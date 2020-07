"Bạn trai cũ Châu Bùi" Decao: Gây sốc với phát ngôn “em cặp thằng nào, tôi tán thằng đó” - "mặn mòi từ da dẻ" đến thời trang cùng những cuộc tình đình đám

Sinh năm 1990 tại Hà Nội, Decao (Cao Minh Thắng) là cái tên khá nổi tiếng trong giới Fashionista Việt Nam bởi gu thời trang cá tính. Gắn liền với Decao cũng chính là cửa hàng thời trang mang đậm phong cách "quái" của anh chàng này.

Ngoài 20 tuổi, trong khi nhiều người đang chật vật nghĩ xem mình làm gì thì Decao đã trở thành ông chủ nhãn hiệu thời trang do chính anh sáng tạo ra. Bản thân Decao cũng luôn ý thức được niềm đam mê với thời trang của mình. Nhãn hiệu thời trang không chỉ mang tới cho Decao nguồn thu nhập đáng kể mà còn thỏa mãn niềm đam mê đặc biệt của chàng trai sinh năm 1990 này.

Không chỉ vậy, nhãn hiệu thời trang của Decao cũng góp phần không nhỏ trong việc giúp nhiều gương mặt hot girl Hà Thành trong việc trở thành người mẫu lookbook sau này.

Bên cạnh việc kinh doanh, gu thời trang độc - dị - lạ của Decao cũng trở thành tâm điểm của dư luận. Từ khi bắt đầu lớn lên, Decao đã sở hữu gu thời trang vô cùng cá tính và không đụng hàng. Đã nhiều lần, chàng thiếu gia Hà Thành khiến nhiều người bất ngờ với khả năng phối độ đậm chất thời trang.

Dẫu phong cách thời trang của Decao có nhiều tranh cãi nhưng rõ ràng anh đã tạo dựng nên một hình ảnh không lẫn lộn với bất kỳ ai. Cùng với Châu Bùi, cả hai từng khiến nhiều bạn trẻ Việt tự hào vì những lần xuất hiện tại các sự kiện thời trang quốc tế một cách vô cùng nổi bật.

Tính cách "tưng tửng" của Decao cũng từng là chủ đề thu hút dư luận. Khá nhiều lần Châu Bùi cũng từng tiết lộ về tính cách hài hước pha chút "cục súc" của Decao. "Chắc trên đời này không có ai giống, chuyện gì đến với anh cũng thành chuyện hài", Châu Bùi từng chia sẻ về Decao khi cả hai còn bên nhau. Nhiều người khẳng định, Decao là một "bể muối" mặn mà.

Thậm chí, phong cách chụp ảnh "khó ở" cũng trở thành thương hiệu của Decao.

Trong những lần trò chuyện cùng fan, anh chàng Decao khiến mọi người "sặc nước" vì những màn đối đáp siêu lầy của mình.

Mới đây, khi một dòng thông tin viết nhầm với nội dung "Decao đang hẹn hò Binz", thì anh chàng cũng hào hứng "tát nước theo mưa luôn": "My love's on fire" (tạm dịch: Tình yêu của tôi đang bùng cháy). Để thể hiện sự "mặn mòi" của mình, Decao còn đăng tải một tấm ảnh với dòng quote: "Em cặp thằng nào, tôi tán thằng đó".

Bên cạnh gu thời trang chất cùng tính cách "tưng tửng", Decao còn được biết đến với các cuộc tình cùng nhiều hot girl. Người đầu tiên được nhắc đến trong "hồ sơ tình ái" của Decao chính là nàng Heo Mi Nhon, cô nàng hot girl Hà Thành đình đám một thời.

Sau thời ngắn bên nhau, Decao và Heo Mi Nhon chia tay nhau và trở lại làm bạn bè. Hiện tại, Heo Mi Nhon đã kết hôn và có tổ ấm hạnh phúc bên cạnh Kiên Hoàng.

Châu Bùi - Decao ngày còn hẹn hò.

Năm 2014, Decao từng đồn hẹn hò cô nàng Klaudia Nguyễn. Tuy nhiên, cả hai không cũng nhanh chóng chia tay sau một thời gian bên nhau.

Châu Bùi là người gắn bó lâu nhất với Decao cho tới thời điểm này. Cả hai bên nhau hơn 4 năm trước khi chính thức đường ai nấy đi. Trong quá trình yêu nhau, cả hai từng 1 lần chia tay vào năm 2017 và sau đó quay lại với nhau sau 7 tháng. Thời điểm chia tay, Decao bị chụp hình ảnh "đội bàn" hôn Vũ Ngọc Châm dưới mưa.

Thời điểm Châu Bùi tiết lộ chuyện chia tay Decao vào đầu năm 2020 nhiều người từng hi vọng rằng cả hai sẽ quay về với nhau. Tuy nhiên, thông tin Châu Bùi hẹn hò Binz có vẻ như đã khiến nhiều fan hâm mộ của Decao - Châu Bùi "tắt" hi vọng.