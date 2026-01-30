Bạn thân tích cóp cả năm mừng cưới 1 chỉ vàng, chồng thiếu gia có hành động ngay tại hôn trường khiến cả họ nể phục

Tôi và Lan chơi với nhau từ hồi đại học, tính đến nay cũng ngót nghét chục năm. Hoàn cảnh hai đứa trái ngược nhau hoàn toàn. Tôi may mắn sinh ra trong gia đình khá giả, ra trường lại lấy được chồng là thiếu gia của một tập đoàn bất động sản có tiếng. Còn Lan, gia đình khó khăn, bố mất sớm, một mình cô ấy bươn chải trên thành phố, lương ba cọc ba đồng nhưng lúc nào cũng sòng phẳng và tự trọng.

Ngày tôi cưới, đám cưới tổ chức ở trung tâm hội nghị sang trọng bậc nhất thành phố. Khách khứa toàn đi xe sang, quà mừng không là phong bì dày cộp thì cũng là kiềng vàng, lắc vàng nặng trĩu. Tôi biết Lan ngại. Trước hôm cưới, nó nhắn tin: "Tao chỉ có chút quà nhỏ, mày đừng chê nhé. Chúc mày hạnh phúc nhất thế gian."

Lúc trao quà, Lan lủi thủi đứng phía sau, đợi các cô dì chú bác trao xong những chiếc kiềng 3 cây, 5 cây rồi mới rụt rè bước lên. Nó rút trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là chiếc nhẫn tròn trơn 1 chỉ vàng.

Tôi rưng rưng nước mắt vì tôi biết, với thu nhập của Lan, để mua được chỉ vàng này giữa lúc giá vàng đang leo thang chóng mặt, nó đã phải nhịn ăn nhịn mặc cả mấy tháng trời. Vừa định ôm chầm lấy bạn thì tôi nghe thấy vài tiếng xì xào bên dưới của mấy bà cô họ hàng xa bên chồng: "Bạn thân gì mà mừng có 1 chỉ, nhìn lọt thỏm giữa cái cổ đầy vàng, đúng là đũa mốc chòi mâm son..."

Lan nghe thấy, mặt đỏ bừng, tay run run định đeo nhanh rồi đi xuống. Đúng lúc đó, chồng tôi bất ngờ cầm lấy chiếc micro từ MC. Anh bước tới, nhẹ nhàng cầm lấy chiếc nhẫn từ tay Lan, nhưng thay vì để cô ấy đeo cho tôi, anh trân trọng lồng nó vào ngón tay út của tôi - nơi gần trái tim nhất, rồi dõng dạc nói lớn:

"Cảm ơn Lan rất nhiều. Vợ anh hay kể, ngày xưa hai đứa chia nhau từng gói mì tôm. Hôm nay em tặng vợ anh 1 chỉ vàng, nhưng anh biết em đã phải dành dụm rất lâu. Với anh, đây là món quà 'nặng' nhất ngày hôm nay, vì nó chứa đựng cả 10 năm thanh xuân của vợ anh. Người giàu có thể dùng tiền mua vàng, nhưng chân tình thì không mua được."

Nói xong, anh quay sang trợ lý, lấy một chiếc hộp nhung dài đã chuẩn bị sẵn, trao tận tay Lan:

"Hôm nay em là khách VIP của vợ chồng anh. Đây là chút quà 'lại duyên', anh chị tặng em sợi dây chuyền bạch kim này, mong em sớm tìm được ý trung nhân. Và sau này em cưới, dù ở đâu, anh chị cũng xin phép được tài trợ toàn bộ chi phí tiệc cưới cho em."

Cả khán phòng im phăng phắc rồi vỗ tay rào rào. Lan khóc nức nở, còn tôi thì nhìn chồng đầy tự hào. Hóa ra, anh đã âm thầm tìm hiểu về Lan và chuẩn bị màn đáp lễ này để bảo vệ thể diện cho bạn thân của vợ.

