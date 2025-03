Mới đây, tờ The Fact Hàn Quốc đã tung thông tin độc quyền từ một người đàn ông tự nhận là bạn trai cũ (gọi tắt là A) của Kim Sae Ron tiết lộ về gia đình cố diễn viên.

Cụ thể, người này chia sẻ rằng: "Kim Sae Ron cảm thấy rất đau khổ vì sự vô tâm từ gia đình và đã bi quan về hoàn cảnh của bản thân".

Theo bài báo, vào tháng 11/2024, Kim Sae Ron bị đứt dây chằng cổ tay và phải phẫu thuật cấp cứu. Tuy nhiên, dù đã nhận được thông báo nhưng không một ai trong gia đình cố diễn viên xuất hiện. Chính A là người đã túc trực bên cạnh cô trong bệnh viện, còn chi phí phẫu thuật được công ty quản lý lúc đó chi trả.

A kể lại: "Ngay sau khi Sae Ron xuất viện, tôi đưa cô ấy về nhà. Lúc đó, mẹ cô ấy đang thản nhiên ăn uống với bạn bè mà không hề tỏ ra ngạc nhiên hay đồng cảm với nỗi đau của con gái. Chính thái độ của gia đình khiến Sae Ron luôn muốn chạy trốn khỏi nơi này".

Kể cả sau khi kết hôn ở nước ngoài, Kim Sae Ron vẫn giữ liên lạc với A. Cô đã tâm sự với anh về lý do lựa chọn kết liễu cuộc đời: "Chỉ làm hại cổ tay thôi thì tôi không thể tha thứ cho bản thân mình và cũng không thể trốn chạy được. Tôi đã nhiều lần làm hại cổ tay hay thậm chí là cả cổ nhưng chỉ để lại những vết thương. Tôi xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa. Và tôi chỉ đau đớn đến mức đó thôi".

A bức xúc nói: "Việc người dì tự xưng là đại diện gia đình xuất hiện và cố tình lái dư luận theo hướng sự ra đi của Sae Ron liên quan đến Kim Soo Hyun là hoàn toàn vô lý. Chính cha mẹ ruột của cô ấy cũng không dám đứng ra, có lẽ vì họ chính là những người mà Sae Ron muốn trốn tránh khi còn sống".

A cũng cho rằng Kim Soo Hyun đang bị oan uổng trong chuyện này: "Tôi biết cái chết của Sae Ron không phải do nam diễn viên Kim Soo Hyun. Có quá nhiều sự thật bị che giấu, tôi cảm thấy rất tức giận. Tôi muốn phơi bày một phần sự thật để an ủi linh hồn Sae Ron".

Về việc gia đình không biết con gái đã kết hôn, A cho rằng: "Điều đó chứng tỏ họ gần như không hề giao tiếp với con gái. Vậy mà giờ đây, khi Sae Ron đã mất, họ lại lôi chuyện tình cảm nhiều năm trước với một nam diễn viên nổi tiếng ra để nói, chắc chắn phải có mục đích nào đó".

A cũng khẳng định rằng: "Sae Ron chắc chắn không muốn nguyên nhân sự ra đi của mình bị bóp méo".

Ngoài ra, trước khi qua đời, Kim Sae Ron đã phải chịu đựng những ngày tháng đau khổ khi bị mắc kẹt giữa hai người đàn ông. Đó là A, bạn trai cũ của cô, và người đàn ông mà cô đã kết hôn vào đầu năm, được biết đến là người New York (chồng cô). Sau khi kết hôn, Kim Sae Ron đã trải qua khoảng thời gian khó khăn và liên lạc lại với A để tìm kiếm sự an ủi. Tuy nhiên, khi phát hiện ra điều này, người chồng New York đã giật điện thoại của cô, theo dõi và liên tục buông lời lăng mạ. Mặc dù đã chia tay A để kết hôn với người đàn ông New York, Kim Sae Ron vẫn liên lạc lại với anh trong lúc tuyệt vọng.

Trong khoảng thời gian này, Kim Sae Ron đã nhiều lần tự tử do suy sụp tinh thần. Nỗi đau mà cô phải chịu đựng không phải đến từ khoản nợ hay mối quan hệ trước đây với Kim Soo Hyun. Vấn đề về khoản nợ 700 triệu Won (khoảng 12.3 tỷ đồng) đã xảy ra từ một năm trước. Đó chỉ là một thủ tục hình thức từ phía công ty quản lý cũ, và nhiều bằng chứng cho thấy bản thân Kim Sae Ron cũng không cảm thấy áp lực phải trả lại số tiền này.

Vào ngày 15/1/2024, Kim Sae Ron đã nhắn tin cho A kể về việc bị bạo hành: "Em xin lỗi, cứ chửi em đi, đồ điên, đồ khốn nạn, đồ thần kinh. Em cũng bị chửi và đánh liên tục mà không thay đổi được gì". Cô cũng bày tỏ tình cảm với A: "Nếu anh được hạnh phúc, em không còn mong muốn gì khác nữa. Em yêu anh hơn bất kỳ ai trên đời này".

Kim Sae Ron cũng giải thích về việc cô kết hôn với người đàn ông New York: "Em gặp anh ta từ tháng 11/2024. Lúc đó, anh luôn tỏ ra lạnh nhạt, còn em thì ngày nào cũng mệt mỏi và cô đơn. Vì không có ai để dựa dẫm nên em đã lỡ sa ngã. Em cần một người luôn lắng nghe và giúp em giải quyết mọi chuyện. Nhưng đó chỉ là nhất thời. Sau đó, anh ta dọa sẽ đăng ảnh chụp tin nhắn của em, hack Instagram của em để đăng ảnh, bạo hành và chửi rủa em. Em rất sợ hãi nên không dám chia tay. Em cũng sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến anh".

Để chứng minh những lời khai của mình, A đã viết một bản xác nhận sự thật có đầy đủ họ tên, số chứng minh nhân dân và chữ ký. Bản xác nhận cũng mô tả chi tiết tình hình của Kim Sae Ron khi được cấp cứu tại bệnh viện. Ngoài ra, anh còn công bố đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa Kim Sae Ron và một người bạn, trong đó cô nói: "Dây chằng và gân ở tay mình bị đứt hết rồi. Trường hợp của mình khá nặng nên phải phẫu thuật, mà bảo hiểm không chi trả, cần khoảng 5 triệu Won (gần 90 triệu đồng)".