Bán vàng được 471 triệu đồng, nghiên cứu sinh vừa nhận tiền thì tất cả tài khoản ngân hàng bị đóng băng

Một nghiên cứu sinh năm 2 tại Đại học Giao thông Bắc Kinh (Trung Quốc), mới đây phản ánh với truyền thông về việc số tiền 124.000 NDT (khoảng 471 triệu đồng) anh nhận được sau một giao dịch bán vàng đã bị cơ quan công an đóng băng. Không chỉ tài khoản nhận tiền, một số tài khoản ngân hàng khác đứng tên nam sinh này cũng bị hạn chế giao dịch.

Điều đáng chú ý là sau quá trình xác minh, công an Bắc Kinh đã ra thông báo không lập án vào ngày 30/6, xác định giao dịch của nam sinh không có dấu hiệu phạm tội. Tuy nhiên, gần 3 tháng sau, phía công an địa phương nơi ra quyết định đóng băng tài khoản vẫn chưa đưa ra kết luận chính thức về việc có giải tỏa hay không.

Bán vàng qua mạng, người mua bất ngờ biến mất

Theo lời kể của nam sinh họ Vương - nhân vật chính của sự việc, ngày 31/5, do giá vàng giảm và phần chênh lệch giá trị sưu tầm không còn nhiều, anh đăng bán những đồng tiền vàng và vàng miếng do cha mình cất giữ trên nền tảng đồ cũ Xianyu. Ngay trong ngày, một người mua liên hệ. Hai bên thống nhất giao dịch trực tiếp vào ngày 1/6 tại một trung tâm thương mại ở Bắc Kinh. Người mua nói mình không có mặt tại Bắc Kinh nên nhờ một cô gái chưa thành niên đến nhận vàng, sau đó chuyển tiền cho người bán.

Giao dịch hoàn tất, 124.000 NDT được chuyển vào tài khoản ngân hàng của nam sinh. Tuy nhiên, ngay sau đó anh phát hiện tài khoản có dấu hiệu bất thường. Nhân viên ngân hàng xác nhận tài khoản đã bị Công an huyện Lâm Lễ, thành phố Thường Đức, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) đóng băng.

Nam sinh lập tức đến một đồn công an ở Bắc Kinh để trình báo và được xác nhận đây là một lệnh đóng băng tài khoản từ địa phương khác. Cùng lúc, người mua từng liên hệ với anh trên Xianyu cũng biến mất.

Sau quá trình xác minh, phía công an Bắc Kinh cho biết cô gái đến nhận vàng chỉ là người được thuê để chạy việc, không biết danh tính thực sự của người mua và cũng không có quan hệ nào khác với người này.

Qua trao đổi với Công an huyện Lâm Lễ, nam sinh được biết 124.000 NDT tiền bán vàng mà mình nhận được bị xác định là tiền liên quan đến vụ án. Tổng số tiền liên quan trong vụ việc là hơn 200.000 NDT (khoảng hơn 760 triệu đồng), được chuyển qua 3 giao dịch, trong đó có một khoản chuyển vào tài khoản của anh.

Số vàng được nam nghiên cứu sinh đăng bán trên mạng

Công an Bắc Kinh xác định không có dấu hiệu phạm tội

Điểm khiến vụ việc trở nên phức tạp là nam sinh cho rằng đây là một giao dịch mua bán vàng thông thường và bản thân không biết khoản tiền người mua chuyển đến có nguồn gốc từ đâu.

Theo thông tin được truyền thông Trung Quốc đăng tải, ngày 30/6, Công an quận Đông Thành, Bắc Kinh, đã ra "Thông báo không lập án", xác định nam sinh không có hành vi phạm tội trong giao dịch bán vàng và không có dấu hiệu che giấu, chứa chấp tài sản do phạm tội mà có.

Sau khi nhận được văn bản này, nam sinh tiếp tục đề nghị phía Công an huyện Lâm Lễ xem xét giải tỏa tài khoản. Tuy nhiên, theo phản ánh của anh, từ tháng 6 đến tháng 8, phía đồn công an vẫn chưa đưa ra kết luận chính thức về việc có giải tỏa tài khoản hay không.

Đến ngày 1/9, Công an đồn Phong Hỏa thuộc huyện Lâm Lễ đã cử người sang Bắc Kinh gặp nam sinh. Tuy nhiên, đến ngày 3/9, phía cơ quan này vẫn chưa đưa ra kết luận về việc giải tỏa tài khoản cũng như có công nhận khoản tiền nam sinh nhận được là tài sản mà anh có được một cách hợp pháp hay không.

Phóng viên địa phương sau đó liên hệ với đồn Phong Hỏa để hỏi về vụ việc. Một nhân viên trực ban cho biết không nắm rõ tình hình cụ thể. Viên cảnh sát từng sang Bắc Kinh gặp nam sinh xác nhận cuộc gặp nhưng không cung cấp thêm thông tin về vụ việc.

Tài khoản bị hạn chế, việc học và thực tập đều bị ảnh hưởng

Việc tài khoản bị đóng băng không chỉ khiến nam sinh không thể sử dụng khoản tiền 124.000 NDT. Theo phản ánh mới nhất, một số tài khoản tiết kiệm khác đứng tên anh tại các ngân hàng cũng bị hạn chế giao dịch trực tuyến và chuyển khoản, trong tình trạng bị kiểm soát liên quan đến công tác phòng chống lừa đảo.

Là nghiên cứu sinh năm 2, nam sinh cho biết tình trạng này khiến kế hoạch thực tập của anh bị đình lại vì không thể hoàn tất thủ tục mở tài khoản nhận lương. Việc đóng học phí và các chi tiêu sinh hoạt hằng ngày cũng bị ảnh hưởng.

Sự việc gây ảnh hưởng không nhỏ đến nam nghiên cứu sinh (Ảnh minh họa)

Một trong những vấn đề được đặt ra trong vụ việc là khoản tiền người bán nhận được có được xem là tài sản mà bên thứ ba có được một cách thiện chí hay không.

Luật sư Vũ Kiệt, đối tác cấp cao của một hãng luật tại Quảng Đông, cho rằng nếu giao dịch thực tế là giao dịch hợp pháp, người liên quan có thể cung cấp các tài liệu như thỏa thuận mua bán, lịch sử trao đổi, chứng từ giao nhận... để chứng minh mình không tham gia hoạt động phạm tội và đây là một giao dịch dân sự bình thường. Trên cơ sở đó, người này có thể đề nghị cơ quan công an kịp thời giải tỏa tài khoản.

Theo một tài liệu được đăng tải trên trang của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc, trong trường hợp quan hệ dân sự là chính đáng và đã được thực hiện đầy đủ, giao dịch có thể được xác định là có hiệu lực và các biện pháp cưỡng chế liên quan đến tài khoản cần được gỡ bỏ; việc đánh giá thiện chí của bên thứ ba cần dựa trên chứng cứ và hoàn cảnh cụ thể của giao dịch.

Hiện nam sinh vẫn chờ kết luận cuối cùng về việc khoản tiền 124.000 NDT có được công nhận là khoản tiền anh nhận một cách thiện chí hay không và khi nào các tài khoản ngân hàng được khôi phục.

Theo Sina, Weibo