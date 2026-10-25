Bảng "luật lệ" học sinh lớp 5 gửi bạn khiến nhiều cha mẹ Việt hốt hoảng: Mới tiểu học đã thế này sao?

Một tờ giấy ghi kín những quy định do học sinh tự đặt ra, kèm theo hình phạt dành cho người không làm theo, đang khiến nhiều phụ huynh không khỏi giật mình. Đáng nói, câu chuyện được chia sẻ không chỉ dừng lại ở những dòng chữ trên giấy, mà còn liên quan đến việc một học sinh lớp 5 bị bạn cùng bàn đánh vì không làm đúng những quy định này.

Theo hình ảnh được chia sẻ, tờ giấy có tiêu đề “Quy định dành riêng cho…”. Nội dung bên dưới liệt kê khoảng 20 điều, liên quan đến cách cư xử, sinh hoạt và những việc học sinh phải làm theo ý người đặt ra luật. Một số hành động "không được phép" tương ứng kèm theo những hình phạt như đánh, véo hoặc các hình thức phạt khác.

Bảng luật lệ gây chú ý

Người chia sẻ cho biết, giáo viên xếp hai học sinh ngồi cùng bàn vì bạn đặt ra luật học khá, có thể hỗ trợ bạn trong học tập. Thế nhưng, những việc rất bình thường như đi học muộn, để áo ngoài quần hay cười cũng có thể trở thành lý do khiến em bị phạt nếu không đúng ý bạn. Gia đình đã phản ánh với giáo viên, nhưng đang đợi phản hồi.

Đây là thông tin từ bài đăng cá nhân nhưng câu chuyện vẫn đặt ra một vấn đề đáng suy nghĩ: Khi một đứa trẻ tự cho mình quyền đặt luật, bắt bạn bè tuân theo và dùng bạo lực để ép buộc, người lớn cần làm gì để ngăn chặn?

Lớp 5 vẫn còn nhỏ, nhưng không có nghĩa những hành vi bắt nạt có thể được xem nhẹ.

Ở lứa tuổi này, trẻ đang học cách xây dựng quan hệ bạn bè, thể hiện cá tính và hiểu về giới hạn trong cách đối xử với người khác. Việc trẻ thích làm lớp trưởng, muốn bạn nghe theo ý mình hay đôi lúc tỏ ra ngang bướng không phải điều quá xa lạ. Nhưng đó là chuyện khác hoàn toàn với việc dùng sức mạnh để buộc người khác phục tùng.

Một đứa trẻ có thể chưa hiểu hết vì sao hành vi của mình gây tổn thương cho người khác. Điều đó khiến vai trò hướng dẫn của người lớn càng quan trọng, chứ không phải trở thành lý do để bỏ qua. Nếu trẻ liên tục đánh bạn mà không được can thiệp kịp thời, trẻ có thể dần nghĩ rằng cách hành xử ấy là chấp nhận được, còn người bị đánh có thể cảm thấy mình không có cách nào để tự bảo vệ.

Với nhà trường, việc cần làm không chỉ là nhắc nhở chung chung rằng các em phải yêu thương, đoàn kết với bạn bè. Giáo viên cần tìm hiểu cụ thể, lắng nghe riêng từng học sinh, xác minh hành vi đánh bạn và có biện pháp bảo đảm an toàn cho học sinh bị ảnh hưởng. Nếu việc ngồi cạnh nhau khiến tình trạng tiếp diễn, thay đổi chỗ ngồi cũng là một phương án cần cân nhắc, song song với việc giáo dục và phối hợp với gia đình.

Về phía cha mẹ, khi con kể bị bạn bắt nạt, phản ứng đầu tiên nên là lắng nghe và tìm hiểu, thay vì xem đó là chuyện trẻ con tự giải quyết với nhau. Đồng thời, cha mẹ của trẻ có hành vi bắt nạt cũng cần nhìn nhận thẳng thắn vấn đề, giúp con hiểu rằng không ai có quyền kiểm soát người khác bằng đe dọa hay bạo lực.

Một tờ giấy có thể chỉ là sản phẩm của suy nghĩ non nớt ở tuổi tiểu học. Nhưng nếu những dòng chữ ấy trở thành cái cớ để một đứa trẻ đánh bạn, câu chuyện không còn đơn thuần là trò nghịch ngợm nữa.

Trẻ cần được dạy cách tôn trọng người khác, nhưng cũng cần hiểu rằng tôn trọng không đồng nghĩa với phục tùng vô điều kiện. Và trong môi trường học đường, không một học sinh nào phải chấp nhận bị đánh chỉ vì không làm theo những “luật lệ” do bạn mình tự đặt ra.