xa trên cả nước giờ đây có thể thoải mái thưởng thức món đặc sản đất võ này ở bất cứ đâu mà không cần phải tới tận nơi như trước đây.

Mua bánh tráng Sachi ở đâu?

Hiện nay, với sự nỗ lực của Công ty TNHH Sachi Nguyễn (Sachi Foods), bánh tráng Sachi đã có mặt rộng rãi ở nhiều nơi cả trong nước và nước ngoài.

Sản phẩm được mở rộng xuất khẩu đi một số thị trường nước ngoài như: Đài Loan, Mỹ, Canada,...

Ngoài việc mua trực tiếp tại các nhà phân phối, bạn có thể dễ dàng đặt hàng trên hệ thống bán hàng online của Sachi tại các sàn thương mại điện tử như: Shopee, Tiki, Lazada, Sendo,...

Website: www.banhtrangsachi.com

Facebook: https://www.facebook.com/banhtrangsachivietnam

Shopee: https://shopee.vn/sachi665375

Sendo: https://www.sendo.vn/shop/banh-trang-sachi

Lazada: https://www.lazada.vn/shop/banh-trang-sachi-viet-nam

Tiki : https://tiki.vn/cua-hang/banh-trang-sachi

Địa chỉ: KP 8, P. Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Hotline: 02563.665.375 - Mobile: 0944.665.375 - 0849665375