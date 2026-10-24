Một giáo viên chủ nhiệm nói thẳng: Có 5 kiểu phụ huynh khiến thầy cô dù mệt đến đâu vẫn muốn quan tâm trẻ nhiều hơn

Không ít phụ huynh hiện nay vẫn giữ một quan niệm sai lầm trong chuyện nuôi dạy con. Họ cho rằng muốn thầy cô để mắt, quan tâm nhiều hơn đến con mình thì phải tích cực tặng quà, tìm cách làm quen lấy lòng hoặc liên tục nhắn tin để "tạo sự hiện diện". Họ tin rằng chỉ cần bản thân đủ nhiệt tình và săn đón, giáo viên sẽ tự khắc chăm chút cho đứa trẻ hơn.

Thực tế từ những giáo viên chủ nhiệm đứng lớp lâu năm cho thấy giáo dục chưa bao giờ vận hành dựa trên sự khách sáo hay những mối quan hệ xã giao. Với sĩ số lớp học lên tới hàng chục học sinh, sức lực và thời gian của thầy cô luôn có giới hạn. Bản chất con người luôn có xu hướng dành thiện cảm tự nhiên cho những gia đình biết điều, dễ trao đổi và hiểu chuyện. Những học sinh nhận được sự chăm sóc tận tình nhất thường xuất thân từ 5 nhóm phụ huynh dưới đây.

Phụ huynh có ranh giới rõ ràng, không tùy tiện làm phiền thầy cô

Phần lớn những va chạm giữa gia đình và nhà trường bắt nguồn từ sự thiếu tinh tế trong cách giao tiếp. Vì quá xót con, nhiều cha mẹ chuyện gì cũng muốn hỏi, việc gì cũng muốn can thiệp. Từ việc con quên chiếc bút chì, ngồi học chưa ngay ngắn cho đến một câu nói vu vơ của bạn cùng bàn, hễ có chuyện nhỏ nhặt là lập tức nhắn tin dồn dập cho giáo viên. Thậm chí, không ít người bất kể đêm muộn hay ngày nghỉ cuối tuần vẫn liên tục gọi điện, đòi hỏi thầy cô phải phản hồi ngay tức khắc.

Khối lượng công việc của một giáo viên không chỉ dừng lại ở vài tiết dạy trên bục giảng. Ban ngày, thầy cô phải duy trì trật tự lớp, giải quyết xích mích giữa học sinh và trực giám sát an toàn trong giờ ra chơi. Hết giờ dạy, họ còn phải chấm bài, soạn giáo án, chuẩn bị hồ sơ sổ sách và tham gia họp chuyên môn. Sau những giờ làm việc căng thẳng, thầy cô cũng cần không gian riêng để nghỉ ngơi và chăm lo cho tổ ấm của mình. Việc bị làm phiền liên tục bởi những chuyện vụn vặt sẽ vô tình bào mòn sự kiên nhẫn của người dạy.

Phụ huynh nên chủ động trao đổi với giáo viên vào thời điểm phù hợp, tránh làm phiền thầy cô bởi những vấn đề nhỏ nhặt có thể tự giải quyết (Ảnh minh họa: 163)

Những bậc phụ huynh tinh tế luôn biết đặt mình vào vị trí của người khác. Việc gì trong tầm tay tự giải quyết hoặc tự khuyên bảo được con, họ sẽ không tùy tiện làm phiền giáo viên. Khi cần trao đổi vấn đề quan trọng, họ chủ động tóm tắt trọng tâm và chọn khung giờ hành chính phù hợp. Nhờ sự chừng mực và tôn trọng ấy, giáo viên luôn cảm thấy thoải mái khi trao đổi, từ đó sẵn lòng chủ động cập nhật tình hình học tập và tâm lý của đứa trẻ ở trường một cách chi tiết nhất.

Phụ huynh dám nhìn thẳng vào khuyết điểm của con, không bênh vực mù quáng

Việc trẻ mắc lỗi, xảy ra tranh chấp với bạn bè hay bị thầy cô nhắc nhở là điều khó tránh khỏi trong quá trình trưởng thành. Thế nhưng cách tiếp nhận của cha mẹ lại tạo nên khoảng cách rất lớn trong sự phát triển của đứa trẻ, đồng thời định hình thái độ của giáo viên đối với học sinh đó.

Một phản ứng rất quen thuộc ở nhiều gia đình là vừa nghe giáo viên phản ánh lỗi sai của con, cha mẹ đã vội vàng phản bác và tỏ thái độ gay gắt. Họ cho rằng thầy cô đang trù dập con mình, hoặc đổ lỗi hoàn toàn cho bạn bè xung quanh với những lý do như "Cháu ở nhà ngoan lắm, chắc chắn có hiểu lầm" hay "Do bạn kia gây sự trước". Lối bênh vực vô lối này tưởng chừng là bảo vệ lòng tự trọng của con, nhưng thực chất là dung túng cho thói hư tật xấu và tước đi cơ hội học cách chịu trách nhiệm của trẻ. Lâu dần, đứa trẻ sẽ hình thành thói quen ỷ lại, không biết nhận sai vì tin rằng bất kể bản thân làm gì cũng có cha mẹ đứng ra bao che.

Ngược lại, những phụ huynh thấu đáo không bao giờ bênh vực con một cách mù quáng. Khi nhận phản hồi từ trường, họ giữ bình tĩnh lắng nghe toàn bộ sự việc từ góc nhìn khách quan của thầy cô, không vội vàng kết luận dựa trên lời kể một phía của con. Về nhà, họ cùng con nhìn nhận lại vấn đề, kiên nhẫn hướng dẫn con nhận sai và chủ động phối hợp cùng giáo viên để uốn nắn hành vi.

Điều người thầy e ngại nhất không phải là một đứa trẻ hiếu động hay nghịch ngợm, mà là những phụ huynh bao biện và bất chấp lý lẽ. Khi gia đình biết lắng nghe và tôn trọng sự thật, giáo viên mới có thể an tâm đồng hành và chỉ bảo đứa trẻ một cách tận tâm nhất.

Phụ huynh coi trọng giáo dục gia đình, không phó mặc hoàn toàn cho nhà trường

Trường học là nơi truyền thụ tri thức, nhưng gia đình mới là cái nôi rèn giũa nhân cách. Dù vậy, vẫn có những bậc cha mẹ giữ suy nghĩ phó mặc toàn bộ trách nhiệm dạy dỗ cho thầy cô. Họ quan niệm chỉ cần lo đủ chuyện ăn mặc, sinh hoạt hàng ngày, còn việc học hành, thói quen hay đạo đức của con ra sao đều thuộc về phần việc của nhà trường. Đến khi con sa sút học lực hoặc có biểu hiện chống đối, câu cửa miệng của họ lại là "Trăm sự nhờ thầy cô".

Lối giáo dục buông tay này là nguyên nhân chính khiến nhiều đứa trẻ trượt dài. Giáo viên phụ trách một lớp học đông học sinh chỉ có thể quản lý nề nếp chung và giảng dạy kiến thức tổng thể, không thể kèm cặp sát sao từng bước đi của từng em. Thái độ học tập, nếp sống kỷ luật, tính cách và khả năng chịu áp lực của một đứa trẻ đều được tích lũy từ nếp nhà mỗi ngày.

Những phụ huynh thấu suốt hiểu rằng giáo dục gia đình luôn là nền tảng cốt lõi. Họ không bao giờ vắng mặt trên chặng đường lớn lên của con, cũng không dồn toàn bộ gánh nặng lên vai người thầy. Hằng ngày, họ đồng hành cùng con rèn tính tự giác, uốn nắn từng cử chỉ lời nói và dạy con biết tôn trọng quy tắc tập thể. Khi thấy phụ huynh thực sự tâm huyết với con cái, người thầy sẽ càng có thêm động lực để chú ý bù đắp những điểm còn thiếu sót của đứa trẻ, giúp con tiến bộ từng ngày.

Phụ huynh có niềm tin lý trí, bình tĩnh trao đổi khi có khúc mắc

Điều cấm kỵ nhất trong mối quan hệ giữa nhà trường và gia đình là sự nghi kỵ và định kiến. Không ít mâu thuẫn vốn dĩ rất nhỏ nhưng bị thổi bùng lên chỉ vì những phỏng đoán cảm tính từ phía phụ huynh.

Có những cha mẹ quá mức nhạy cảm, chỉ nghe con về nhà phụng phịu vài câu hay ấm ức chuyện nhỏ ở lớp là lập tức suy diễn rằng giáo viên phân biệt đối xử, thiên vị hoặc xử lý bất công. Thậm chí, nhiều người vội vàng đăng bài chỉ trích trên các nhóm phụ huynh mà không hề liên hệ trực tiếp để xác minh nguồn cơn sự việc. Sự thiếu tin tưởng sẽ tạo ra bức tường ngăn cách vô hình, khiến việc phối hợp dạy dỗ về sau trở nên ngột ngạt và đề phòng lẫn nhau.

Khi có khúc mắc liên quan đến con ở trường, phụ huynh cần bình tĩnh trao đổi với giáo viên để hiểu rõ sự việc và tìm hướng giải quyết phù hợp (Ảnh minh họa: 163)

Phụ huynh sáng suốt luôn giữ được sự tỉnh táo trước những vấn đề học đường. Khi nghe con kể lại sự việc, dù còn băn khoăn, họ vẫn giữ thái độ bình tĩnh để nhắn tin hoặc gặp gỡ riêng thầy cô nhằm lắng nghe sự việc từ nhiều góc độ. Nếu nhận thấy cách xử lý chưa thực sự thỏa đáng, họ sẽ góp ý nhẹ nhàng, lịch thiệp trên tinh thần xây dựng chứ không dồn người dạy vào thế khó. Sự tin tưởng dựa trên lý trí và thái độ tôn trọng lẫn nhau chính là nhịp cầu giúp giáo viên thêm an lòng để toàn tâm toàn ý chăm lo cho học sinh.

Phụ huynh có tâm lý vững vàng, không trút bỏ lo âu lên người khác

Áp lực thi cử và sự cạnh tranh trong học tập hiện nay dễ khiến người làm cha mẹ rơi vào tâm trạng bất an. Nỗi lo con tụt lại phía sau, con không theo kịp chương trình đôi khi vô tình biến thành áp lực đè nặng lên cả gia đình và thầy cô.

Nhiều phụ huynh mang tâm lý nóng vội, chỉ một lần con bị điểm kém hay làm sai bài tập là lập tức hoảng loạn. Họ liên tục nhắn tin giục giã, yêu cầu giáo viên phải để mắt kèm cặp riêng cho con mình, đồng thời trút toàn bộ nỗi thất vọng lên đứa trẻ bằng những lời cằn nhằn, so sánh và phủ nhận mọi cố gắng của con. Sự căng thẳng này không chỉ khiến đứa trẻ trở nên tự ti, thu mình mà còn tạo ra gánh nặng tâm lý rất lớn cho giáo viên trong quá trình tương tác.

Những bậc cha mẹ có tâm lý bình ổn hiểu rằng sự trưởng thành của một đời người là đường đua dài hạn, vài điểm số nhất thời không quyết định được tương lai. Họ không vì một bài kiểm tra mà hoang mang hay chạy theo trào lưu một cách mù quáng, mà chú trọng nhiều hơn vào sức khỏe tinh thần, nhân cách và thái độ sống của con. Gia đình có không khí nhẹ nhàng sẽ nuôi dạy nên những đứa trẻ vui vẻ, biết điều và tự giác. Khi học sinh ngoan ngoãn và phụ huynh thấu hiểu, thầy cô tự khắc sẽ dành nhiều thiện cảm và trao thêm nhiều cơ hội để con thể hiện năng lực của mình.

Mục đích của việc nhìn nhận 5 nét tính cách này không phải để phán xét hay đặt ra khuôn mẫu hoàn hảo cho các bậc sinh thành. Việc nuôi dạy một con người chưa bao giờ là điều dễ dàng, và bất kỳ ai làm cha mẹ cũng đều có những lúc bỡ ngỡ, sai sót. Bản chất của sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường không nằm ở những món quà hay sự xu nịnh, mà là sự tôn trọng, thấu hiểu và nỗ lực cùng hướng về một mục tiêu chung. Khi gia đình làm tốt vai trò điểm tựa và nhà trường làm tròn trách nhiệm truyền thụ, đứa trẻ mới có được môi trường vững chãi nhất để khôn lớn nên người.