Miu Lê và Trúc Nhân có mối quan hệ gì?

Trúc Nhân và Miu Lê được xem là một trong những cặp bạn thân của showbiz Việt. Trong một cuộc trò chuyện, khi được hỏi về người bạn thân nhất trong showbiz thì Miu Lê đã không ngần ngại nói ra 2 cái tên chính là Duy Khánh và Trúc Nhân. Nếu như Miu Lê và Duy Khánh nhiều lần xuất hiện bên nhau, ai nhìn vào cũng biết tình bạn gắn bó thì Trúc Nhân lại là một kiểu thân thiết khác. Không chỉ đồng hành nhiều năm trong công việc, cả hai còn nổi tiếng với kiểu tình bạn càng thân càng thích "cà khịa, bóc phốt" nhau công khai khiến khán giả nhiều lần bật cười.

Theo chia sẻ từ Trúc Nhân, anh và Miu Lê quen nhau từ năm 2013 trong chương trình Cây Mùa Xuân tại một ngôi trường ở Phú Nhuận. Thời điểm đó, nam ca sĩ vừa bước chân vào showbiz sau cuộc thi âm nhạc nên vẫn còn khá rụt rè, đặc biệt khi gặp nghệ sĩ nổi tiếng. Trúc Nhân nhớ lại đầy hài hước: "Hồi đó mới vô nghề, ngơ ngác, gặp ai cũng rụt rè, đặc biệt là gặp nghệ sĩ nổi tiếng vì mình thấy mình chỉ là thí sinh trong cuộc thi mới ra đời thôi. Ấy vậy mà chị Miu Lê đã chạy lại cảm thán: 'Anh Trúc Nhân ơi! Em thích nghe anh hát lắm! Mình trao đổi số điện thoại nha!' xong bả lấy máy ra bả nhá máy mình. Vừa vui sướng vừa hồi hộp vì được chị Miu Lê để ý, vừa sốc vì không ngờ người nghệ sỹ nổi tiếng đầu tiên mình làm bạn và có số điện thoại lại là chị ấy".

Sau nhiều lần trò chuyện, trao đổi, khi biết bằng tuổi, cả hai nhanh chóng đổi sang xưng hô “mày - tao” và thân thiết từ đó. Điều đặc biệt trong mối quan hệ của Trúc Nhân và Miu Lê là dù không phải kiểu ngày nào cũng gặp nhau hay dính lấy nhau liên tục, nhưng mỗi khi đối phương cần thì người còn lại đều có mặt. Trúc Nhân từng tiết lộ mỗi lần Miu Lê gọi điện là cả hai có thể tám chuyện liên tục hơn 2 tiếng đồng hồ.

Ngoài đời lầy lội là thế, nhưng trong công việc cả hai lại dành cho nhau sự tôn trọng rất lớn. Trúc Nhân và Miu Lê hoạt động chung công ty quản lý nên có nhiều cơ hội đồng hành trong các dự án nghệ thuật. Nam ca sĩ cũng khá hiểu tính cách, áp lực nghề nghiệp và định hướng hình ảnh của bạn thân. Trúc Nhân từng chia sẻ đầy tình cảm dành cho Miu Lê: "Dạo này nó đi phim, nó làm việc nhiều quá nên nó ốm nhom, nên mình mong tất cả những đánh đổi của nó hiện tại sẽ gặt hái thiệt nhiều quả ngọt trong tương lai".

Một trong những màn hợp tác được khán giả nhớ nhất là khi Miu Lê tham gia MV Có Không Giữ Mất Đừng Tìm của Trúc Nhân. Chia sẻ về chuyện mời bạn thân đóng MV, nam ca sĩ cho biết: "Ở ngoài chơi như nào cũng được, nhưng trong công việc thì tôi rất tôn trọng định hướng hình ảnh của những người bạn. Thế nên, rất may mắn là tôi đã thuyết phục được Miu". Tuy nhiên, Miu Lê lập tức bóc phốt ngược: "Có thuyết phục đâu? Mời cái là nhận liền mà!". Màn tung hứng của cả hai khi đó khiến cả khán phòng bật cười.

Khi được hỏi trả bao nhiêu tiền cho bạn thân, anh hài hước nói: "Tôi đã chuẩn bị sẵn phong bì tiền để đưa cho Miu sau khi hoàn thành cảnh quay, nhưng cô ấy nhất quyết không nhận. Thậm chí, Miu còn quỳ rạp xuống giữa phim trường, nài nỉ đòi trả lại phong bì và không chịu nhận tiền từ tôi".

Trước khi Miu Lê dính vào ồn ào, cả hai vẫn hoạt động chung công ty. Trong mắt khán giả, đây là một trong số ít những tình bạn của Vbiz vừa hài hước, tự nhiên, vừa có sự chân thành. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Miu Lê đã không còn xuất hiện trong danh sách những nghệ sĩ chung công ty với Trúc Nhân.

