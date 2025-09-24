Bảng chi tiêu trị giá 13,3 triệu đồng khiến nhiều người xem xong thấy ngại

"Chi tiêu đâu ra đấy" là điều mà thi thoảng chúng ta vẫn thường được nghe đâu đó, từ những cuộc tụ tập hàn huyên tới cả khi lướt mạng xã hội. Dẫu vậy, nếu để tự hình dung, nhiều người vẫn chưa hiểu thế nào là "chi tiêu đâu ra đấy". Nói một cách đơn giản thì sẽ là khoản nào cũng vừa đủ, không nhu cầu nào bị bỏ qua.

Tâm sự của cô vợ trong câu chuyện dưới đây chính là một trường hợp như vậy. Nhìn bảng chi tiêu hàng tháng do cô chia sẻ, nhiều người thậm chí còn cảm thấy ngại khi đối chiếu sang mình.

Một bảng chi tiêu vừa đủ!

"Mọi người xem giúp em xem em chi tiêu như vậy đã ổn chưa ạ? Nhà em thì ở tỉnh lẻ thôi cũng không phải thành phố, cũng có nhà nên không mất tiền thuê. Em thì đang muốn tiết kiệm thêm nữa nhưng cũng không biết giảm chỗ nào. Giờ mỗi tháng nhà em đang phải trả mấy chục triệu tiền ngân hàng. Em đang đặt mục tiêu mỗi tháng tiêu hết 10 triệu thôi, nhưng có vẻ cũng không ổn lắm vì cũng nhiều việc phát sinh nên gần như tháng nào cũng tiêu như trên" - Cô vợ chia sẻ.

Mặc dù không tiết lộ mức thu nhập cũng như khoản nợ cụ thể phải trả hàng tháng, nhưng nhìn vào bảng chi tiêu này, tất cả đều đồng tình rằng quá ổn rồi và cũng khuyên cô không nên cố gắng cắt giảm nữa.

"Có vẻ nhà mom cũng có mấy cháu mà cả nhà ăn uống hết có 5 triệu là quá đỉnh rồi. Nói chung cũng không nên giảm nữa vì sợ không đảm bảo, chi tiêu bí bách quá thì cũng căng thẳng lắm ấy" - Một người khuyên.

"Đỉnh quá chẳng bù cho nhà mình có mỗi 2 vợ chồng, còn tận hơn tuần nữa mới hết tháng mà đã tiêu gần 18 triệu rồi đây..." - Một người bày tỏ.

"Chi tiêu hợp lý, vừa vặn quá rồi. Nếu có cắt giảm thì cắt khoản đi du lịch được thôi, nhưng như thế cũng tội con lắm nên muốn dồn lại trả nợ nhanh thì cố gắng kiếm thêm, tăng thu nhập mom ạ. Chứ nhìn thế này cũng không biết cắt giảm thêm vào đâu được" - Một người gợi ý.

"Đọc bài của chị xong mà em thấy ngại online luôn. Nhà em có 2 vợ chồng với 1 bé 5 tuổi, không tính ma chay hiếu hỷ hay phát sinh mà tháng nào cũng tằng tằng 15-20 triệu. Mà cũng không mất tiền thuê nhà luôn ý, tại nhà em ăn nhiều quá, em còn hay ăn vặt nữa mãi không thể vén nổi" - Một người thành thật.

Chi tiêu rất hợp lý rồi, làm sao để tăng tỷ lệ tiết kiệm?

Đây là tình huống quen thuộc của không ít người. Vấn đề lúc này không còn nằm ở việc kiểm soát chi tiêu nữa, mà là làm sao để tối ưu hóa nguồn thu và tối đa hóa khả năng tiết kiệm từ chính mức sống hiện tại.

Ảnh minh họa

Nếu cũng đang trong tình trạng chẳng biết phải cắt gọt chỗ nào trong bảng chi tiêu được nữa, bạn có thể tham khảo các gợi ý dưới đây, biết đâu sẽ tìm được "lối ra".

1 - Tự hỏi chính mình: Tiết kiệm để làm gì?

Lời khuyên này nghe có vẻ hơi văn mẫu quá, nhưng đây là bước quan trọng nhất nếu bạn muốn nâng tỷ lệ tiết kiệm một cách bền vững. Khi không có mục tiêu rõ ràng, tiền để dành rất dễ bị tái sử dụng cho những việc không cần thiết, chẳng hạn như bù chi phí cho một chuyến đi bất ngờ hoặc nâng cấp điện thoại dù cái cũ vẫn dùng tốt.

Nếu bạn biết rõ mình cần 200 triệu để khởi nghiệp, hay muốn có 50 triệu để học kỹ năng mới trong năm nay, bạn sẽ tự khắt khe hơn trong việc giữ lại từng đồng. Mục tiêu càng rõ, tiết kiệm càng dễ thành thói quen chứ không chỉ là một nỗ lực nhất thời.

2 - Tăng thu nhập từ chính công việc hiện tại

Ngoài công việc chính, không phải ai cũng có thời gian để làm freelance hay buôn bán online vào buổi tối. Nhưng ngay cả khi chỉ làm một công việc toàn thời gian, bạn vẫn có cách để tăng thu nhập. Có thể đó là đề xuất tăng lương hợp lý, chuyển nội bộ sang vị trí có đãi ngộ cao hơn, hoặc học thêm kỹ năng để nhận nhiều việc hơn, từ đó lương cũng cao hơn.

Ảnh minh họa

Khi chi tiêu không còn dư địa để cắt giảm, thì chỉ có tăng thu mới giúp bạn nâng tỷ lệ tiết kiệm. Và việc tăng thu từ nền tảng công việc bạn đang có sẽ ít rủi ro, ít mệt mỏi hơn nhiều so với việc chạy thêm 1-2 công việc ngoài giờ.

3 - Phân bổ lại danh mục tiết kiệm

Nếu đã có quỹ tiết kiệm, hãy cân nhắc phân bổ một phần tiền vào các kênh đầu tư hợp lý với mức độ hiểu biết của mình: Chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp uy tín, cổ phiếu cơ bản, vàng,...

Không nên để tiền nằm yên trong két sắt, cũng không nên dồn hết tiền vào khoản tiết kiệm gửi ngân hàng. Nếu đầu tư cần đa dạng hóa danh mục thì tiết kiệm cũng thế. Bạn có thể phân bổ tiền tiết kiệm thành 3 khoản: Tiền gửi ngân hàng, tiền mua vàng, tiền đầu tư với tỷ lệ tùy theo khẩu vị rủi ro cá nhân.

Tuy nhiên phải nhớ kỹ một điều: Hãy đầu tư với tư duy của người tiết kiệm có kế hoạch, không được ham giàu nhanh, không chạy theo đám đông và chỉ đầu tư vào những thứ bản thân hiểu rõ, hoặc chí ít là cũng không mù mờ!