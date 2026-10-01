Bảng chi tiêu của mẹ 2 con thu nhập 20 triệu: Chia 7 khoản, vẫn cố giữ 3 triệu tiết kiệm mỗi tháng

Thu nhập 20 triệu đồng một tháng nghe không phải quá thấp, nhưng khi phải lo chi phí cho một gia đình có hai con nhỏ, con số này có thể hết rất nhanh nếu không kiểm soát.

Đó cũng là điều chị Linh, 36 tuổi, đang sống cùng chồng và hai con tại Hà Nội từng trải qua. Tổng thu nhập ổn định của hai vợ chồng khoảng 20 triệu đồng/tháng. Có những tháng không phát sinh việc lớn nhưng cuối tháng tài khoản vẫn chỉ còn vài trăm nghìn đồng.

Sau nhiều lần ngồi rà soát lại tiền bạc, gia đình chị quyết định đổi cách quản lý: Không tiêu rồi mới tiết kiệm, mà trích tiền tiết kiệm trước, phần còn lại mới được chia để chi tiêu.

Bảng chi tiêu 20 triệu đồng của gia đình 4 người

Mỗi khi nhận đủ thu nhập trong tháng, chị Linh chuyển ngay 3 triệu đồng sang một tài khoản tiết kiệm riêng. 17 triệu đồng còn lại được chia thành 7 khoản:

Khoản chi Số tiền/tháng Tiền nhà 5.000.000 đồng Ăn uống 4.500.000 đồng Học tập, chi phí cho 2 con 2.500.000 đồng Điện, nước, Internet, điện thoại 1.500.000 đồng Đi lại, xăng xe 1.200.000 đồng Y tế, đồ dùng cá nhân 1.000.000 đồng Phát sinh, vui chơi 1.300.000 đồng Tổng chi 17.000.000 đồng Tiết kiệm 3.000.000 đồng Tổng thu nhập 20.000.000 đồng

Nhìn bảng chi tiêu này có thể thấy gia đình chị gần như không có một khoản nào thực sự dư dả. Ba nhóm lớn nhất gồm tiền nhà, ăn uống và chi phí cho hai con đã chiếm 12 triệu đồng, tương đương 60% tổng thu nhập.

Phần còn lại phải gánh gần như toàn bộ nhu cầu sinh hoạt của bốn người.

1. Tiền nhà: 5 triệu đồng

Đây là khoản khó giảm nhất. Gia đình chị thuê một căn hộ nhỏ với mức giá 5 triệu đồng/tháng. Chị từng tính chuyển sang nơi rẻ hơn khoảng 1 triệu đồng nhưng nếu cộng thêm thời gian đi lại, tiền xăng và sự bất tiện khi đưa đón hai con thì khoản tiết kiệm thực tế không còn nhiều.

Vì vậy, gia đình xác định tiền nhà là chi phí cố định và tìm cách tiết kiệm ở các khoản khác.

2. Tiền ăn: 4,5 triệu đồng

Tính trung bình, gia đình có khoảng 150.000 đồng/ngày cho thực phẩm.

Để giữ được mức này, chị Linh thường lên danh sách món ăn trước 3-4 ngày, ưu tiên nấu ăn tại nhà và hạn chế những lần "tiện tay" đặt đồ ăn.

Theo chị, vấn đề không nằm ở một bữa ăn 200.000-300.000 đồng mà ở việc nếu đặt đồ ăn 3-4 lần mỗi tuần, ngân sách thực phẩm có thể tăng thêm vài triệu đồng mà không nhận ra.

Gia đình vẫn có những bữa ăn ngoài nhưng thường được tính vào khoản vui chơi và phát sinh.

3. Hai con: 2,5 triệu đồng

Khoản này gồm học phí, tiền học thêm nhỏ, đồ dùng học tập và một số khoản đóng góp tại trường.

Chị không mua nhiều quần áo hay đồ chơi theo tháng. Những món có giá trị lớn hơn thường được lên kế hoạch trước hoặc lấy từ khoản tiền thưởng, thu nhập phát sinh.

Điều chị cố tránh là mua đồ cho con chỉ vì thấy giảm giá.

"Giảm 30% nhưng mua một món không thực sự cần thì vẫn là mất 70% số tiền", đó là nguyên tắc chị đặt ra sau nhiều lần dọn tủ và phát hiện không ít món đồ trẻ gần như chưa dùng.

4. Điện, nước, Internet và điện thoại: 1,5 triệu đồng

Khoản này có mức dao động khá nhỏ. Mùa hè tiền điện có thể tăng nhưng những tháng mát mẻ lại giảm xuống.

Gia đình không quá cực đoan trong chuyện tiết kiệm điện nước nhưng duy trì một số thói quen đơn giản như tắt thiết bị khi không sử dụng, đặt điều hòa ở mức hợp lý và không bật đồng thời quá nhiều thiết bị công suất lớn.

5. Đi lại: 1,2 triệu đồng

Hai vợ chồng chủ yếu sử dụng xe máy. Khoản 1,2 triệu đồng bao gồm tiền xăng, gửi xe và một phần nhỏ dành cho bảo dưỡng.

Nếu tháng nào phát sinh sửa chữa lớn, tiền sẽ được lấy từ khoản dự phòng chứ không tăng ngân sách đi lại.

6. Y tế và đồ dùng cá nhân: 1 triệu đồng

Thuốc thông thường, đồ vệ sinh cá nhân, mỹ phẩm cơ bản của mẹ và các món dùng hàng ngày của trẻ đều nằm trong khoản này.

Không phải tháng nào gia đình cũng sử dụng hết. Tiền dư được giữ lại để bù cho những tháng trẻ ốm hoặc phải mua thuốc nhiều hơn.

7. Phát sinh và vui chơi: 1,3 triệu đồng

Đây là khoản giúp bảng chi tiêu không trở nên quá cứng nhắc.

Gia đình vẫn có thể đưa trẻ đi chơi cuối tuần, uống cà phê, mua một món đồ nhỏ hoặc tham gia một buổi gặp gỡ bạn bè.

Chị Linh cho rằng nếu cắt sạch khoản giải trí, kế hoạch tiết kiệm thường chỉ duy trì được vài tháng rồi dễ "vỡ trận".

3 triệu tiết kiệm được chuyển đi ngay khi nhận lương

Điểm quan trọng nhất trong cách quản lý tiền của gia đình này lại không nằm ở 7 khoản chi phía trên mà ở 3 triệu đồng được chuyển sang tài khoản khác ngay đầu tháng.

Trước đây, chị thường nghĩ rằng: "Cuối tháng còn bao nhiêu thì tiết kiệm bấy nhiêu". Nhưng thực tế gần như tháng nào cũng chẳng còn bao nhiêu.

Sau đó chị đổi thứ tự: 20 triệu thu nhập - 3 triệu tiết kiệm = 17 triệu được phép chi.

Thay vì: 20 triệu thu nhập - chi tiêu = tiền tiết kiệm.

Sự thay đổi tưởng rất nhỏ này khiến việc tích lũy ổn định hơn nhiều.

Nếu duy trì đều đặn, 3 triệu đồng mỗi tháng tương đương 36 triệu đồng một năm. Sau 3 năm, ngay cả chưa tính lãi, gia đình có thể tích lũy được 108 triệu đồng.

Đó chưa phải số tiền đủ để thay đổi hoàn toàn tài chính một gia đình, nhưng nó đủ tạo ra một quỹ dự phòng đáng kể khi có người ốm, mất việc hoặc xuất hiện một khoản chi lớn bất ngờ.

Thu nhập 20 triệu không cần một bảng chi tiêu hoàn hảo

Điều đáng chú ý trong bảng chi tiêu này là gia đình không cố cắt mọi khoản xuống mức thấp nhất. Họ vẫn thuê nhà với giá 5 triệu đồng, vẫn dành tiền vui chơi và cũng không ép ngân sách ăn uống xuống mức quá khắt khe.

Thứ được kiểm soát chặt nhất là tổng hạn mức.

Khi khoản ăn uống đã gần chạm 4,5 triệu đồng, những ngày cuối tháng sẽ phải nấu ăn nhiều hơn. Nếu khoản vui chơi đã hết, cả nhà sẽ chọn những hoạt động ít tốn tiền thay vì lấy tiền từ khoản tiết kiệm.

Với nhiều gia đình có thu nhập trung bình, quản lý tài chính đôi khi không bắt đầu bằng những công thức phức tạp. Chỉ cần biết mỗi tháng tiền đi đâu, đặt giới hạn cho từng nhóm chi tiêu và dành phần tiết kiệm trước khi bắt đầu tiêu tiền đã có thể tạo ra khác biệt.

Với gia đình chị Linh, 3 triệu đồng mỗi tháng không phải một khoản tiết kiệm quá lớn. Nhưng điều quan trọng hơn là sau nhiều năm sống trong cảm giác "lương về rồi lại hết", họ đã bắt đầu có một khoản tiền thực sự ở lại.