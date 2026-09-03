Bánh mì phá lấu Xóm Chiếu nằm tại khu chợ 200, Quận 4 (cũ), TP.HCM. Xe bánh mì 179-181 này đã bán hàng chục năm, mở từ khoảng 12h trưa đến tận nửa đêm, và được nhiều thực khách tìm đến nhờ ổ bánh to, nhân đầy mà giá chỉ từ 20.000 đồng. Những video do thực khách và các food reviewer ghi lại từng khiến xe bánh mì này được chú ý trên mạng xã hội, không chỉ bởi ổ bánh mì đầy đặn mà còn vì diện mạo đặc biệt của anh chủ quán.

Diện mạo của anh chủ quán bánh mì phá lấu tại Chợ 200, Xóm Chiếu gây chú ý

Anh chủ đeo vàng trĩu cổ, thoăn thoắt làm bánh

Điểm khiến nhiều người ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên chính là lượng trang sức vàng "khủng" mà anh chủ đeo trên người. Một sợi dây chuyền vàng bản lớn, những chiếc lắc tay dày dặn cùng nhiều nhẫn vàng cỡ lớn khiến hai bàn tay của anh gần như lúc nào cũng lấp lánh.

Thế nhưng, dường như số vàng trên người không ảnh hưởng nhiều đến tốc độ làm bánh. Anh chủ vẫn thoăn thoắt phết bơ, pate, cho nhân rồi hoàn thiện từng ổ bánh mì để phục vụ khách. Dù quầy thường khá đông, thực khách cho biết bánh được làm nhanh, không phải chờ quá lâu.

Một sợi dây chuyền vàng bản lớn, những chiếc lắc tay dày dặn cùng nhiều nhẫn vàng cỡ lớn khiến hai bàn tay của anh gần như lúc nào cũng lấp lánh. Nguồn: Thảo La thích đi

Xe bánh mì này hoạt động từ khoảng 12h trưa đến 24h, có những hôm sau 23h vẫn còn đông khách ghé mua. Ngoài bánh mì phá lấu là món được nhắc đến nhiều nhất, quán còn bán bánh mì thịt, bánh mì chay và một số loại bánh mì ngọt.

Ổ bánh mì "siêu bự", topping đầy ắp

Không chỉ có ông chủ đeo vàng gây chú ý, những ổ bánh mì ở đây cũng khiến thực khách bất ngờ vì kích thước và lượng nhân.

Dù được gọi là bánh mì phá lấu, ổ bánh tại đây không chỉ có phá lấu mà còn kết hợp nhiều loại topping như thịt heo, thịt nguội, chả lụa, xá xíu, trứng, pate, bơ, dưa chuột, rau củ muối và rau thơm. Tất cả được nhồi đầy đặn trong phần vỏ bánh có kích thước khá lớn.

Xe bánh mì không chỉ có phá lấu mà còn kết hợp nhiều loại topping như thịt heo, thịt nguội, chả lụa, xá xíu, trứng, pate, bơ, dưa chuột, rau củ muối và rau thơm. Nguồn: churannho

Một trong những điểm được nhiều người nhắc tới là lớp bơ vàng óng được quết khá hào phóng, tạo vị béo thơm khi kết hợp với phần vỏ bánh giòn nóng. Pate được cho ít hơn, trong khi rau và đồ chua khá nhiều, giúp cân bằng phần nhân thịt.

Giá cũng là yếu tố khiến xe bánh mì được nhiều người đánh giá cao. Tùy loại và thời điểm, bánh mì có mức giá khoảng 20.000-25.000 đồng; riêng ổ phá lấu cỡ lớn được nhiều thực khách nhắc tới có giá 25.000 đồng. Với kích thước lớn và lượng nhân nhiều, không ít người nhận xét chỉ một ổ đã đủ no.

Một ổ bánh mì chỉ từ 20 - 25.000 đồng nhưng đầy đặn các loại nhân

Một thực khách từng mua cả ba loại bánh mì tại đây còn mang về cân thử. Theo chia sẻ của người này, ổ bánh mì chay nặng khoảng 177g, bánh mì thịt khoảng 282g và bánh mì phá lấu khoảng 332g.

Đáng chú ý, bánh mì chay cũng nhận được nhiều lời khen. Theo thực khách, phần này có pate chay, bơ chay, chả chay, chà bông chay làm từ chân nấm và cá cơm chay chiên giòn. Bánh được một người ăn chay trường trong gia đình trực tiếp làm riêng.

Bánh mì phá lấu là món được nhắc đến nhiều nhất

Trong số các lựa chọn, bánh mì phá lấu được xem là món "signature" của xe. Phần nhân có nhiều loại nội tạng phá lấu kết hợp với trứng và nước sốt đặc trưng, tạo vị đậm đà, béo và thơm.

Ảnh: Google Review

Một thực khách từng ăn cho biết lần đầu thử bánh mì phá lấu khá ấn tượng vì phần sốt ngon và nhân nhiều. Tuy nhiên, ở lần mua sau, người này nhận xét phần nhân chưa được chia đều, chủ yếu là tai heo và trứng vịt phá lấu, trong khi thiếu các thành phần như gan, bao tử hay lưỡi. Dù hương vị vẫn được đánh giá là ngon, thực khách cho rằng nếu phần nhân được phân bổ đồng đều hơn thì trải nghiệm sẽ trọn vẹn hơn.

Ảnh: Google Review

Một số người khác lại đặc biệt ưng ý vì mức giá mềm. Có người khuyên những ai ăn ít nên chọn ổ 20.000 đồng, bởi phần 25.000 đồng khá lớn. Bánh mì thập cẩm được nhận xét chủ yếu có thịt nguội, nhưng bù lại phần bơ thơm và pate không bị tanh.

Trên các nền tảng review, xe bánh mì cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực về giá cả, kích thước và lượng nhân. Một thực khách chia sẻ bánh mì có nhiều chả, topping và phá lấu, thậm chí mua thêm chả riêng để ăn cho "đã".

Một số thực khách bày tỏ sự ưng ý vì mức giá mềm nhưng lượng topping thì đầy đặn. Ảnh: Google Review

Không chỉ thực khách Việt, địa chỉ này còn được một số du khách quốc tế ghé thử và để lại đánh giá. Một khách nước ngoài mô tả đây là trải nghiệm ẩm thực đường phố buổi tối ở Quận 4, đặc biệt ấn tượng với bánh mì phá lấu trứng - baguette Việt Nam với phần nhân nội tạng kho và trứng.

Một đánh giá khác dành lời khen cho pate và giăm bông, cho rằng phần bánh tuy có giá bình dân nhưng lượng nhân khá nhiều. Một du khách khác cũng nhận xét những chiếc bánh mua mang về "to và nặng", bên trong có nhiều loại thịt và hương vị ngon.

Một chiếc bánh ở đây có thể nặng tới hơn 300 gam. Ảnh: Google Review

Với thời gian bán kéo dài từ trưa đến tận nửa đêm, mức giá bình dân cùng những ổ bánh mì đầy đặn, xe bánh mì 179-181 Xóm Chiếu trở thành một địa chỉ được nhiều người tìm đến khi muốn thử bánh mì phá lấu ở khu vực Quận 4 (cũ). Và tất nhiên, hình ảnh anh chủ với dây chuyền, vòng tay và những chiếc nhẫn vàng nổi bật vẫn là một trong những chi tiết khiến địa chỉ này dễ được nhớ đến trên mạng xã hội.

Địa chỉ: Bánh mì 179-181 Xóm Chiếu, khu chợ 200, Quận 4 (cũ), TP.HCM.Thời gian bán: khoảng 12h-24h.