Từ Miu Lê đến Long Nhật, Sơn Ngọc Minh: Cần một cuộc đại thanh lọc showbiz Việt

Chỉ trong vòng chưa đầy hai tuần, thị trường giải trí Việt Nam liên tiếp trải qua những cơn chấn động mang tính hệ thống. Khi dư luận còn chưa kịp “tiêu hoá” hết sự bàng hoàng trước thông tin nữ ca sĩ hạng A Miu Lê bị cơ quan chức năng khởi tố vì dính líu đến ma tuý, thì ngay hôm nay, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.HCM tiếp tục công bố lệnh bắt tạm giam đối với ca sĩ gạo cội Long Nhật và cựu thành viên nhóm V.Music Sơn Ngọc Minh. Chuỗi sụp đổ domino này, nối tiếp sau các vụ án liên quan đến người mẫu Andrea Aybar và ca sĩ Chi Dân trước đó không lâu, đã chính thức gọi tên một cuộc khủng hoảng diện rộng về tư cách công dân của người nổi tiếng.

Những lệnh bắt giữ tập trung và quyết liệt trong một thời gian ngắn không còn là câu chuyện scandal đời tư đơn lẻ để bàn tán lúc trà dư tửu hậu. Đây là tín hiệu rõ ràng về một chiến dịch "không vùng cấm" nhằm triệt phá tận gốc các tụ điểm và đường dây tổ chức sử dụng chất cấm, nơi danh xưng nghệ sĩ hay hào quang sân khấu bấy lâu nay vô tình trở thành một tấm lá chắn tự phong. Sự nghiêm minh của luật pháp đã phơi bày một thực trạng nhức nhối: Một bộ phận ngôi sao đang vận hành trong một "vùng đặc quyền" tự tưởng tượng, nơi họ thụ hưởng nguồn thu nhập khổng lồ và sức ảnh hưởng đại chúng nhưng lại từ chối các nghĩa vụ pháp lý căn bản nhất.

Cuộc đại phẫu này, dù để lại những khoảng trống và sự đổ vỡ niềm tin đối với công chúng, là một tiến trình tất yếu để chuyên nghiệp hóa ngành công nghiệp giải trí. Đã đến lúc luật chơi phải được định hình lại một cách sòng phẳng. Danh xưng nghệ sĩ từ nay không thể là "kim bài miễn tử" giúp cá nhân đứng trên pháp luật, và việc gạn đục khơi trong là giải pháp duy nhất để trả lại một không gian văn hóa lành mạnh, bảo vệ sự tôn nghiêm của những người lao động nghệ thuật chân chính.

Về mặt tâm lý học hành vi, sự tha hóa của người nổi tiếng hiếm khi xảy ra sau một đêm, mà thường là kết quả của một quá trình trượt dài có hệ thống. Khi một cá nhân liên tục được bao bọc trong sự nuông chiều, tung hô và bảo vệ vô điều kiện từ hàng triệu người hâm mộ, tư duy của họ dần dịch chuyển sang một trạng thái nguy hại: tự xem mình là một "ngoại lệ" của cấu trúc xã hội. Sự sùng bái thái quá từ đám đông vô hình trung xây dựng nên một "vùng đặc quyền" trong nhận thức của nghệ sĩ, nơi họ tin rằng các quy chuẩn đạo đức và pháp lý thông thường chỉ áp dụng cho người bình thường, còn họ - những biểu tượng của ánh hào quang - sở hữu một tấm "kim bài miễn tử" vô hình.

Ảo tưởng này được nuôi dưỡng hoàn hảo qua hiệu ứng "luộc ếch" - sự xói mòn ranh giới đỏ một cách từ từ mà chính người trong cuộc cũng không tự ý thức được. Bước trượt chân đầu tiên thường không bắt đầu từ những đại án hình sự, mà nhen nhóm từ những "lỗi vặt" đời tư: một phát ngôn lệch chuẩn, một hành vi ứng xử kém văn minh, hay những bê bối lối sống hỗn loạn. Nhìn vào hành trình đầy rẫy những ồn ào quá khứ của Chi Dân hay Andrea Aybar, có thể thấy họ đã có không ít lần khiến công chúng phải ngán ngẩm, lắc đầu quay lưng. Thế nhưng, ở những giai đoạn đó, sự phản kháng của dư luận dù có rầm rộ đến đâu cũng thiếu đi những chế tài đào thải triệt để. Thay vì phải đối diện với sự phong sát vĩnh viễn, người nổi tiếng chỉ cần áp dụng một công thức quen thuộc: im lặng, đưa ra một lời xin lỗi chiếu lệ, rồi tạm lánh truyền thông một thời gian chờ sóng gió đi qua.

Chính sự dễ dãi, mau quên và cơ chế bộ lọc lỏng lẻo của thị trường giải trí bấy lâu nay đã gửi đi một thông điệp sai lầm, dung túng cho tâm lý nhởn nhơ của những nghệ sĩ này. Khi thấy cái giá phải trả cho những sai lệch đạo đức quá rẻ, sự ngạo mạn bên trong họ bắt đầu được kích hoạt. Họ cho rằng đám đông rất dễ thao túng và quyền lực tẩy chay của khán giả chỉ có "hạn kỳ" ngắn hạn. Tâm lý nhởn nhơ đó là chất xúc tác đẩy họ tha hồ trượt dài theo một lối sống buông thả tự do vô tội vạ, lún sâu vào các cuộc chơi thâu đêm suốt sáng.

Hệ quả tất yếu của quá trình tích tụ này là một điểm gãy không thể đảo ngược. Khi các cơ quan chức năng quyết định thực thi pháp luật một cách triệt để, tấm khiên danh tiếng lập tức vô hiệu. Những giọt nước mắt muộn màng đằng sau chiếc còng số 8 không phải là sự hối hận về mặt đạo đức, mà là sự bừng tỉnh cay đắng của những cá nhân khi nhận ra luật pháp tuyệt đối không vận hành bằng sự vị nể, và hào quang sân khấu không có giá trị quy đổi trước vành móng ngựa.

Nhìn nhận một cách sòng phẳng từ góc độ kinh tế - xã hội, vị thế của một ngôi sao giải trí được vận hành dựa trên một bản cân đối kế toán về quyền lợi và nghĩa vụ. Ở vế nhận vào, ngành công nghiệp showbiz mang lại cho họ những đặc quyền tối thượng mà các ngành nghề khác không thể có được: nguồn thu nhập khổng lồ, cuộc sống xa hoa, sự săn đón của truyền thông và một thứ "quyền lực mềm" có khả năng định hình tư duy, lối sống của cả một thế hệ. Theo quy luật công bằng xã hội, tương ứng với mức thụ hưởng đặc biệt đó, vế cho đi của họ bắt buộc phải là một chuẩn mực đạo đức nghiêm khắc và trách nhiệm công dân cao hơn người bình thường.

Sự bất đối xứng của bản cân đối này phơi bày một cách nhức nhối nhất qua trường hợp của Miu Lê. Là một "it-girl" hạng A đang ở đỉnh cao danh vọng, sở hữu tài sản lớn, xe sang, túi hiệu, đồng thời là gương mặt quảng cáo cho nhiều nhãn hàng lớn và có dự án điện ảnh vừa ra mắt, cô chính là biểu mẫu của một cá nhân nhận được nhiều ưu ái nhất từ xã hội. Thế nhưng, thay vì chuyển hóa những đặc quyền đó thành giá trị tích cực, nữ ca sĩ lại chọn cách tụ tập sử dụng hỗn hợp các loại chất cấm. Hành vi này không đơn thuần là sự buông thả cá nhân, mà là một sự ích kỷ đối với toàn bộ hệ sinh thái xung quanh: Từ những nhãn hàng bị thiệt hại kinh tế, ekip làm phim đối diện với nguy cơ đóng băng dự án, cho đến gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng tin của hàng triệu người hâm mộ trẻ tuổi vốn coi cô là hình mẫu để hướng tới.

Đây chính là lúc cần phải phản biện trực diện luận điểm ngụy biện vốn đã bén rễ quá lâu trong tư duy giải trí. Không thể tồn tại một thứ logic ích kỷ theo kiểu: khi kiếm tiền và nhận hào quang thì đòi hỏi thụ hưởng tư cách của một "ngôi sao quốc dân", nhưng khi vi phạm pháp luật lại lập tức co mình sau chiếc khiên "tôi cũng chỉ là một con người bình thường biết sai lầm" để cầu xin sự thương hại. Nghệ sĩ có thể có sai sót trong kỹ thuật biểu diễn hay phát ngôn đời tư, nhưng việc tổ chức, sử dụng chất cấm là hành vi tội phạm được thực hiện với đầy đủ nhận thức lý trí. Sự trốn tránh trách nhiệm bằng cách đánh đồng vi phạm pháp luật với "sai lầm con người" là một sự thiếu sòng phẳng đối với công chúng - những người trực tiếp đặt niềm tin và tình cảm , góp phần vào cuộc sống xa hoa của họ.

Một trong những nghịch lý tồn tại bền bỉ trong ngành giải trí là việc bình thường hóa lối sống thiếu kiểm soát dưới danh nghĩa "nghệ sĩ tính". Từ lâu, một giả định mang tính rập khuôn đã được mặc định: rằng người làm nghệ thuật bắt buộc phải gắn liền với sự bay bổng, tính nổi loạn hoặc các trải nghiệm cực đoan thì mới đạt đến trạng thái thăng hoa trong sáng tạo. Tuy nhiên, đây là một sự đánh tráo khái niệm cơ bản. Sự tự do trong tư duy nghệ thuật hoàn toàn khác biệt với sự buông lỏng các nguyên tắc hành vi cá nhân. Việc đồng nhất hai khái niệm này thực chất chỉ là một nỗ lực nhằm hợp thức hóa sự thiếu trách nhiệm đối với các nghĩa vụ xã hội và quy chuẩn cộng đồng.

Chuyên án triệt phá đường dây ma túy mới đây với sự xuất hiện của ca sĩ gạo cội Long Nhật và Sơn Ngọc Minh chính là câu trả lời đanh thép nhất, đập tan hoàn toàn thứ lý thuyết ngụy biện này. Ở tuổi 59, với thâm niên nhiều thập kỷ đóng đinh trong lòng công chúng bằng những giai điệu trữ tình mực thước và đằm thắm, Long Nhật lẽ ra phải là biểu tượng của sự chín chắn, là điểm tựa văn hóa và tấm gương cho các thế hệ hậu bối. Trong khi đó, Sơn Ngọc Minh lại là đại diện cho một thời kỳ nhạc trẻ đại chúng năng động. Thế nhưng, điểm giao nhau của hai thế hệ nghệ sĩ này không phải là một tác phẩm để đời, mà là hành vi tổ chức, sử dụng ma túy đá ngay tại nhà riêng.

Sự xuất hiện của các chất kích thích rõ ràng không mang lại bất kỳ giá trị bổ trợ nào cho một dòng nhạc đòi hỏi tính mực thước như trữ tình, cũng không phải là công cụ khả dĩ để phục dựng tầm ảnh hưởng cho một cựu thần tượng. Ngược lại, thực tế này chỉ ra một quy luật không có ngoại lệ: các chế tài pháp lý không vận hành dựa trên độ tuổi, thâm niên hay dòng nhạc của người vi phạm. Việc sử dụng cái cớ "tìm kiếm cảm hứng" để giải thích cho các hành vi vi phạm pháp luật là một lập luận thiếu cơ sở khoa học lẫn thực tiễn. Chất gây nghiện chưa bao giờ là nền tảng của năng lực thiên bẩm; chúng chỉ là giải pháp tình thế mang tính phản tác dụng đối với những áp lực nghề nghiệp và quá trình tư duy sáng tạo.

Lịch sử nghệ thuật đã chứng minh, những giá trị sáng tạo trường tồn luôn là kết quả của một quá trình lao động nghiêm túc và kỷ luật cá nhân cao độ. Sự thăng hoa trong nghệ thuật đến từ năng lực quan sát, vốn sống tích lũy và một tư duy tỉnh táo để chuyển hóa thực tại thành tác phẩm. Vì vậy, việc bám víu vào chất kích thích hay các hành vi lệch chuẩn để biện minh cho việc "tìm kiếm cảm hứng" thực chất chỉ là một sự ngộ nhận. Chất gây nghiện không tạo nên tư duy sáng tạo; chúng chỉ mang lại những ảo giác ngắn hạn và đẩy cá nhân vào sự bế tắc kéo dài về mặt ý tưởng. Đã đến lúc cần bóc tách rạch ròi chiếc áo khoác "lãng mạn hóa" bấy lâu nay thường được đánh đồng với nghệ sĩ tính, để trả các hành vi vi phạm pháp luật về đúng bản chất: Đó là sự lựa chọn lối sống thiếu kiểm soát của cá nhân, và lựa chọn đó phải chịu trách nhiệm trước các chế tài của xã hội.

Nhìn rộng ra bức tranh toàn cảnh của ngành công nghiệp giải trí vĩ mô, căn bệnh ảo tưởng đặc quyền và "ngáo quyền lực" của người nổi tiếng chưa bao giờ là câu chuyện của riêng showbiz Việt. Bất kể quy mô thị trường có lớn đến đâu, dòng vốn có khổng lồ thế nào, thì những tượng đài quyền lực nhất cũng sẽ bị nghiền nát nếu dám bước qua ranh giới đỏ của luật pháp.

Trường hợp của Ngô Diệc Phàm tại thị trường giải trí Trung Quốc (Cbiz) là một ví dụ điển hình cho thấy ranh giới của sức ảnh hưởng đại chúng. Từng là một "đỉnh lưu" sở hữu lượng người hâm mộ lớn, được bảo chứng bởi các tập đoàn kinh tế và nhiều nhãn hàng xa xỉ, cá nhân này từng có một vị thế thương mại rất lớn. Sự cộng hưởng từ hệ sinh thái tài chính xung quanh cùng sự ủng hộ của đám đông vô tình tạo ra một tâm lý chủ quan, khiến người trong cuộc ngộ nhận rằng danh tiếng có thể khỏa lấp các hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng liên quan đến các cô gái trẻ. Tuy nhiên, khi cơ quan tư pháp chính thức vào cuộc, lá chắn mang tên "ngôi sao quốc tế" không còn giá trị thực tế. Bản án 13 năm tù giam và lệnh trục xuất là minh chứng cho thấy các quy định pháp lý luôn vận hành độc lập, không bị chi phối bởi sức ảnh hưởng trong làng giải trí hay quy mô của cộng đồng người hâm mộ.

Tương tự, đại án Burning Sun làm rung chuyển đất nước Hàn Quốc (Kpop) với nhân vật trung tâm là Seungri (cựu thành viên nhóm nhạc huyền thoại Big Bang) lại phơi bày một góc khuất tàn nhẫn khác của đặc quyền showbiz. Từ vị thế của một thần tượng toàn cầu, Seungri đã tinh vi biến hào quang sân khấu của mình thành một tấm bình phong hoàn hảo nhằm thiết lập một đế chế ngầm đầy rẫy ma túy, môi giới mại dâm và trốn thuế. Vụ án này chính là lời cảnh báo sâu sắc về việc khi một nghệ sĩ sở hữu "quyền lực mềm" quá lớn nhưng thiếu đi bộ lọc nhân cách tối thiểu, họ sẽ không dừng lại ở việc tự hủy hoại bản thân, mà sẽ biến thành những kẻ săn mồi nguy hiểm, trực tiếp gieo rắc tệ nạn và đầu độc các cấu trúc xã hội.

Bài học rút ra từ những đại án quốc tế này mang tính phổ quát và vô cùng đắt giá cho thực tế tại Việt Nam. Việc cơ quan chức năng liên tục triệt phá các đường dây ma túy có sự tham gia của các nghệ sĩ tên tuổi trong thời gian qua thực chất có chung một bản chất với các cuộc đại thanh lọc tại Cbiz hay Kpop. Đó là sự vận hành bắt buộc của một xã hội thượng tôn pháp luật nhằm nhổ bỏ tận gốc những vòi bạch tuộc mượn danh nghệ thuật để trục lợi và gieo rắc chất gây nghiện. Ánh hào quang của nghệ sĩ được sinh ra để phục vụ cái đẹp và công chúng, chứ tuyệt đối không phải là vùng bất khả xâm phạm để dung dưỡng tội phạm.

Chiến dịch ra quân quyết liệt và dồn dập của cơ quan chức năng trong thời gian ngắn chính là phát súng lệnh chấm dứt thời kỳ thỏa hiệp và bao che trong thế giới giải trí. Việc cơ quan điều tra thẳng tay khởi tố, bắt giam không nể nang thâm niên hàng chục năm nghề như Long Nhật, hay vị thế ngôi sao thời thượng như Miu Lê, đã gửi đi một thông điệp đanh thép: Trước pháp luật, mọi công dân đều bình đẳng. Danh xưng nghệ sĩ, dẫu có lấp lánh đến đâu, cũng tuyệt đối không phải là một loại thẻ căn cước đặc quyền để đứng ngoài lề hệ thống tư pháp, hay làm lá chắn che đậy các hành vi phạm tội. Đây là bước đi nền móng, mang tính bước ngoặt để tái cấu trúc và chuyên nghiệp hóa ngành công nghiệp giải trí Việt Nam.

Cuộc đại phẫu đau đớn này, ở một khía cạnh tích cực, lại chính là hành động bảo vệ nhân văn nhất dành cho những người làm nghề tử tế. Nền nghệ thuật nước nhà không thể và không được phép bị định hình bởi những mảng tối trần trụi vừa phơi bày. Phía sau những cái tên nhúng chàm, vẫn còn đó hàng ngàn nghệ sĩ - từ những bậc tiền bối đáng kính cho đến những người trẻ thuộc thế hệ mới - đang ngày đêm lao động cật lực, cống hiến bằng mồ hôi, nước mắt và giữ gìn một lý lịch sạch sẽ, văn minh. Họ chính là những nạn nhân gián tiếp, chịu tổn thương sâu sắc nhất khi danh xưng "nghệ sĩ" cao quý bị sai lầm của một bộ phận khiến xã hội có cái nhìn hoài nghi, đánh đồng đánh giá toàn bộ giới làm nghề. Việc quét sạch những "con sâu làm rầu nồi canh" là sự trả lại công bằng và trả lại sự nghiêm túc vốn có cho những người làm nghệ thuật chân chính.

Tuy nhiên, quá trình sàng lọc này không thể đạt hiệu quả toàn diện nếu thiếu đi sự dịch chuyển trong tư duy tiêu dùng của công chúng. Khán giả, xét cho cùng, chính là bộ lọc quyết định quy luật sinh tồn của một thị trường giải trí. Việc duy trì một thái độ dung túng hoặc thờ ơ trước các hành vi lệch chuẩn vô tình làm giảm tính răn đe của các chế tài xã hội. Khi thị trường chuyển trạng thái sang lối ứng xử lý tính - nơi quyền lực lựa chọn và áp lực tẩy chay được thực thi nhất quán - những cá nhân vi phạm sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị đào thải thực tế về mặt kinh tế lẫn danh tiếng. Dù vậy, một môi trường văn minh cũng đòi hỏi sự phân định rạch ròi, tránh tâm lý cực đoan đánh đồng toàn bộ giới làm nghề. Sự khắt khe có chọn lọc của công chúng chính là cơ chế tự nhiên để loại bỏ các nhân tố rủi ro, đồng thời giữ lại không gian phát triển cho những giá trị lao động nghiêm túc.

Những sự việc dồn dập trong những ngày qua dẫu mang lại ít nhiều tiếc nuối và làm thay đổi góc nhìn của công chúng về một vài biểu tượng giải trí, nhưng đó là sự điều chỉnh cần thiết. Bất kỳ một lĩnh vực nào khi phát triển đến một quy mô nhất định cũng đều phải trải qua giai đoạn tự sửa sai và sàng lọc để thiết lập lại trật tự. Sự dừng lại của những cái tên từng được săn đón không có nghĩa là sự thụt lùi của nghệ thuật, mà là tín hiệu cho thấy môi trường giải trí đang bước vào một chu kỳ mới - nơi các quy chuẩn pháp lý và trách nhiệm xã hội được thực thi một cách sòng phẳng, rõ ràng hơn.

Từ đây, showbiz Việt sẽ phải tự định hình lại một bộ quy tắc ứng xử sòng phẳng và không còn chỗ cho những ảo tưởng về cái gọi là "vùng đặc quyền". Bài học đắt giá để lại cho thế hệ sau là sự thay đổi hoàn toàn về thước đo giá trị: Bản lĩnh của một người nghệ sĩ sẽ không còn được chứng minh bằng số lượng scandal họ có thể vượt qua, bằng năng lực "tẩy trắng" của truyền thông, hay bằng số tiền họ kiếm được từ công chúng. Giá trị vững bền của một ngôi sao phải được đo bằng sự hiểu biết pháp luật, ý thức công dân và trách nhiệm xã hội mà họ đặt vào trong từng hành vi, từng phát ngôn phía sau hậu trường.

Suy cho cùng, việc siết chặt kỷ cương không nhằm mục đích thu hẹp không gian sáng tạo, mà là để định hình một môi trường làm nghề an toàn và chuyên nghiệp hơn. Khi những yếu tố tiêu cực bị loại bỏ, nghệ thuật sẽ được trả về đúng vị trí và giá trị cốt lõi của nó. Đó là mang lại những trải nghiệm giải trí lành mạnh, những góc nhìn tích cực và đóng góp vào đời sống tinh thần của công chúng một cách trọn vẹn, thay vì bị lợi dụng làm lá chắn cho những lựa chọn sai lầm của cá nhân.