Bảng chi tiêu bị chê QUÁ NHIỀU của cô gái 25 tuổi ở Hà Nội

Với mức thu nhập 25 triệu/tháng, tổng chi gần 16 triệu, nghĩa là vẫn tiết kiệm được 9 triệu - tương đương 36% thu nhập. Đây không phải một con số quá thấp, song, với tình hình hiện tại, nhiều người vẫn lắc đầu, cho rằng cô gái 25 tuổi này chi tiêu quá nhiều. Ở Hà Nội, không mất tiền thuê nhà, cũng không cần chăm lo cho ai ngoài bản thân nên nếu cố gắng, vẫn có thể tiết kiệm hơn nữa.

Bảng chi tiêu hàng tháng do cô đăng tải

Trong bài tâm sự của mình, cô cho biết: “Em là nữ, đang ở 1 mình ở Hà Nội, ở nhà của bố mẹ nên không mất tiền thuê nhà. Đây là bảng chi tiêu trung bình hàng tháng của em trong năm 2025. Mong các anh chị góp ý xem vậy hợp lý chưa ạ”.

Có thể thấy các chi phí thiết yếu hàng tháng ở mức gần 5,8 triệu đồng; trong đó đắt nhất là khoản ăn sáng, ăn trưa. Còn phần chi phí linh hoạt mới là thứ khiến nhiều người “nhíu mày”.

Một người thẳng thắn phân tích: “Chi phí sinh hoạt quá cao. Nhóm này hết 10,2 triệu là gấp đôi nhóm thiết yếu. Thông thường, một kế hoạch chi tiêu bền vững nên ưu tiên nhóm thiết yếu hơn chứ. Chưa kể khoản "Ma chay, hiếu hỉ, quà cáp" cũng nhiều, gần 20% tổng thu, độc thân thì vậy là không cần thiết. Ăn chơi du lịch cũng nhiều nữa. Nói chung đây là sống thoải mái rồi, dù vẫn dư 9 triệu thì cũng không gọi là ít nhưng bảo là tiết kiệm chưa thì chưa”.

Một người đồng tình: “1 mình mà tiêu 16 triệu 1 tháng là quá cao, nhất là khi không tốn tiền thuê nhà. Như bạn thì cố giảm về tổng chi 10 triệu/tháng là vừa đẹp, tiết kiệm dự phòng đâu tư gói gọn trong 15 triệu”.

Một người lại khuyên: “Giờ cứ mỗi tháng cất 12 triệu, còn lại lựa xoay sở với 13 triệu. Dự trù tháng nào sẽ tốn nhiều chi phí như tết thì sẽ để dành sớm từ 1 năm”.

Làm sao để tối ưu chi tiêu, tăng tỷ lệ tiết kiệm?

Thực ra, vấn đề không nằm ở việc “thắt lưng buộc bụng” bao nhiêu, mà nằm ở cách bạn quản lý dòng tiền hằng tháng. Nhiều người lương không thấp nhưng cuối tháng vẫn sạch túi, trong khi có người thu nhập vừa phải vẫn để ra được tiền đều đặn. Khác biệt nằm ở tư duy và cách làm.

1. Không chờ cuối tháng còn bao nhiêu thì tiết kiệm

Sai lầm phổ biến nhất là coi tiết kiệm là phần “dư” sau chi tiêu. Cách này gần như đảm bảo… không bao giờ dư. Muốn tăng tỷ lệ tiết kiệm, bạn phải đảo ngược quy trình: vừa nhận lương là tách tiền tiết kiệm trước, coi đó như một khoản chi bắt buộc cho tương lai. Khi số tiền còn lại trong tài khoản ít hơn, bạn sẽ tự động điều chỉnh chi tiêu cho phù hợp mà không cần ép mình quá nhiều.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Việc này hiệu quả hơn mọi app ghi chép vì nó tác động trực tiếp vào hành vi. Ban đầu có thể chỉ cần 10-15% thu nhập, sau đó tăng dần khi đã quen. Quan trọng là tiền tiết kiệm phải được chuyển sang tài khoản khác, hoặc kênh khác, để tránh “tiện tay” rút ra tiêu.

2. Phân loại chi tiêu theo mục đích, không gộp tất cả vào một tài khoản

Khi mọi khoản tiền đều nằm chung một chỗ, bạn rất dễ rơi vào trạng thái “tiêu mà không biết mình đang tiêu cho cái gì”. Giải pháp là chia tiền theo từng nhóm mục đích rõ ràng: sinh hoạt cố định, chi tiêu linh hoạt, hưởng thụ cá nhân, và tiết kiệm.

Mỗi nhóm có ngân sách riêng, tốt nhất là tài khoản hoặc ví riêng. Khi tiền ăn uống hết, bạn buộc phải dừng, thay vì vô thức rút sang tiền tiết kiệm. Cách này không làm bạn tiêu ít đi ngay lập tức, nhưng nó giúp bạn nhìn rõ ranh giới giữa tiêu dùng cần thiết và tiêu dùng cảm xúc. Từ đó, việc cắt giảm diễn ra tự nhiên, không tạo cảm giác bị “cấm đoán”.

3. Cắt giảm thông minh, không cắt đồng loạt

Sai lầm phổ biến khi muốn tiết kiệm tiền là cắt tất cả mọi khoản cùng lúc, từ ăn uống, giải trí cho đến các nhu cầu cá nhân. Cách này dễ khiến bạn rơi vào trạng thái bức bối và sớm quay lại thói quen chi tiêu cũ.

Cắt giảm hiệu quả là cắt đúng chỗ. Những khoản ít tạo ra giá trị lâu dài như mua sắm bốc đồng, đăng ký dịch vụ ít dùng, ăn ngoài quá thường xuyên nên được ưu tiên xem xét trước. Ngược lại, những khoản giúp cải thiện sức khỏe, năng lực làm việc hoặc chất lượng sống cơ bản thì không nên thắt chặt quá mức.

Khi chi tiêu vẫn giữ được sự thoải mái cần thiết, bạn sẽ có động lực duy trì kỷ luật lâu dài. Tiết kiệm bền vững không đến từ sự ép buộc, mà từ cảm giác “mình vẫn sống ổn dù tiêu ít hơn trước”.