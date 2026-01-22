Tóm dính cảnh thiếu gia Duy Nhỏ trên sân pickleball với cô gái lạ mặt

Thông tin về cặp đôi Duy Nhỏ (Nguyễn Phạm Anh Duy, sinh năm 1998) và Huyền 204 (Lê Thị Khánh Huyền, sinh năm 2004) đang nhận về sự chú ý từ cư dân mạng. Mới nhất, các “Conan Internet” đã đăng tải khoảnh khắc của của Duy Nhỏ cùng với một cô gái lạ mặt ở sân pickleball.

Theo đó Duy Nhỏ và cô gái mặc áo đen cùng có mặt tại một sự kiện ở sân pickleball vào đầu tháng 12/2025. Ban đầu Duy và cô gái ngồi cách nhau một chiếc bàn, sau đó anh chàng được cho là chuyển sang ngồi cạnh. Cả hai thoải mái nói chuyện, không thấy Huyền 204 tại sự kiện.

Duy Nhỏ và cô gái lạ mặt trên sân Pickleball, bức ảnh được lan truyền với thông tin sai sự thật khiến hot girl Phương Nhi lên tiếng đính chính (Ảnh: MXH)

Ngày 10/12/2025, Duy Nhỏ đăng ảnh check-in tại sự kiện, trang phục giống với trong clip bị team qua đường bắt gặp kể trên. Trong hình ảnh chính chủ tự đăng này, cô gái mặc áo đen ngồi lấp ló phía sau lưng Duy.

Trước đó, cư dân mạng từng cho rằng cô gái áo đen là Phương Nhi - một hot girl Instagram. Tuy nhiên Phương Nhi đã lên tiếng phủ nhận thông tin, khẳng định: "Người đi đánh pick cùng cũng không phải tôi!".

Hình ảnh do Duy Nhỏ đăng tải (Ảnh: IGNV)

Huyền 204 cũng là tín đồ của pickleball, nhiều lần đăng ảnh trên sân (Ảnh: IGNV)

Hiện, Duy Nhỏ vẫn chưa phản hồi các thông tin liên quan đến hôn nhân của mình, trang cá nhân vẫn để trạng thái "đã kết hôn".

Đến chiều 22/1, Duy Nhỏ vẫn để tình trạng hôn nhân là "Đã kết hôn" (Ảnh chụp màn hình)

Duy Nhỏ và Huyền 204 (Ảnh: IGNV)

Kể từ khi hẹn hò, Huyền 204 và Duy Nhỏ đều rất kín tiếng trong mối quan hệ, thậm chí còn không xác nhận chuyện tình cảm mà chỉ úp mở trên MXH. Đến cuối năm 2022 - đầu năm 2023, cặp đôi "đánh úp" cộng đồng mạng bằng một đám cưới, thông báo chính thức về chung một nhà. Sau đó một thời gian, Huyền 204 khoe con gái. Cặp đôi được biết đến với hình ảnh vợ chồng trẻ hạnh phúc.

Song khoảng hơn 1 tháng trở lại đây, cộng đồng mạng hiếm thấy Huyền 204 và chồng xuất hiện chung. Mỹ nhân sinh năm 2004 cũng chỉ thường đăng tải clip, hình ảnh với con gái. Ngoài ra, Huyền 204 tập trung khá nhiều vào cuộc sống, công việc cá nhân như tham dự sự kiện, đăng clip quảng cáo sản phẩm, đi tập thể thao,...

