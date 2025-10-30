Bảng màu phun môi collagen bắt xu hướng 2025

Nếu bạn đang tìm kiếm màu môi phù hợp với tông da và bắt kịp xu hướng mới nhất, thì bảng màu phun môi collagen chi tiết dưới đây chính là cẩm nang không thể thiếu.

Phun môi collagen là gì?

Phun môi collagen là kỹ thuật sử dụng đầu kim siêu nhỏ để đưa mực xăm hữu cơ kết hợp tinh chất collagen vào tầng thượng bì của môi. Lớp collagen được bổ sung không chỉ giúp định hình và lên màu môi chuẩn đẹp mà còn có tác dụng nuôi dưỡng, cấp ẩm sâu, giúp đôi môi sau bong luôn căng mọng, mềm mại, khắc phục triệt để tình trạng môi khô, thâm xỉn.

Bảng màu phun môi collagen năm 2025 quy tụ những màu môi cực đẹp.

Bảng màu phun môi collagen 2025

Xu hướng màu môi 2025 hướng tới sự tự nhiên, tinh tế như tone nude, hồng đào, cam đất và vẻ đẹp sang trọng, quyến rũ như tone đỏ ruby, đỏ rượu,...Chi tiết hãy tham khảo bảng màu dưới đây:

Đỏ cam

Đỏ cam luôn là màu phun giữ vị trí "nữ hoàng" trong bảng màu phun môi collagen nhờ khả năng tôn da tuyệt vời. Đây là màu sắc có sự pha trộn hoàn hảo giữa sắc đỏ cổ điển và tông cam tươi sáng, mang lại diện mạo trẻ trung, năng động và rạng rỡ cho người sở hữu.

Chưa kể, phun môi màu đỏ cam còn giúp gương mặt bừng sáng, tạo hiệu ứng răng trắng hơn. Màu môi này phù hợp với những ai dưới 35 tuổi yêu thích vẻ đẹp nổi bật, tươi tắn thì nên lựa chọn phun môi màu đỏ cam.

Hồng đào

Nếu bạn là cô nàng yêu thích đôi môi phun tự nhiên, không quá nổi bật thì có thể lựa chọn màu môi hồng đào. Đây là màu sắc pha lẫn giữa màu cam đào nhẹ nhàng, tạo độ căng mọng, tươi tắn tự nhiên.

Nhờ đặc điểm này nên màu hồng đào được xếp vào bảng màu phun môi collagen được ưa chuộng nhất. Màu hồng đào phù hợp với mọi tone da, nhưng hợp nhất vẫn là da trắng và da trung bình. Sở hữu màu môi này, các nàng sẽ toát lên vẻ ngoài ngọt ngào, nữ tính.

Màu hồng đào được rất nhiều chị em phụ nữ lựa chọn bởi nó giúp họ trông nữ tính hơn.

Cam đất

Màu cam đất cũng nằm trong top những màu phun môi dường như không thể thiếu trong bảng màu phun môi collagen dành cho những cô nàng yêu thích sự phá cách và hiện đại.

Đây là màu có sự kết hợp giữa sắc cam tươi và chút nâu đất trầm ấm, tạo nên vẻ ngoài thời thượng, cuốn hút, không kém phần cá tính. Phun màu cam đất đặc biệt phù hợp với người có da ngăm, da trung tính, bởi màu cam đất sẽ giúp cân bằng màu da, tạo hiệu ứng làm da sáng màu một cách tinh tế mà không bị chói.

Đỏ Ruby

Có thể nói, màu đỏ Ruby là tông màu đỏ cao cấp nhất trong bảng màu phun môi collagen, bởi nó mang lại vẻ đẹp quý phái, sắc sả và cuốn hút. Màu đỏ Ruby có sắc đỏ trầm hơn đỏ tươi, có chút ánh hồng, mang lại vẻ quyến rũ, trưởng thành và khả năng tôn da.

Màu môi này phù hợp với hầu hết các tông da, bao gồm tông da trắng đến ngăm đều hợp, là lựa chọn hoàn hảo cho phụ nữ trên 30 tuổi theo đuổi phong cách sang trọng, đằm thắm.

Màu môi đỏ Ruby không chỉ giúp tôn da mà còn làm diện mạo phụ nữ thêm phần sang trọng, quyến rũ.

Đỏ rượu

Nếu bạn đang tìm kiếm trong bảng màu phun môi collagen một màu đỏ quy tụ những yếu tố như quyền lực, quyến rũ, quý phái và sang trọng thì màu đỏ rượu là lựa chọn hoàn hảo. Sắc đỏ này có sự pha lẫn giữa tông tím hoặc nâu trầm đậm, tạo nên vẻ ngoài cá tính, thời thượng và cực kỳ sang trọng. Đặc biệt, màu đỏ rượu sẽ phù hợp với những ai có da ngăm, da trung bình lạnh.

Ngoài những màu trên thì trong bảng màu phun môi collagen còn có những màu nổi bật, hợp xu hướng 2025 như màu cam san hô, màu hồng đất, màu hồng sữa,... Tuy nhiên trước khi thực hiện, nên tham khảo bảng giá phun môi collagen để đưa ra lựa chọn phù hợp.

Bảng màu phun môi collagen rất đa dạng, bạn có thể thỏa sức lựa chọn màu yêu thích và phù hợp. Thế nhưng điều quan trọng nhất là bạn cần tìm đến cơ sở thẩm mỹ uy tín. Tại đó, các chuyên viên sẽ phân tích sắc tố da, tình trạng môi và phong cách cá nhân của bạn để pha trộn màu mực hoàn hảo, đảm bảo màu môi lên chuẩn, đẹp tự nhiên, hài hòa màu da, mái tóc và giữ được sự căng mọng dài lâu.

Hệ Thống Thẩm Mỹ Quốc Tế Seoul Center - Hotline 1800 3333

Website: https://seoulcenter.vn/

Zalo: https://zalo.me/2535130591240701927

Tiktok: https://www.tiktok.com/@seoulcenter.vn

Youtube: https://www.youtube.com/@thammyvienseoulcenter

SEOUL CENTER - PHỤNG SỰ TỪ TÂM

Top 10 Thương Hiệu Xuất Sắc Châu Á 2022 & 2023

Thương Hiệu Thẩm Mỹ Dẫn Đầu Việt Nam 2024

Huy Chương Vàng Sản Phẩm, Dịch Vụ Chất Lượng Châu Á 2023