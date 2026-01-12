Bảng chi tiêu “đẹp như tranh” của 2 mẹ con ở Hà Nội

Một mình nuôi con, con lại đang học cấp 2 - độ tuổi cần nhiều chi phí cho giáo dục cũng như ăn uống, phát triển thể chất, nhưng trung bình 1 tháng, cả 2 mẹ con tiêu không hết 16 triệu! Đây chính là điều khiến ai cũng nể.

Trong bài tâm sự của mình, người mẹ cho biết hiện tại đang ở Hà Nội, đã mua được chung cư và không có nợ. Quan điểm của cô là sống tối giản, hạn chế chi tiêu vô nghĩa nhưng phải đảm bảo cuộc sống ổn định, đủ đầy, có làm có hưởng thụ. Vậy mà chỉ tiêu 16 triệu/tháng, nhìn bảng chi tiêu này thì đúng là khó chê.

Bảng chi tiêu tính theo tháng và theo năm, chia tỷ lệ rõ ràng do người mẹ đăng tải

Một người xem xong khen: “Ở Hà Nội mà nuôi con học cấp 2, ăn uống đi lại, hưởng thụ đủ mà 16 triệu quay đầu, tiêu thế này là quá đỉnh rồi mom ạ. Gọi là vừa đẹp, không ít không nhiều, mà không khoản nào bị thiếu” .

Một người đồng tình: “Khéo quá, 2 mẹ con ở Hà Nội mà tiền ăn cả tháng chưa đến 5 triệu, chắc mom chủ yếu tự nấu với sức ăn cũng không nhiều. Một mình nuôi con mà vậy là ổn định rồi” .

Một người lại bày tỏ thắc mắc: “Em chỉ băn khoăn là 56+18+28 là bằng 101 rồi, nghĩa là âm 1% thu nhập ấy thì không biết mom nhầm hay có thêm khoản thu nào khác ngoài lương. Nhưng nhìn chung thì tiêu thế này cũng không còn gì để chê nếu có tiết kiệm, đầu tư, dự phòng” .

Một người lại cho hay: “Thực ra là có nhiêu tiêu nhiêu thôi các bác. Mỗi nhà mỗi cảnh. Không thể thu nhập 20 triệu mà tiêu theo kiểu 30 triệu được, nhất là ở thành phố lớn, cái gì cũng đắt đỏ. Nhiều người cứ bảo 2 mẹ con hà tiện nên ăn ít quá, nhưng nhà em 2 người lớn, 1 bé 3 tuổi thì tiền ăn cũng chỉ 5,5 triệu. Nó còn tùy sức ăn với cách mình đi chợ. Đi chợ theo tuần hoặc mua đồ ở quê cầm lên. Thịt cá, hải sản đủ cả là ok” .

Chi tiêu ổn rồi, làm sao tăng tỷ lệ tiết kiệm?

1. Tăng thu nhập, giữ nguyên mức sống

Khi chi tiêu đã được kiểm soát, “đòn bẩy” mạnh nhất để tăng tỷ lệ tiết kiệm chính là tăng thu nhập. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ: thu nhập tăng thì chi tiêu thường tăng theo. Lương tăng 3 triệu, rất ít người để nguyên mức sống cũ và dùng 3 triệu tiết kiệm.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Thế nên muốn tăng tỷ lệ tiết kiệm thật sự, ngoài cố gắng tăng thu thì còn phải giữ nguyên mức chi tiêu. Phần tiền tăng thêm nên được chuyển thẳng sang tài khoản tiết kiệm hoặc đầu tư, coi như chưa từng tồn tại trong ngân sách chi tiêu.

2. Biến tiết kiệm thành một khoản chi bắt buộc

Nhiều người coi tiết kiệm là phần “dư ra cuối tháng”. Cách nghĩ này khiến tiết kiệm luôn đứng ở vị trí sau cùng trong danh sách ưu tiên, vì chỉ cần một tháng chi tiêu hơi quá tay là tiền tiết kiệm biến mất.

Để tăng tỷ lệ tiết kiệm, cần đảo ngược thứ tự: tiết kiệm phải được xem là một khoản chi cố định, ưu tiên ngang tiền nhà, tiền ăn. Ngay khi có thu nhập, hãy trích trước một tỷ lệ cụ thể để tiết kiệm, rồi mới phân bổ phần còn lại cho chi tiêu. Khi khung chi tiêu bị thu hẹp một cách có chủ đích, bạn sẽ tự động học cách sống gọn gàng hơn trong giới hạn đó.

3. Chuyển từ “tiết kiệm tiền” sang “tối ưu dòng tiền”

Nếu chỉ dừng ở việc để tiền nằm yên trong tài khoản, rất khó duy trì động lực tiết kiệm lâu dài. Tỷ lệ tiết kiệm sẽ tăng nhanh hơn khi bạn nhìn tiền dưới góc độ dòng chảy: tiền tiết kiệm phải có mục tiêu và nhiệm vụ rõ ràng.

Một phần để dự phòng rủi ro, một phần để đầu tư, một phần để phục vụ các kế hoạch lớn trong tương lai. Khi tiền được gắn với mục tiêu cụ thể, bạn sẽ ít có xu hướng rút ra tiêu xài linh tinh. Đồng thời, việc phân bổ tiền sang các kênh sinh lời phù hợp giúp giá trị tài sản tăng lên theo thời gian, khiến mỗi đồng tiết kiệm trở nên tối ưu hơn. Lúc đó, câu hỏi không còn là “tiết kiệm bao nhiêu là đủ”, mà là “làm sao để dòng tiền làm việc hiệu quả hơn cho mình”.