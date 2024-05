Bạn trai vừa công khai của Nam vương Ngọc Tình là ai?

Thời gian qua, cư dân mạng xôn xao trước thông tin Nam vương Ngọc Tình công khai bạn trai là Á vương Vũ Linh. Nguồn cơn xuất phát từ đoạn clip Ngọc Tình chủ động nắm tay đàn em. Không những vậy, khi livestream chung, Vũ Linh còn hôn má Ngọc Tình và cả hai liên tục có cử chỉ tình cảm đáng ngờ.

Sau khi rộ tin hẹn hò, Ngọc Tình và Vũ Linh thoải mái đăng ảnh nhau trên trang cá nhân với những status cực ngọt. Khi nhận được sự chúc phúc của nhiều người, cả hai cũng thoải mái chứ không phủ nhận tình cảm. Liên hệ với Vũ Linh, nam người mẫu thừa nhận anh và Ngọc Tình đang trong giai đoạn tìm hiểu. "Hiện tại chúng tôi là đồng đội gắn bó nhau trong công việc. Cả hai đi cùng show nhau gần 2 năm qua sau đó thân thiết, quan tâm và chăm sóc lẫn nhau. Chúng tôi đang xem có hợp nhau không", Vũ Linh chia sẻ.

Với nhiều người quan tâm làng mẫu thì Ngọc Tình là gương mặt không quá xa lạ. Anh đoạt giải Vàng và giải Siêu mẫu được khán giả yêu thích nhất tại cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2010 . Năm 2017, Trương Ngọc Tình đại diện Việt Nam thi Manhunt International - Nam vương Quốc tế - và đăng quang ngôi vị cao nhất. Nhiều năm qua, Ngọc Tình gắn bó với công việc người mẫu và ít khi chia sẻ chuyện tình cảm. Việc Ngọc Tình công khai tình tứ bên bạn trai mới khiến nhiều người không khỏi bàn tán.

Nam vương Ngọc Tình và Á vương Vũ Linh đang trong giai đoạn tìm hiểu

Chuyện tình cảm giữa 2 mỹ nam Vbiz khiến nhiều người chú ý

Vũ Linh sinh năm 1994, quê Bến Tre. Anh sở hữu chiều cao 1m83 cùng thân hình săn chắc. Bên cạnh vai trò là người mẫu tự do, Vũ Linh còn là tiếp viên hàng không. Năm 2017, anh được cử thi Mister Universe Tourism 2017 tại Philippines. Trở về từ cuộc thi, Vũ Linh hoạt động năng nổ hơn với vai trò người mẫu. Anh từng giành ngôi vị Á quân Người mẫu Thời trang Việt Nam 2018. Đến năm 2022, Vũ Linh được nhiều người biết đến hơn khi góp mặt trong chương trình The Next Gentleman - Quý ông hoàn mỹ 2022.

Tại chương trình, Vũ Linh vào đội của huấn luyện viên Xuân Lan. Dù chỉ dừng lại ở vị trí Top 10 nhưng Vũ Linh thành công khi để lại ấn tượng với khán giả. Tháng 8/2022, Vũ Linh được cử thay Minh Kha - Á quân The Next Gentleman - sang Trinidad và Tobago thi Mister Grand International - Nam vương Hòa bình Quốc tế 2022 .

Ngoài làm người mẫu, Vũ Linh còn có công việc khác là tiếp viên hàng không

Năm 2022, Vũ Linh (thứ 3 từ trái sang) ghi chú ý khi lọt vào Top 10 The Next Gentleman và sau đó được cử thi Nam vương Hòa bình Quốc tế

Với lợi thế ngoại hình cùng với sự tự tin, Vũ Linh thể hiện tốt ở các phần thi phụ trong khuôn khổ cuộc thi. Anh còn được truyền thông quốc tế đánh giá cao. Trước đêm chung kết, chuyên trang Missosology cũng dự đoán đại diện Việt Nam sẽ giành ngôi vị Á vương tại đấu trường sắc đẹp này. Cho đến chung kết, Vũ Linh cán đích với vị trí Á vương 4. Ngoài ra, đại diện Việt Nam còn xuất sắc giành hai giải thưởng phụ Best in National Costume (Trang phục dân tộc đẹp nhất) và Top Model.

Nói về thành tích Á vương, Vũ Linh bộc bạch: "Tôi may mắn được tiếp thêm năng lượng từ sự cổ vũ của khán giả ở quê nhà và bạn bè khắp thế giới. Danh hiệu Á vương sẽ giúp Linh có trách nhiệm nhiều hơn nữa với những hoạt động cộng đồng và xã hội trong thời gian tới".

Vũ Linh đạt danh hiệu Á vương 4 tại cuộc thi

Trở về nước với danh hiệu Á vương, Vũ Linh hoạt động chăm chỉ và thường xuyên xuất hiện ở các sàn diễn thời trang trong nước. Anh còn liên tục chạy show tham dự các sự kiện nhiều nơi. Sàn diễn thời trang cũng là nơi giúp Vũ Linh quen biết và thân thiết với Ngọc Tình. Cả hai không chỉ làm việc chung mà còn "dính như sam" trong cuộc sống đời thường. Ngọc Tình và Vũ Linh thường xuyên check-in chung, khi thì du lịch, lúc thì hẹn hò đi tập gym. Cho đến gần đây, cả hai mới công khai đang tìm hiểu nhau.

Vũ Linh sở hữu ngoại hình điển trai và body săn chắc

Sau khi có danh hiệu quốc tế, bạn trai Ngọc Tình chăm chỉ chạy show và thường xuất hiện ở các sàn diễn thời trang trong nước

Vũ Linh và Ngọc Tình đến nay đã gắn bó 2 năm trong công việc

Cả hai còn "dính như sam" nhau trong cuộc sống thường ngày