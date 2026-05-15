Bạn thân lộ tình hình hiện tại của Thuỳ Tiên

Mới đây, Á hậu Thuý An bất ngờ đăng clip nấu món chả tàu hủ ky. Đây vốn là vlog nấu ăn đơn thuần như nội dung từ trước đến nay của cô, tuy nhiên lần này cư dân mạng phát hiện người nhận những món ăn này có thể là Thuỳ Tiên. Thuý An cho biết sau món bông lan trứng muối, thì chả chay sẽ là món tiếp theo cô gửi cho "cô em". Những ai theo dõi Thuỳ Tiên đều biết nàng hậu thích ăn bông lan trứng muối và có sở thích ăn chay. Vì thế, netizen cho rằng người em mà Thuý An đang nhắc đến chính là Thuỳ Tiên.

Trong clip, Thuý An nói: "Hôm bữa mình đã làm bánh bông lan trứng muối để gửi vô cho em rồi, hôm nay mình sẽ tiếp tục làm một món chay để gửi vô cho em nó. Món này gửi đi xa dễ và ăn cũng tiện. Món này tôi đã làm nhiều lần cho em rồi".

Nhiều người cho rằng Thuý An đang ngầm chứng minh vẫn dành sự quan tâm đối với Thuỳ Tiên. Chia sẻ của Thuý An đồng nghĩa với việc thời điểm hiện tại, Thuỳ Tiên vẫn đang chấp hành án 2 năm tù giam, cô vẫn nhận đồ ăn thông qua mỗi lần gia đình thăm nuôi.

Thuý An làm món chay gửi cho "em mình", netizen cho rằng người nhận quà chính là Thuỳ Tiên

Cách đây không lâu, Huỳnh Thuý Vi đã đăng lại đoạn clip ghi lại chuyến du lịch cùng Thuỳ Tiên và hội bạn thân. Đáng nói, chuyến đi này đã diễn ra từ tháng 4/2024, nhưng đến hiện tại mới được đào lại, khiến nhiều người không khỏi thắc mắc. Không dừng lại ở đó, Huỳnh Thuý Vi còn úp mở dòng trạng thái: "Sắp tới đi tiếp", càng khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao.

Trong bối cảnh Thuỳ Tiên đang vắng bóng vì những ồn ào pháp lý, việc bất ngờ nhắc lại kỷ niệm cũ được cho là khá nhạy cảm. Trên các diễn đàn, netizen nhanh chóng chia thành nhiều luồng ý kiến. Một số cho rằng đây đơn giản là cách Huỳnh Thuý Vi thể hiện tình cảm với người bạn thân, khi cả hai vốn có mối quan hệ gắn bó và thường xuyên xuất hiện cùng nhau trước đó. Việc nhắc lại kỷ niệm cũng có thể chỉ mang ý nghĩa hoài niệm, không có ẩn ý đặc biệt.

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến trái chiều. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng trong thời điểm Thuỳ Tiên đang phải chấp hành án vì những sai phạm, bạn bè và người thân nên hạn chế nhắc đến cô trên mạng xã hội để tránh gây thêm tranh cãi. Việc đăng tải lại hình ảnh quá khứ có thể vô tình khiến câu chuyện bị khơi lại, kéo theo nhiều luồng dư luận tiêu cực.

Các trang MXH của Thuỳ Tiên hiện đều ngừng hoạt động

Thuỳ Tiện hiện tại

Đến tháng 5/2025, Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên về tội "Lừa dối khách hàng" theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự. Trước khi phiên toà xét xử sơ thẩm, Thuỳ Tiên đã chủ động nhờ gia đình, cụ thể là bố nộp tiền khắc phục hậu quả. Cụ thể, liên quan đến vụ việc này, Thùy Tiên đề nghị bố ruột nộp 3,2 tỷ đồng. Sau phiên toà xét xử ngày 19/11, TAND TP HCM đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục; cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021) 2 năm tù cùng về tội "Lừa dối khách hàng". Các bị cáo đều bị phạt bổ sung mỗi người 50 triệu đồng. Luật sư bào chữa cho Nguyễn Thúc Thùy Tiên cho biết Thùy Tiên không nộp đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Trong hơn 1 năm qua, toàn bộ các nền tảng mạng xã hội của Thùy Tiên hiện vẫn trong trạng thái gần như “đóng băng”. Trang Facebook cá nhân được khóa bảo vệ, trong khi fanpage, Instagram và TikTok đều không có bất kỳ cập nhật mới nào suốt hơn 1 năm qua. Trang cá nhân của Thuỳ Tiên vẫn còn những thông tin liên hệ công việc cũ, chứng minh không ai sử dụng hay sửa đổi.

Không chỉ riêng bản thân nàng hậu, các thành viên trong gia đình cô cũng giữ thái độ kín tiếng. Mẹ của Thùy Tiên - người từng gây chú ý bởi những phát ngôn đáp trả cư dân mạng hiện không còn xuất hiện hay tương tác công khai như trước. Trong khi đó, bố của cô vốn đã kín tiếng từ lâu, nay lại càng “vắng bóng” hoàn toàn trên mạng xã hội, không có bất kỳ động thái nào được ghi nhận trong thời gian dài.

Thuỳ Tiên bị phạt tù 2 năm vì tội "Lừa dối khách hàng"

