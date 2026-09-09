PGS.TS.BS Nguyễn Quang nhắn nhủ trước thềm Match Day: "Không có chuyên ngành nào là cao quý hơn chuyên ngành nào..."

Mới đây, trước thềm Match Day 2026 của Trường ĐH Y Hà Nội, PGS.TS.BS Nguyễn Quang, Chủ tịch Hội Y học Giới tính Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đồng thời là Trưởng Bộ môn Ngoại Tiết niệu - Nam học và Y học Giới tính, Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội, đã có những chia sẻ đầy tâm đắc gửi đến các tân Bác sĩ nội trú (BSNT).

Cũng từng là BSNT Ngoại khoa K19, ông nhớ lại chính mình nhiều năm trước và nhắn nhủ các bác sĩ trẻ hãy bình tĩnh, lắng nghe trái tim trước một trong những lựa chọn quan trọng của sự nghiệp. Theo PGS.TS.BS Nguyễn Quang, đêm trước Match Day, có lẽ nhiều tân Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội cũng đang trải qua cảm giác từng đến với ông nhiều năm về trước, đó là cảm giác thao thức trước một lựa chọn có thể gắn bó với mình trong những năm tháng nghề nghiệp phía trước.

PGS.TS.BS Nguyễn Quang (Ảnh: FBNV)

Ông khẳng định nghề Y rất khắc nghiệt, nếu không đủ đam mê, các bạn sẽ khó có thể trụ vững qua đủ thử thách từ nhỏ đến lớn. Thế nhưng, nếu chọn bằng tình yêu thực sự, mọi mệt mỏi đều sẽ được đền đáp bằng những nụ cười và sự hồi sinh của người bệnh. Với ông, không có chuyên ngành nào là cao quý hơn chuyên ngành nào, chỉ có những bác sĩ tận tâm làm cho chuyên ngành của mình trở nên vĩ đại.

Trong bài viết mới đây trên trang cá nhân, vị bác sĩ kể lại câu chuyện khi ông đứng trước những ngã rẽ Nội, Ngoại, Sản, Nhi và quyết định chọn Ngoại khoa, trở thành Bác sĩ nội trú Ngoại K19 của Đại học Y Hà Nội. Nguyên văn bài đăng của PGS.TS.BS Nguyễn Quang:

"Nhiều năm về trước, một cậu học trò là tôi cũng đã từng có một đêm thao thức như thế. Giữa những ngã rẽ của Nội, Ngoại, Sản, Nhi... tôi đã quyết định chọn Ngoại khoa để rồi trở thành BSNT Ngoại K19.

Có người hỏi tôi ngày ấy:

'Chọn Ngoại khoa vất vả thế, trực đêm mổ hôm, áp lực cân não, có sợ không?'.

Chắc chắn là có. Nhưng ngọn lửa đam mê với dao mổ, với khát khao được trực tiếp giật lại sự sống cho bệnh nhân bằng chính đôi tay mình đã chiến thắng tất cả những do dự ấy.

Gửi các đồng nghiệp tương lai của tôi,

Khi đứng trước bảng xếp hạng, các em có thể sẽ bị dao động bởi rất nhiều yếu tố: điểm số, xu hướng đám đông, hay cả sự kỳ vọng của gia đình. Nhưng với tư cách là một người đi trước, tôi chỉ muốn khuyên các em một điều: Hãy lắng nghe trái tim mình.

Nghề Y khắc nghiệt lắm. Nếu không có đủ đam mê từ tận đáy lòng, các em sẽ rất khó để trụ vững qua những ca trực trắng đêm, những bữa cơm nguội lạnh, hay những khoảnh khắc bất lực trước sinh tử. Nhưng một khi đã chọn bằng tình yêu thực sự, mọi mệt mỏi đều sẽ được đền đáp bằng những nụ cười và sự hồi sinh của người bệnh.

Đừng quá áp lực vì không có chuyên ngành nào là cao quý hơn chuyên ngành nào, chỉ có những bác sĩ tận tâm làm cho chuyên ngành của mình trở nên vĩ đại.

Riêng với những bạn trẻ ngày mai mang trong mình ngọn lửa quyết tâm chọn Ngoại khoa nói chung hay Tiết niệu - Nam học nói riêng, hãy chuẩn bị cho mình một 'đôi tay thép' và một 'trái tim nóng'. Y học luôn cần những người dám dấn thân.

Chúc các em "Match" thành công vào nơi mình thuộc về. Chào mừng các em đến với con đường gian nan nhưng cũng tự hào nhất!".

Match Day không chỉ là buổi đăng ký chuyên ngành mà còn là “lễ trưởng thành” của một thế hệ bác sĩ trẻ

Những lời nhắn của một người từng là BSNT Ngoại K19 vì thế không chỉ nói về Ngoại khoa hay một chuyên ngành cụ thể. Đằng sau câu chuyện lựa chọn của chính mình là lời nhắc dành cho những bác sĩ trẻ đang đứng trước một bước ngoặt khi điểm số có thể quyết định thứ tự lựa chọn, nhưng để đi cùng nghề trong nhiều năm, điều giữ họ ở lại vẫn là sự phù hợp và tình yêu dành cho công việc.

Match Day có thể là khoảnh khắc một chuyên ngành được gọi tên, nhưng với mỗi bác sĩ trẻ, đó cũng là lúc một hành trình nghề nghiệp mới chính thức bắt đầu. Và như lời PGS.TS.BS Nguyễn Quang nhắn gửi, điều quan trọng nhất có lẽ không phải chọn một chuyên ngành được nhiều người lựa chọn, mà là "Match" thành công vào nơi mình thuộc về.