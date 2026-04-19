Thời gian qua, Thuỳ Tiên vẫn đang trong thời gian chấp hành án 2 năm tù vì tội "Lừa dối khách hàng", mọi thông tin xoay quanh nàng hậu đều nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Mới đây, một động thái từ bạn thân của cô bất ngờ gây chú ý. Cụ thể, Huỳnh Thuý Vi đã đăng lại đoạn clip ghi lại chuyến du lịch cùng Thuỳ Tiên và hội bạn thân. Đáng nói, chuyến đi này đã diễn ra từ tháng 4/2024, nhưng đến hiện tại mới được đào lại, khiến nhiều người không khỏi thắc mắc.

Clip Huỳnh Thuý Vi bất ngờ nhắc lại chuyến du lịch với Thuỳ Tiên

Thuý Vi còn ẩn ý sắp tới hội bạn sẽ được đi chơi tiếp cùng nhau

Không dừng lại ở đó, Huỳnh Thuý Vi còn úp mở dòng trạng thái: "Sắp tới đi tiếp", càng khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao. Trong bối cảnh Thuỳ Tiên đang vắng bóng vì những ồn ào pháp lý, việc bất ngờ nhắc lại kỷ niệm cũ được cho là khá nhạy cảm. Trên các diễn đàn, netizen nhanh chóng chia thành nhiều luồng ý kiến. Một số cho rằng đây đơn giản là cách Huỳnh Thuý Vi thể hiện tình cảm với người bạn thân, khi cả hai vốn có mối quan hệ gắn bó và thường xuyên xuất hiện cùng nhau trước đó. Việc nhắc lại kỷ niệm cũng có thể chỉ mang ý nghĩa hoài niệm, không có ẩn ý đặc biệt.

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến trái chiều. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng trong thời điểm Thuỳ Tiên đang phải chấp hành án vì những sai phạm, bạn bè và người thân nên hạn chế nhắc đến cô trên mạng xã hội để tránh gây thêm tranh cãi. Việc đăng tải lại hình ảnh quá khứ có thể vô tình khiến câu chuyện bị khơi lại, kéo theo nhiều luồng dư luận tiêu cực.

Chuyến đi của hội bạn đã diễn ra cách đây 2 năm, việc Thuý Vi bất ngờ nhắc lại gây bàn tán

Thời gian qua, Thuý Vi nhiều lần đề cập, đăng ảnh cũ cùng Thuỳ Tiên

Tình hình của Thuỳ Tiên

Hoa khôi Thuý Vi và Thuỳ Tiên là bạn thân từ nhiều năm qua. Nhóm bạn này có tên là "Hội chị em ruột thừa" gồm các thành viên khác như Tiểu Vy, Tường San, Đỗ Mỹ Linh, Diễm Trang... Trong một cuộc phỏng vấn với chúng tôi, khi được hỏi về hội bạn này, Thuỳ Tiên từng chia sẻ: "Những người bạn này đã chơi cùng tôi trước khi tôi đăng quang Hoa hậu Hoà bình quốc tế. Chúng tôi chẳng có một nguyên tắc cụ thể nào cả, mỗi người đều có những định hướng và cuộc sống riêng. Mỗi khi gặp nhau cả hội sẽ ngồi tám rồi chia sẻ này kia, bây giờ nói đến chủ đề tips ăn dặm cho con rồi, tôi ngồi nghe thôi".

Thời gian qua, Huỳnh Thuý Vi liên tục chia sẻ những bài đăng mong cho ai đó vượt qua giai đoạn khó khăn. Dù không nhắc đích danh ai, nhưng thời điểm đăng tải giữa lúc Thùy Tiên đang là tâm điểm truyền thông khiến nhiều người cho rằng Huỳnh Thúy Vi đang ngầm gửi lời động viên đến người em thân thiết trong nhóm bạn hoa hậu nổi tiếng. Cách đây không lâu, Thuý Vi chia sẻ: "Chị vẫn ở đây, ôm em và chờ đợi em".

Không chỉ Thuý Vi, Á hậu Thuý An cũng từng đăng clip làm bánh bông lan trứng muối gửi cho Thuỳ Tiên. Khi đó, Thuý An chia sẻ: "Bánh bông lan trứng muối là món em thích nhất. An làm thật nhiều sốt cho em. Hai chiếc bánh An làm đã đến với em thân yêu rồi. Chị em ruột thừa luôn yêu thương và nhớ em".

Thuý Vi liên tục có những lời nhắn gửi đến Thuỳ Tiên

Về phía gia đình Thuỳ Tiên, trong khi bố cô hoàn toàn im lặng thì mẹ thỉnh thoảng sẽ xuất hiện trên MXH. Trước những nhận xét, bình luận từ cộng đồng mạng, mẹ Thuỳ Tiên từng phản pháo: "Mấy bạn phán xét tôi, tôi chắc chắn một điều, mấy bạn không hiểu được ý nghĩa của bài hát này nó thấm như thế nào đâu. Mặc dù tôi là phụ nữ nhưng bài hát này cũng dành cho tôi. Tôi cảm thấy đồng cảm với tác giả nên thích. Vậy thôi mà cũng sân si cho bằng được. Áp lực cuộc sống, lên đây giải trí cho đỡ stress cũng áp lực. Chắc vào cốc tu mới vừa lòng mấy bạn quá". Sau đó, mẹ Thuỳ Tiên đã ẩn hết các clip và lui về ở ẩn.

Gia đình Thuỳ Tiên cũng trở nên kín tiếng hơn sau những tranh cãi

Vào tháng 4/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) bắt tạm giam Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs cùng hai người khác về tội Lừa dối khách hàng. Đến tháng 5/2025, Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên về tội "Lừa dối khách hàng" theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự. Theo điều tra, Thùy Tiên biết rõ sản phẩm kẹo rau củ Kera có hàm lượng chất xơ rất thấp (chỉ 0,935%) và không rõ nguyên liệu sản xuất cụ thể, nhưng vẫn tham gia quảng bá. Đến tháng 2/2025, Thùy Tiên chủ động đề nghị chuyển đổi vai trò từ cổ đông sang người hợp tác quảng bá.

Trước khi phiên toà xét xử sơ thẩm, Thuỳ Tiên đã chủ động nhờ gia đình, cụ thể là bố nộp tiền khắc phục hậu quả. Cụ thể, liên quan đến vụ việc này, Thùy Tiên đề nghị bố ruột nộp 3,2 tỷ đồng, Nguyễn Thị Thái Hằng nộp hơn 2,1 tỷ đồng, Phạm Quang Linh nộp 1,2 tỷ đồng, Lê Tuấn Linh nộp 600 triệu đồng và Lê Thành Công nộp 1,6 tỷ đồng. Sau phiên toà xét xử ngày 19/11, TAND TP HCM đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục; cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021) 2 năm tù cùng về tội "Lừa dối khách hàng". Các bị cáo đều bị phạt bổ sung mỗi người 50 triệu đồng.

Luật sư bào chữa cho Nguyễn Thúc Thùy Tiên cho biết Thùy Tiên không nộp đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

