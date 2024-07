Tổng quan chiêm tinh tuần mới (1/7-7/7)

Vào tuần mới từ ngày 1/7 đến ngày 7/7 này, các cung hoàng đạo sẽ chứng kiến những biến động do các hành tinh gây ra. Đáng chú ý nhất là sự kiện Sao Thủy chuyển vào cung Sư Tử vào ngày 2/7, làm dấy lên những cuộc tranh luận nảy lửa trong lĩnh vực giải trí, trẻ em, thú nuôi, thời trang và nhiều hơn nữa.

Sự đối đầu giữa Sao Thủy và Sao Diêm Vương trong khoảng thời gian này có thể làm bùng nổ các scandal ngành giải trí và gây ra các hiệu ứng dây chuyền khó lường. Lời phát biểu của những người nổi tiếng có thể trở thành mồi lửa cho những cuộc tranh cãi, từ đó kích thích những phản ứng mạnh mẽ trong dư luận. Tiềm ẩn cả một tin tức đau lòng cùng với những thông tin gây sốc liên quan đến trẻ em và thú cưng có thể làm rúng động cộng đồng, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giáo dục cuộc sống cần được quan tâm nhiều hơn.

Trăng non sẽ xuất hiện trong cung Cự Giải vào ngày 6/7, đánh dấu khởi đầu mới cho các mối quan hệ gia đình, bất động sản và các vấn đề liên quan. Đây là lúc mà gia đình và tình thân trở thành tâm điểm, khiến con người trở nên đặc biệt nhạy cảm và quan tâm đến giáo dục gia đình cũng như các vấn đề mà trẻ em hiện nay đang phải đối mặt. Thời điểm này là cơ hội để bạn gửi gắm những ước nguyện liên quan đến gia đình và ngôi nhà của mình, bởi chúng có khả năng nhận được sự trợ giúp từ những năng lượng tích cực.

Mặt khác, sự đối lập giữa Sao Thủy và Sao Diêm Vương cần được chú ý đặc biệt khi nó có thể dẫn đến các sự cố về giao thông và trục trặc trong việc cung cấp năng lượng điện, Internet, mạng xã hội, trang web thông tin và các hệ thống truyền thông. Đừng để bị đánh lừa bởi thông tin sai lệch, hãy luôn nhận thức và tìm hiểu kỹ càng trước khi tiếp nhận thông tin.

Trong khi Sao Mộc di chuyển qua cung Song Tử, các vấn đề về học tập, du lịch, giao thông và liên lạc có thể đón nhận những khởi đầu mới mẻ. Những người làm việc trong lĩnh vực truyền thông và giáo dục cần chú ý để đảm bảo thông tin họ cung cấp là chuẩn xác, tránh những tin tức giả mạo hoặc hành vi ăn cắp thông tin nghệ thuật, khiến dư luận dấy lên bất bình.

Cuối cùng, sự kết hợp giữa Sao Hỏa và Sao Thiên Vương trong cung Kim Ngưu có thể mang lại những thách thức liên quan đến kinh tế và tài chính, từ thiếu hụt năng lượng đến vấn đề lạm phát. Chúng ta cần chuẩn bị tâm lý để đối mặt và vượt qua những khó khăn, cũng như tìm kiếm cách thức mới để cải thiện chất lượng sống trong giai đoạn thách thức này.

Tử vi 12 cung hoàng đạo trong tuần mới (1/7-7/7)

7. Thiên Bình

Bắt đầu tuần lễ mới (1/7-7/7), bầu trời chiêm tinh hứa hẹn mang lại những thay đổi tích cực cho 12 cung hoàng đạo. Với sự xuất hiện của trăng non trong cung sự nghiệp, cùng với sự hội tụ của sao Kim, đây là thời điểm lý tưởng để bắt đầu một dự án kinh doanh mới hoặc nắm bắt cơ hội với vị trí mới mà bạn đã mơ ước. Hiệu suất làm việc của bạn sẽ tỏa sáng, thu hút sự chú ý và đánh giá cao từ đồng nghiệp lẫn cấp trên. Đừng quên đặt ra những nguyện vọng cho sự nghiệp của bạn vào ngày trăng non, bởi vũ trụ sẽ gửi đến bạn nguồn năng lượng tích cực để hỗ trợ bạn trên con đường thành công.

Đối với những ai mơ ước về những chuyến du lịch xa xôi, sao Mộc tiếp tục hành trình của mình qua ngôi nhà du lịch, mang đến cơ hội tuyệt vời để lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ trải nghiệm văn hóa đa dạng ở nước ngoài. Nếu bạn là Thiên Bình đang có ý định sống, làm việc, nghỉ dưỡng, du học hoặc tham gia chương trình trao đổi sinh viên ở nước ngoài, hãy chú trọng đến việc hoàn thiện hồ sơ của mình - bước đầu tiên trên hành trình mới đầy hứa hẹn này.

Cần lưu ý trong tuần này, hãy cẩn trọng trong việc bày tỏ ý kiến về các mối quan hệ cá nhân của người khác. Sao Thủy tiến vào cung mối quan hệ và dưới ảnh hưởng của sao Diêm Vương, những lời bàn tán có thể bị lộ ra ngoài và làm tổn hại danh tiếng của bạn. Hãy tránh xa những cuộc can thiệp hoặc bình luận không cần thiết để tránh trở thành tâm điểm của những rắc rối không đáng có.

Trong chuyện tình cảm, sự tương tác giữa sao Diêm Vương và sao Thủy có thể mang đến những hiểu lầm hoặc sự nhầm lẫn không mong muốn. Hãy tỉnh táo và giữ vững lập trường nếu bạn nghe thấy những tin đồn liên quan đến người bạn yêu thương; đôi khi, sự thật có thể không như chúng ta nghe thấy. Đối với một số Thiên Bình, đây có thể là thời điểm để xem xét lại mối quan hệ và đưa ra quyết định khôn ngoan trước những tình huống phức tạp.

Hãy tiếp tục theo dõi bản tin chiêm tinh hàng tuần này để nắm bắt mọi cơ hội và đối mặt với thách thức với sự sáng suốt cùng lòng quyết đoán. Tuần mới đang chờ đón bạn với những cơ hội rộng mở và những khả năng vô tận.

8. Bọ Cạp

Tuần mới (1/7-7/7) chào đón bạn với những dự báo chiêm tinh đầy thú vị cho 12 cung hoàng đạo. Hãy chuẩn bị tinh thần cho một chuyến đi xa mộng mơ, khi mà bầu trời của chúng ta được chiếu sáng bởi trăng non, hứa hẹn những kỳ nghỉ mơ ước. Sao Kim, người nắm giữ chìa khóa của tình yêu và sự hòa nhập, sẽ đồng hành cùng bạn trong những chuyến du lịch nước ngoài. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn thực hiện điều ước du lịch của mình và tận hưởng niềm hạnh phúc trọn vẹn.

Trong lĩnh vực tài chính, sao Mộc, vị thần của sự thịnh vượng và phát triển, đang chuyển động qua vùng tài chính của bạn, mang theo tin vui về một khoản tài sản lớn. Đối với những Bọ Cạp giàu cơ hội đầu tư, giá trị tài sản sẽ tăng lên một cách ổn định, dù không phải là sự bùng nổ, nhưng cổ tức thu được sẽ làm bạn hài lòng.

Nhưng không phải tất cả đều là tin vui. Về công việc, sao Thủy - truyền tải thông tin và giao tiếp - sẽ xâm nhập vào nhà sự nghiệp của bạn, nhưng bị bủa vây bởi bóng đen của sao Diêm Vương. Điều này có thể đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải đối mặt với những lời chỉ trích không mong muốn từ sếp hoặc đồng nghiệp. Một số người thuộc cung Bọ Cạp có thể phải chuyển đến làm việc tại một môi trường mới, xa lạ và gặp khó khăn trong việc đi lại.

Về không gian sống, sao Diêm Vương cũng gây ra những ảnh hưởng không nhỏ, khiến cho một số thiết bị điện trong nhà của bạn có thể hỏng hóc và cần được thay thế. Tình trạng thiếu giao tiếp ổn định với các thành viên gia đình có thể dẫn đến không khí căng thẳng, thậm chí là "chiến tranh lạnh", khiến cho không gian sống trở nên lạnh lẽo và thiếu hơi ấm.

Hãy nhớ rằng, dù có những thách thức không nhỏ, chúng ta luôn có thể tìm thấy sức mạnh nội tâm để vượt qua và hướng tới những điều tốt đẹp hơn trong tương lai. Chuẩn bị tinh thần và trái tim của bạn, tuần mới này hứa hẹn sẽ mang lại nhiều bất ngờ thú vị và cơ hội để bạn bùng nổ.

9. Nhân Mã

Hãy chuẩn bị đón nhận những cơ hội tài chính nổi bật trong tuần mới này, từ ngày 1/7 đến 7/7, khi ánh trăng non mang đến những tia sáng may mắn cho 12 cung hoàng đạo. Đặc biệt, với sự xuất hiện của trăng non trong cung tài chính, cùng với sự hỗ trợ của sao Kim, bạn sẽ có cơ hội tăng cường khả năng quản lý và tích lũy tài sản. Đối với Nhân Mã, đây là thời điểm lý tưởng để tái cơ cấu danh mục đầu tư. Hãy thắp sáng ngọn lửa ước mơ về tài chính của bạn trong ngày trăng non này - bạn sẽ thấy rằng, năng lượng của vũ trụ đang nâng đỡ bạn một cách không ngờ.

Trên bầu trời tình cảm, sao Mộc tiếp tục hành trình của mình qua cung tình yêu, mở ra một chương mới ngọt ngào cho những cặp đôi đang chuẩn bị tiến tới hôn nhân. Một cuộc sống viên mãn, đầy hạnh phúc và sự ổn định đang chờ đón họ. Những Nhân Mã độc thân cũng không nằm ngoài vòng xoáy may mắn này, bởi vẻ quyến rũ và sự tự tin của họ sẽ thu hút không ít người muốn chinh phục trái tim của họ. Đừng ngần ngại mở rộng tầm mắt và tiến tới những mối quan hệ mới, vì đâu đó, người phù hợp có thể đang chờ bạn ở phía trước.

Tuy nhiên, hãy lưu ý đặc biệt đến một số vấn đề cụ thể trong tuần này. Sao Diêm Vương, chủ mệnh về di chuyển, đang chịu ảnh hưởng bởi sao Thủy, đặt ra những cảnh báo về các phương tiện vận chuyển cũ kỹ cần được nâng cấp hoặc thay thế. Dù đang đi bộ, lái xe cá nhân hay sử dụng phương tiện công cộng, hãy cực kỳ cảnh giác với những tranh chấp có thể xảy ra và nguy cơ vi phạm luật lệ giao thông, an toàn luôn là ưu tiên hàng đầu.

Cuối cùng, hãy chuẩn bị tinh thần cho những biến động không lường trước được trong môi trường làm việc khi sao Hỏa tiến gần sao Thiên Vương. Sự cố bất ngờ có thể làm gia tăng áp lực công việc, và đối với một số Nhân Mã, việc này có thể đòi hỏi làm việc ngoài giờ và nỗ lực gấp đôi. Hãy luôn duy trì sự cân nhắc và tự chăm sóc, tránh làm việc quá sức để giữ gìn sức khỏe lẫn tinh thần làm việc lâu dài.

10. Ma Kết

Bắt đầu từ ngày 1/7 đến 7/7, bầu trời chiêm tinh hé lộ những khởi sắc mới cho 12 cung hoàng đạo, đặc biệt là về mặt tình cảm và công việc. Theo dõi trăng non mới, nếu bạn thấy nó hiện lên trong cung tình duyên và gặp gỡ hành tinh sao Kim, có thể bạn sẽ nhận được lời tỏ tình. Đây là cơ hội để mối quan hệ của bạn phát triển lên một tầm cao mới. Trong giai đoạn này, những điều ước về tình yêu, đối tác đời sống và hôn nhân có khả năng trở thành hiện thực, mang lại niềm vui và những phước lành từ ánh trăng non.

Trên phương diện công việc, sự di chuyển của sao Mộc vào nhà làm việc hứa hẹn sẽ mang lại cho bạn những cơ hội đảm nhận vị trí và nhiệm vụ quan trọng, không những thế, nó còn xác định và nâng cao địa vị của bạn tại nơi làm việc. Đối với những Ma Kết đang công tác trong các tổ chức lớn hay các cơ quan quyền lực, công việc của họ được dự báo sẽ phát triển ổn định và thuận lợi.

Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng không phải mọi chuyện luôn suôn sẻ. Về tài chính, sự chuyển động của sao Thủy vào nhà tài chính và sự ảnh hưởng từ sao Diêm Vương có thể dẫn đến những bất ổn. Cẩn trọng với các khoản tiền không xác định trong hóa đơn thẻ tín dụng và tránh đầu tư mạo hiểm, nhất là với những Ma Kết có khuynh hướng đầu tư - đây không phải là thời điểm thích hợp để mạo hiểm.

Về mặt sức khỏe, sự xuất hiện của sao Thủy trong nhà bệnh tật đòi hỏi bạn phải đề phòng các vấn đề liên quan đến cảm lạnh. Sao Mộc chuyển động vào nhà sức khỏe cảnh báo quá trình trao đổi chất của bạn có thể chậm lại, dễ dẫn đến tăng cân. Đồng thời, hãy chú ý không làm việc quá sức để tránh ảnh hưởng không tốt đến chức năng gan của bạn.

11. Bảo Bình

Bước vào tuần mới từ 1/7 đến 7/7, các cung hoàng đạo sẽ trải qua một hành trình chiêm tinh đầy thú vị với nhiều khởi sắc trong sự nghiệp lẫn chuyện tình cảm. May mắn sẽ mỉm cười với bạn tại nơi làm việc, khi ánh Trăng non hợp cung với sao Kim tạo nên một dòng chảy năng lượng tích cực, giúp bạn tỏa sáng và nhận được sự công nhận xứng đáng. Đây là lúc lý tưởng để đặt ra những ước nguyện liên quan đến công việc, và bạn sẽ thấy sự hỗ trợ từ vũ trụ trong việc thực hiện chúng.

Về phương diện tình cảm, sao Thủy tiến vào vị trí mang lại những điều thú vị cho đời sống tình yêu của bạn, trong khi sao Mộc cũng tiếp tục hành trình của mình, khơi gợi nhiều cuộc trò chuyện và sự quan tâm từ người khác. Dù rằng sự ảnh hưởng từ sao Diêm Vương có thể khiến cho mối quan hệ bạn mong đợi chưa thực sự tiến triển như ý, đừng để lòng thất vọng làm lu mờ niềm hy vọng và khát khao hạnh phúc trong bạn.

Các vấn đề sức khỏe cần được quan tâm đặc biệt trong tuần này, khi mặt trăng non tại lĩnh vực sức khỏe hợp cung với sao Kim, đề cao sự cần thiết của việc ăn uống lành mạnh và chú ý đến các vấn đề về đường tiêu hóa. Phụ nữ nên đặc biệt lưu tâm đến sức khỏe phụ khoa, và mọi người nên cẩn trọng với nguy cơ virus và cảm lạnh có thể gây ra viêm họng hoặc mất giọng.

Trong không gian gia đình, sự kết hợp giữa sao Hỏa và sao Thiên Vương cảnh báo về những rủi ro liên quan đến thiết bị điện và nấu nướng. An ninh nhà cửa cần được chú trọng để tránh những kẻ xâm nhập. Đồng thời, hãy kiên nhẫn và sáng suốt trong giao tiếp với thành viên trong gia đình để tránh những xung đột không đáng có.

12. Song Ngư

Bắt đầu một tuần mới đầy sức sống và cơ hội dành cho 12 cung hoàng đạo, đây là những dự báo chiêm tinh đáng chú ý cho tuần từ 1/7 đến 7/7. May mắn sẽ mỉm cười với bạn trong chuyện tình cảm, khi trăng non hiện diện trong lãnh vực của sao Kim - ngôi sao của tình yêu và mối quan hệ. Đây là cơ hội tuyệt vời để mọi chuyển biến tích cực xảy ra, bạn có thể mong đợi sự tiến triển vượt bậc với người mà bạn đang quan tâm. Dưới ánh trăng non, hãy thả lỏng tâm hồn và ước nguyện về tình yêu của bạn - không gian lãng mạn này sẽ đưa năng lượng mơ ước trở thành hiện thực.

Trong vòng xoay của cuộc sống gia đình, sao Mộc - vị thần may mắn và phát triển, sẽ đem đến những thay đổi lớn trong không gian sống của bạn. Sao Mộc sẽ giúp bạn loại bỏ những thứ phiền toái và tận hưởng không gian sống mới mẻ, tươi sáng hơn. Đối với Song Ngư, đây có thể là thời điểm hợp lý để đầu tư vào một ngôi nhà mới hoặc chuyển đến cộng đồng với môi trường sống tốt hơn. Nếu có người thân đang yếu, tin vui là sức khỏe của họ có dấu hiệu hồi phục rõ rệt.

Tuy nhiên, chúng ta cũng cần đặc biệt lưu ý đến những thách thức có thể gặp phải. Trong lĩnh vực công việc, sự di chuyển của sao Thủy đem đến những ảnh hưởng không nhỏ từ sao Diêm Vương, gây ra những xáo trộn và tin đồn không mong muốn. Có thể bạn sẽ cảm thấy thiếu động lực, thậm chí muốn từ bỏ công việc hiện tại. Đối với một số Song Ngư, khả năng giao tiếp có thể trở nên kém hiệu quả, khiến sự tự tin có thể giảm sút.

Sức khỏe cũng cần được quan tâm đặc biệt trong tuần này. Với sao Thủy ảnh hưởng đến lĩnh vực sức khỏe, hãy hết sức thận trọng để tránh cảm lạnh hay nhiễm virus, cùng với đó là những vấn đề về đường hô hấp có thể xuất hiện do áp lực công việc và giấc ngủ không được ngon lành. Đây là lúc để bạn chăm sóc bản thân một cách toàn diện, từ thể chất đến tinh thần, để duy trì sự cân bằng và hòa hợp trong cuộc sống.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)