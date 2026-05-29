Bạn trai cũ của Miu Lê lên tiếng

Suốt thời gian qua, những diễn biến liên quan đến vụ việc của Miu Lê vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận. Không chỉ nữ ca sĩ trở thành tâm điểm bàn tán, cuộc sống của những người từng có liên quan đến cô cũng liên tục bị réo tên trên mạng xã hội. Trong số đó, Nam Vlog - người được cho là bạn trai cũ của Miu Lê cũng bất ngờ bị kéo vào những cuộc tranh luận không hồi kết. Trước khi bê bối của Miu Lê nổ ra, cư dân mạng đã phát hiện cả hai không còn tương tác công khai như trước. Nhiều dấu hiệu cho thấy mối quan hệ của Miu Lê và Nam Vlog đã kết thúc từ khá lâu. Tuy nhiên, khi nữ ca sĩ trở thành tâm điểm của dư luận, Nam Vlog vẫn không tránh khỏi việc bị gọi tên.

Những ngày gần đây, Nam Vlog vẫn duy trì công việc thường nhật. Trên các nền tảng mạng xã hội, anh đều đặn đăng tải video nấu ăn, chia sẻ công việc và livestream bán hàng như thường lệ. Thế nhưng dưới các bài đăng và livestream, lượng lớn bình luận không liên quan đến sản phẩm hay nội dung anh chia sẻ lại liên tục xuất hiện. Nhiều tài khoản để lại những lời lẽ công kích, mỉa mai, thậm chí lôi chuyện cá nhân của Miu Lê vào phần bình luận. Không ít người còn đặt những câu hỏi xoay quanh mối quan hệ trong quá khứ của cả hai thay vì quan tâm đến nội dung livestream.

Mới đây nhất, trong một phiên livestream bán đồ ăn, Nam Vlog đã trực tiếp lên tiếng trước làn sóng bình luận tiêu cực đang hướng về mình. Anh tỏ ra khá bức xúc khi liên tục bị réo tên trong những câu chuyện không liên quan đến bản thân. Nam Vlog chia sẻ: "Tôi không hiểu mục đích các bạn vào đây bình luận như thế là thế nào. Các bạn rảnh quá, buổi trưa đi ngủ đi, làm vậy còn mang nghiệp vì phá người khác đấy. Tôi không thể block hết các thành phần đó được".

Phát ngôn của Nam Vlog nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng anh đang trở thành nạn nhân của hiệu ứng đám đông khi bị công kích dù không liên quan trực tiếp đến những ồn ào hiện tại.

Nam Vlog tên thật là Trần Hoàng Nam, sinh năm 1996. Anh sở hữu profile ấn tượng khi từng du học tại Canada trước khi trở về Việt Nam theo học và tốt nghiệp tại Đại học RMIT – ngôi trường vốn nổi tiếng quy tụ nhiều rich kid đình đám. Xuất thân và học vấn của Nam Vlog vì thế càng khiến anh nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng. Nam bắt đầu được biết đến rộng rãi vào thời điểm giãn cách xã hội năm 2021, khi loạt video nấu ăn của anh bất ngờ "gây bão" TikTok. Với giọng nói dí dỏm, biểu cảm duyên dáng cùng câu cửa miệng quen thuộc "Quá dễ với Nam", anh nhanh chóng trở thành hiện tượng mạng xã hội.

Miu Lê và Nam Vlog liên tục bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau vô cùng tình tứ. Từ khoảnh khắc sánh đôi đi mua sắm, vô tình lộ chi tiết check-in cùng địa điểm cho đến loạt hình ảnh đời thường được netizen "soi" ra, tất cả đều khiến khán giả khó lòng tin đây chỉ là sự trùng hợp. Dù đôi bên chưa một lần chính thức xác nhận, nhưng sự đồng hành đầy tự nhiên và thoải mái đã vô tình trở thành minh chứng, khiến dân tình càng thêm chắc nịch vào mối quan hệ tình cảm của cả hai.

Đến tháng 3/2026, Miu Lê nhắc đến việc độc thân, Nam Vlog đăng tải một đoạn clip trên trang cá nhân với nội dung: “Có một người nói với Nam, để mà quên một cái gì nhanh nhất là tìm một cái khác. Nhưng tin Nam đi, nó không đúng đâu. Nó sẽ khiến chúng ta rơi vào vòng luẩn quẩn. Chẳng phải tình đầu sao đau đến thế, câu hay nha. Nhưng thôi, tình đẹp mà, những kỷ niệm đó đẹp thì mình cũng nên cho một khoảng thời gian để tưởng nhớ".

Đoạn chia sẻ nhanh chóng được cộng đồng mạng chú ý và liên hệ với chuyện tình cảm vừa kết thúc giữa anh và Miu Lê. Nhiều người cho rằng đây có thể là cách Nam Vlog gián tiếp nói về giai đoạn hậu chia tay, khi cả hai đã không còn đồng hành cùng nhau. Ngoài ra, Nam Vlog cũng cho biết bản thân vừa trải qua những ngày nhiều suy tư.

