17 thói quen tiết kiệm ngày càng nhiều gia đình áp dụng: Không cần sống kham khổ, chỉ cần bớt lãng phí

Có một kiểu tiết kiệm đang được nhiều người lựa chọn: không đặt mục tiêu “chi càng ít càng tốt”, mà cố gắng không để tiền biến mất vào những món đồ và thói quen không thật sự cần thiết.

Điểm thú vị là cách sống này vừa giúp giảm chi phí sinh hoạt, vừa khiến căn nhà bớt đồ đạc và công việc nhà cũng nhẹ đi. Thay vì liên tục mua – dùng – bỏ – mua mới, người ta bắt đầu quay lại với những nguyên tắc rất đơn giản: từ chối thứ không cần, dùng ít hơn, tận dụng lại và sửa trước khi thay.

Dưới đây là 17 thói quen nhỏ có thể áp dụng ngay trong cuộc sống hằng ngày.

1. Đừng mua hộp đựng chỉ để… đựng những món đã mua quá nhiều

Một căn nhà gọn gàng không đồng nghĩa với việc phải có hàng chục chiếc hộp đồng bộ.

Nhiều người sau một thời gian tối ưu nhà cửa mới nhận ra: mua thêm hộp, khay, lọ để “tổ chức đồ đạc” đôi khi chỉ là một hình thức mua sắm khác. Cách đơn giản hơn là phân loại những món giống nhau, tận dụng chai lọ sẵn có và quan trọng nhất là giảm lượng đồ cần cất.

Nguyên tắc này rất đáng nhớ: trước khi mua thêm vật dụng lưu trữ, hãy thử giảm đồ trước.

2. Hạn chế lấy thìa, đũa dùng một lần khi gọi đồ ăn

Nếu thường xuyên đặt đồ ăn tại văn phòng, chỉ cần chuẩn bị một bộ thìa, đũa cá nhân là có thể giảm khá nhiều vật dụng dùng một lần.

Chi phí của từng bộ đũa không đáng kể, nhưng đây lại là ví dụ điển hình của lối sống tiết kiệm: loại bỏ những thứ được sử dụng vài phút rồi bỏ đi.

3. Mang túi riêng khi đi chợ

Mua thực phẩm trực tuyến rất tiện, nhưng đôi khi một đơn hàng nhỏ lại đi kèm hàng loạt túi nhựa, túi giấy và hộp đóng gói.

Với những gia đình có chợ hoặc siêu thị gần nhà, mang theo một vài chiếc túi dùng nhiều lần vừa giúp giảm bao bì vừa hạn chế tình trạng trong nhà ngày càng chất đầy túi.

Đây cũng là lý do nhiều người quay lại thói quen đi chợ theo danh sách thay vì liên tục đặt những đơn hàng nhỏ trong ngày.

4. Đi du lịch, hãy mang theo những món cá nhân mình thường dùng

Bàn chải, kem đánh răng, chai đựng mỹ phẩm nhỏ hay một số đồ vệ sinh cá nhân đều có thể chuẩn bị sẵn thành một bộ dùng khi đi xa.

Không phải để tiết kiệm vài món đồ miễn phí ở khách sạn, mà bởi một bộ đồ cá nhân cố định giúp chúng ta hạn chế mua thêm những sản phẩm mini rồi bỏ dở sau chuyến đi.

5. Mang chai nước khi ra ngoài

Đây có lẽ là một trong những thói quen đơn giản nhất nhưng dễ thấy hiệu quả nhất.

Một chai nước mua ngoài không đắt. Nhưng nếu mỗi ngày đều mua một chai, một cốc nước hoặc một đồ uống chỉ vì… quên mang nước, tổng chi phí sau một tháng không còn nhỏ.

Người tiết kiệm thường không cắt hết những thú vui này. Họ chỉ phân biệt khá rõ: mua vì muốn uống và mua vì không chuẩn bị trước là hai chuyện khác nhau.

6. Ưu tiên túi bổ sung thay vì mua chai mới liên tục

Nước giặt, nước rửa tay, nước rửa chén hay một số sản phẩm vệ sinh hiện nay đều có dạng túi bổ sung.

Nếu đã có chai đựng tốt, việc liên tục mua một chai mới không mang lại thêm nhiều giá trị. Chuyển sang loại refill vừa giảm bao bì vừa có thể tiết kiệm một phần chi phí.

7. Khi thay thiết bị điện, hãy để ý mức tiêu thụ năng lượng

Không cần thay một chiếc tủ lạnh hay điều hòa đang hoạt động tốt chỉ để chạy theo nhãn “tiết kiệm điện”.

Nhưng khi thực sự cần mua mới, mức tiêu thụ điện nên là một tiêu chí được tính cùng với giá bán.

Một thiết bị rẻ hơn vài triệu đồng nhưng tiêu thụ điện cao trong nhiều năm chưa chắc đã là lựa chọn tiết kiệm hơn.

8. Bớt mua những món chỉ dùng một lần

Một số thói quen của thế hệ trước thực ra rất đáng học: giẻ lau được giặt lại, túi được sử dụng nhiều lần, những món đồ đơn giản nhưng bền được dùng đến khi thực sự hết vòng đời.

Tiết kiệm trong trường hợp này không có nghĩa phải giữ tất cả mọi thứ. Điều quan trọng là tránh tâm lý “dùng một lần rồi bỏ” khi món đồ hoàn toàn có thể tiếp tục được sử dụng.

9. Tận dụng nước cho những công việc phù hợp

Một số gia đình tận dụng nước sạch còn dư từ các công việc sinh hoạt để lau sân, vệ sinh hoặc tưới cây nếu phù hợp.

Khoản tiết kiệm có thể không lớn đến mức nhìn thấy ngay trên hóa đơn, nhưng đây là kiểu thói quen tạo nên ý thức rõ ràng hơn về việc sử dụng tài nguyên.

10. Túi mua sắm cũ có thể trở thành túi đựng rác

Nhiều gia đình vừa có cả ngăn tủ chứa đầy túi nhựa, vừa tiếp tục mua những cuộn túi rác mới.

Không phải chiếc túi nào cũng phù hợp để tái sử dụng, nhưng những túi sạch, còn tốt hoàn toàn có thể được dùng thêm một lần trước khi bỏ đi.

Đó cũng là một cách rất nhỏ để giảm một khoản mua lặp lại trong nhà.

11. Khăn cũ đừng vội bỏ

Khăn mặt hoặc khăn tắm đã cũ nhưng còn sạch có thể được cắt nhỏ thành khăn lau.

Thay vì mua riêng hàng loạt khăn lau bếp, lau bàn hay lau đồ gia dụng, nhiều gia đình tận dụng đồ vải đã hết vòng đời sử dụng ban đầu.

Một món đồ được dùng thêm vài tháng cũng đồng nghĩa với việc thời điểm phải mua món mới được lùi lại.

12. Không nhất thiết phải mua túi chuyên dụng cho mọi thứ

Túi đựng giày, túi chống bụi, túi phân loại… đều tiện, nhưng không phải món nào cũng bắt buộc phải mua.

Một chiếc túi vải hoặc túi đựng quần áo có sẵn đôi khi đã đủ làm nhiệm vụ tương tự.

Đây là điểm rất đáng học trong quản lý chi tiêu: đừng biến từng vấn đề nhỏ trong nhà thành một lý do để mua thêm một sản phẩm mới.

13. Hộp nhựa đựng thực phẩm sạch có thể dùng lại

Một số hộp nhựa thực phẩm phù hợp có thể tiếp tục được dùng để chia nhỏ nguyên liệu, cất gừng, tỏi hoặc những món khô.

Tuy nhiên, không phải loại bao bì nào cũng phù hợp để tái sử dụng lâu dài hay dùng với thực phẩm nóng. Vì vậy, nguyên tắc vẫn là ưu tiên an toàn thay vì cố tận dụng bằng mọi giá.

14. Sofa rách một chút chưa chắc phải thay

Một vết xước, một phần vải bị bung hay một lỗi nhỏ trên đồ nội thất đôi khi hoàn toàn có thể sửa.

Điều khiến nhiều người tốn tiền không phải món đồ đã hỏng hoàn toàn mà là tâm lý: đồ đã không còn đẹp như mới thì nên thay.

Trong khi đó, sửa chữa một lỗi nhỏ thường rẻ hơn rất nhiều so với mua lại cả món đồ.

15. Dây sạc hỏng nhẹ có thể xử lý trước khi mua mới

Với một số trường hợp lớp vỏ bên ngoài bị xuống cấp nhưng thiết bị vẫn bảo đảm an toàn sử dụng, có thể tìm cách bảo vệ hoặc sửa chữa phù hợp thay vì lập tức thay mới.

Tất nhiên, nếu dây điện đã hở lõi, chập chờn hoặc có dấu hiệu mất an toàn thì không nên cố tiết kiệm.

Tiết kiệm luôn phải đứng sau an toàn.

16. Giày hỏng nhẹ có thể sửa

Một đôi giày vừa chân, còn tốt nhưng mòn gót hoặc bong một chi tiết nhỏ không nhất thiết phải đi thẳng vào thùng rác.

Thay đế, dán gót hoặc mang đi sửa đôi khi chỉ mất một phần nhỏ chi phí mua đôi mới.

Đặc biệt với những món đã dùng quen và chất lượng còn tốt, sửa chữa thường là lựa chọn kinh tế hơn.

17. Bán những thứ không còn dùng

Đây có thể là bước tạo ra hiệu quả tài chính rõ nhất.

Quần áo còn mới, đồ gia dụng, đồ trẻ em, bàn ghế nhỏ, thiết bị điện tử hay những món mua về nhưng gần như không sử dụng đều có thể được thanh lý.

Khoản tiền thu lại có thể không nhiều, nhưng lợi ích lớn hơn là giúp chúng ta nhìn thấy lượng tiền từng bị “đóng băng” trong những món đồ không cần thiết.

Sau cùng, tiết kiệm không nhất thiết phải là sống thiếu thốn

Một người có thể vẫn đi ăn ngoài, mua quần áo đẹp và dành tiền cho những trải nghiệm mình yêu thích, nhưng đồng thời rất ít tiền bị tiêu vào những món vô thức.

Đó mới là điểm đáng học từ những thói quen trên: không phải cố giữ từng đồng, mà cố để mỗi đồng tiền được dùng lâu hơn và có lý do rõ ràng hơn trước khi rời khỏi ví.

Khi điều đó trở thành thói quen, khoản tiết kiệm thường xuất hiện rất tự nhiên. Không cần một cuộc “thắt lưng buộc bụng” quá lớn, chỉ cần mỗi ngày bớt đi một chút lãng phí.